да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14
Додано: Сер 18 сер, 2021 02:37
После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Миздрава РФ Евгений Соловьев. Об этом написал на своей странице президент компании DiaPrep System Inc, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.
По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".
У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев.
За что боролся - на то и напоролся.
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