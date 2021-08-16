Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное. До начала вакцинации зарегистрированных случаев модного вируса в стране практически не было. На март 2021 года во Вьетнаме с самого начала эпидемии было всего 35 умерших с этим вирусом. Сейчас во Вьетнаме с этим диагнозом умирает 200-300 человек в день.
Binimovich написав:Ну и про летальность. Средняя по новым случая уже 5 тыс в день. Средняя по летальным - 18 в день. Ну и так для сравнения, в Украине сейчас столько же умирает в день, даже чуть больше, только у нас новых чуть больше 1 тыс в день.
у нас новых гораздо более 1000 , у нас же поголовно не тестируют уже всех кто чихнул. Ау них скорее всего тестов и соответственно новых больше
ЛАД написав:Еще убедительнее разница в пользу привитых среди тяжелобольных. В возрастной категории 70-79 лет на 100 тысяч непривитых людей приходится 169 тяжелобольных "ковидом", а на 100 тысяч привитых – всего 19 тяжелобольных.
Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное. До начала вакцинации зарегистрированных случаев модного вируса в стране практически не было. На март 2021 года во Вьетнаме с самого начала эпидемии было всего 35 умерших с этим вирусом. Сейчас во Вьетнаме с этим диагнозом умирает 200-300 человек в день.
Подобные выводы делает по Израилю профессор из Австрии. Совпадение или сговор Специалист по информатике профессор Вольфганг При из Зальцбургского университета статистически оценил данные американского управления здравоохранения CDC и Министерства здравоохранения Израиля и пришёл к выводу, что с середины июля количество тяжёлых форм заболевания среди вакцинированных людей в Израиле увеличилось больше, чем среди невакцинированных. "Кривая полностью иммунизированных" все дальше и дальше отдаляется от кривой невакцинированных, — сказал профессор. Вопрос о том, защищают ли прививки хотя бы от тяжёлых форм заболевания, также, по-видимому, нуждается в пересмотре. Источник: The Epoch Times Еще один из секты: Интернет-журнал цитирует психонейроиммунолога профессора доктора Кристиана Шуберта из университетской клиники Инсбрука, который, соответственно, объясняет: "РНК-вирусы, такие как SARS-CoV-2, постоянно мутируют, а массовые инъекции способствуют так называемым ускользающим мутациям. Тогда используемые инъекции становятся неэффективными".
Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное. До начала вакцинации зарегистрированных случаев модного вируса в стране практически не было. На март 2021 года во Вьетнаме с самого начала эпидемии было всего 35 умерших с этим вирусом. Сейчас во Вьетнаме с этим диагнозом умирает 200-300 человек в день.
Подобные выводы делает по Израилю профессор из Австрии. Совпадение или сговор Специалист по информатике профессор Вольфганг При из Зальцбургского университета статистически оценил данные американского управления здравоохранения CDC и Министерства здравоохранения Израиля и пришёл к выводу, что с середины июля количество тяжёлых форм заболевания среди вакцинированных людей в Израиле увеличилось больше, чем среди невакцинированных. "Кривая полностью иммунизированных" все дальше и дальше отдаляется от кривой невакцинированных, — сказал профессор. Вопрос о том, защищают ли прививки хотя бы от тяжёлых форм заболевания, также, по-видимому, нуждается в пересмотре. Источник: The Epoch Times Еще один из секты: Интернет-журнал цитирует психонейроиммунолога профессора доктора Кристиана Шуберта из университетской клиники Инсбрука, который, соответственно, объясняет: "РНК-вирусы, такие как SARS-CoV-2, постоянно мутируют, а массовые инъекции способствуют так называемым ускользающим мутациям. Тогда используемые инъекции становятся неэффективными".
Флер, прекращайте. Тяжёлые случаи это практически одной ногой на том свете, так вот Израиль более чем четко показывает что на тот свет уходит меньше людей в странах и штатах с вакцинированных населением. Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследования будут готовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак?
Binimovich написав:Тут антиваксы часто Израиль вспоминали, в крайнее время притихли что-то. Истребин дал развернутый ответ на этот счет: Израиль. Данные на 15 августа. ... Средняя по новым случая уже 5 тыс в день. Средняя по летальным - 18 в день. Ну и так для сравнения, в Украине сейчас столько же умирает в день, даже чуть больше, только у нас новых чуть больше 1 тыс в день. https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3639878854
Утром во вторник, 17 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: в настоящий момент заражены 55323 (+5267 за сутки) человек. 6694 (+26 за сутки) с COVID-19 умерли. https://www.newsru.co.il/health/17aug20 ... d_115.html Украина за последние сутки +890, летальных +27. Привет Истребину в т.ч. от профессора из Австрии(см.пост выше).
fler написав: Утром во вторник, 17 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса: в настоящий момент заражены 55323 (+5267 за сутки) человек. 6694 (+26 за сутки) с COVID-19 умерли. https://www.newsru.co.il/health/17aug20 ... d_115.html Украина за последние сутки +890, летальных +27. Привет Истребину в т.ч. от профессора из Австрии(см.пост выше).
Израиль - настолько особая страна во всех отношениях, особенно влияющих на динамику ковида (состав населения, традиции, религия...), что сравнивать с ней хоть Украину, хоть большинство других стран бессмысленно. ЗЫ. "Психонейроиммунолог" - это неслабо