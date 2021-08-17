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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3505350635073508 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 13% 9 Всього голосів : 67 Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14 stm написав: Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследования будут готовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак? Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследованияготовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак?

да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах. да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах. Ромасик Повідомлень: 2590 З нами з: 30.03.15 Подякував: 519 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 02:37



По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".



У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев.



https://nakanune-ru.turbopages.org/turb ... /22602143/



За что боролся - на то и напоролся. После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Миздрава РФ Евгений Соловьев. Об этом написал на своей странице президент компании DiaPrep System Inc, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев.За что боролся - на то и напоролся. andrein

Повідомлень: 1399 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 10:29 Starikan написав: .....

Постоянный с момента ее открытия

Но практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка) .....Постоянный с момента ее открытияНо практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка)

Наверное, поэтому Вас и вызвали.

На Тринклера-то все клиенты "левые".

26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.



А по Израилю не согласен. Страна, конечно, со многими особенностями, но сравнивать всё же можно.





"Психонейроиммунолог" - это неслабо

Наверное, поэтому Вас и вызвали.На Тринклера-то все клиенты "левые".26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.А по Израилю не согласен. Страна, конечно, со многими особенностями, но сравнивать всё же можно. ЛАД 2 Повідомлень: 19230 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4450 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 10:32 "Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."

Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась... ЛАД 2 Повідомлень: 19230 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4450 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 10:58 ЛАД написав: "Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."

Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась... "Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...

Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".

И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.

Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.

Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д. Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д. antey1969 1

Повідомлень: 10758 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1400 раз. Подякували: 3145 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 13:04 ЛАД написав: Starikan написав: Постоянный с момента ее открытия

Но практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка) Постоянный с момента ее открытияНо практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка) Наверное, поэтому Вас и вызвали.

На Тринклера-то все клиенты "левые".

26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы. Наверное, поэтому Вас и вызвали.На Тринклера-то все клиенты "левые".26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.

Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку?

Или нет? (знаю, что у многих нет семейного).

Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги. Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку?Или нет? (знаю, что у многих нет семейного).Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги. Востаннє редагувалось Starikan в Сер 18 сер, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 18259 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2194 раз. Подякували: 2982 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 13:08 antey1969 написав: ЛАД написав: "Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."

Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась... "Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась... Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".

И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.

Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.

Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д. Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д.

Это давно предлагалось. Но инициатива должна исходить от ковид-диссидентов и антипрививочников. Модератор не будет заниматься переносом мантр.

Кстати, они заходят на данную ветку именно для того, "чтобы чисто поржать" и потроллить. Это давно предлагалось. Но инициатива должна исходить от ковид-диссидентов и антипрививочников. Модератор не будет заниматься переносом мантр.Кстати, они заходят на данную ветку именно для того, "чтобы чисто поржать" и потроллить. Starikan 2 Повідомлень: 18259 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2194 раз. Подякували: 2982 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3505350635073508 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7643 4527075

ЛОБ Сер 18 сер, 2021 09:48