stm написав:Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследования будут готовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак?
да, через 2 года можно, а пока поиспытывают на кроликах.
После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Миздрава РФ Евгений Соловьев. Об этом написал на своей странице президент компании DiaPrep System Inc, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.
По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".
У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев.
ЛАД написав:"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..." Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...
Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор". И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда. Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать. Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д.
Starikan написав: Постоянный с момента ее открытия Но практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка)
Наверное, поэтому Вас и вызвали. На Тринклера-то все клиенты "левые". 26-й не помню, чтобы пользовался даже в студенческие годы.
Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку? Или нет? (знаю, что у многих нет семейного). Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 18 сер, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются..." Стараниями нескольких человек ветка уже превратилась...
Срочно нужна новая ветка "Вакцины - это зло, а Ковид - масонский заговор". И все мантры от сторонников версии чипирования сразу сваливать туда. Обещаю регулярно посещать новую ветку чисто чтобы поржать. Новая ветка будет также весьма полезна для уважаемого пана Холявы... найти там пациентов по своему профилю, собрать материал для диссертации и т. д.
Это давно предлагалось. Но инициатива должна исходить от ковид-диссидентов и антипрививочников. Модератор не будет заниматься переносом мантр. Кстати, они заходят на данную ветку именно для того, "чтобы чисто поржать" и потроллить.
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
Я думал, что у людей с общей развитостью как раз на уровне средненького голливудского фильмеца достаточно историй сохранилось в голове про поиск "альфа-вируса", "нулевого пациента", общего прародителя, The первого вампира, чтобы не задавать этот вопрос.
Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19
Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет. В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".
"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.
Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.
Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.
Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.
а что там говорит украинская конституция о недопустимости дискриминации?...