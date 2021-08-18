RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3506350735083509>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:14

  stm написав:Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследования будут готовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак?

да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах.
Ромасик
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 30.03.15
Подякував: 519 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 02:37

После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Миздрава РФ Евгений Соловьев. Об этом написал на своей странице президент компании DiaPrep System Inc, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".

У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев.

https://nakanune-ru.turbopages.org/turb ... /22602143/

За что боролся - на то и напоролся.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:29

  Starikan написав:.....
Постоянный с момента ее открытия :)
Но практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка)

Наверное, поэтому Вас и вызвали.
На Тринклера-то все клиенты "левые".
26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.

А по Израилю не согласен. Страна, конечно, со многими особенностями, но сравнивать всё же можно.

"Психонейроиммунолог" - это неслабо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

:)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19230
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:32

"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."
Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19230
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:58

  ЛАД написав:"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."
Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...

Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".
И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.
Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.
Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10758
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1400 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:04

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Постоянный с момента ее открытия :)
Но практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка)
Наверное, поэтому Вас и вызвали.
На Тринклера-то все клиенты "левые".
26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.

Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку?
Или нет? (знаю, что у многих нет семейного).
Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 18 сер, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18260
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:08

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..."
Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...
Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор".
И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда.
Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать.
Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д.

Это давно предлагалось. Но инициатива должна исходить от ковид-диссидентов и антипрививочников. Модератор не будет заниматься переносом мантр.
Кстати, они заходят на данную ветку именно для того, "чтобы чисто поржать" и потроллить.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18260
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:32

  yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта

не ищите логику там где её нет... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5300
З нами з: 06.08.08
Подякував: 286 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я думал, что у людей с общей развитостью как раз на уровне средненького голливудского фильмеца достаточно историй сохранилось в голове про поиск "альфа-вируса", "нулевого пациента", общего прародителя, The первого вампира, чтобы не задавать этот вопрос.
Slx
 
Повідомлень: 881
З нами з: 23.07.18
Подякував: 287 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:40

  Вкладчик1234 написав:Ковид головного мозга

Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19

Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.

Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".

"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.

Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.

Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.

Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.

а что там говорит украинская конституция о недопустимости дискриминации?... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5300
З нами з: 06.08.08
Подякував: 286 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3506350735083509>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 763, 764, 765
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7644 4531687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 14:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.