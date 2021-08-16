Додано: Вів 17 сер, 2021 15:00

Вкладчик1234 написав: Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное.

До начала вакцинации зарегистрированных случаев модного вируса в стране практически не было. На март 2021 года во Вьетнаме с самого начала эпидемии было всего 35 умерших с этим вирусом. Сейчас во Вьетнаме с этим диагнозом умирает 200-300 человек в день.



Подобные выводы делает по Израилю профессор из Австрии. Совпадение или сговорСпециалист по информатике профессор Вольфганг При из Зальцбургского университета статистически оценил данные американского управления здравоохранения CDC и Министерства здравоохранения Израиля и пришёл к выводу, что с середины июля количество тяжёлых форм заболевания среди вакцинированных людей в Израиле увеличилось больше, чем среди невакцинированных. "Кривая полностью иммунизированных" все дальше и дальше отдаляется от кривой невакцинированных, — сказал профессор. Вопрос о том, защищают ли прививки хотя бы от тяжёлых форм заболевания, также, по-видимому, нуждается в пересмотре.Источник: The Epoch TimesЕще один из секты:Интернет-журнал цитирует психонейроиммунолога профессора доктора Кристиана Шуберта из университетской клиники Инсбрука, который, соответственно, объясняет: "РНК-вирусы, такие как SARS-CoV-2, постоянно мутируют, а массовые инъекции способствуют так называемым ускользающим мутациям. Тогда используемые инъекции становятся неэффективными".