Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.

В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.



Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".



"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.



Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.



Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.



Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.