да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14
Додано: Сер 18 сер, 2021 02:37
После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Миздрава РФ Евгений Соловьев. Об этом написал на своей странице президент компании DiaPrep System Inc, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.
По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".
У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев.
За что боролся - на то и напоролся.
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:29
Наверное, поэтому Вас и вызвали.
На Тринклера-то все клиенты "левые".
26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.
А по Израилю не согласен. Страна, конечно, со многими особенностями, но сравнивать всё же можно.
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:32
"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."
Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:58
Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".
И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.
Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.
Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д.
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