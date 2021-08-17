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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3505350635073508

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14

  stm написав:Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследования будут готовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак?

да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 02:37

После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Миздрава РФ Евгений Соловьев. Об этом написал на своей странице президент компании DiaPrep System Inc, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".

У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев.

https://nakanune-ru.turbopages.org/turb ... /22602143/

За что боролся - на то и напоролся.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:29

  Starikan написав:.....
Постоянный с момента ее открытия :)
Но практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка)

Наверное, поэтому Вас и вызвали.
На Тринклера-то все клиенты "левые".
26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.

А по Израилю не согласен. Страна, конечно, со многими особенностями, но сравнивать всё же можно.

"Психонейроиммунолог" - это неслабо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:32

"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."
Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:58

  ЛАД написав:"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."
Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...

Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".
И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.
Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.
Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д.
antey1969
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Сер 18 сер, 2021 09:48
ЛОБ

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