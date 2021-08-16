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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14
stm написав:
Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследования будут
готовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак?
да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах.
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Ромасик
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