Штаммы каждый день всё более смертельные и заразные, - а они "облегчают въезд"! Хотите как в Бергамо?
Облегчили правила въезда в Украину.
Теперь в нашу страну разрешили въезжать иностранцам, которые получили не две, а одну дозу вакцины от коронавируса.
Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Теперь, чтобы пересечь государственную границу, иностранцам и людям без гражданства можно предъявить или отрицательный результат теста на коронавирус, или иностранный ковид-сертификат, свидетельствующий о получении одной или нескольких доз вакцины от Covid-19. Ранее речь шла о сертификате, свидетельствующим о прохождении полного курса вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Также принимать будут сертификат о выздоровлении от ковида.
Также сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после пересечения границы или КПВВ на Донбассе и в Крыму на въезд в страну.
Требования по вакцине Cadoxi NCOV-19 (рекомбинантная вакцина от Ковишелд) ужесточили. Сейчас признают одну дозу.
По новому постановлению Кабмина, ковид-парспорт с такой вакциной будет действительным только для тех, кто получит две дозы (сроки между дозами от 28 до 180 дней).
Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19
Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет. В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".
"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.
Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.
Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.
Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.
а что там говорит украинская конституция о недопустимости дискриминации?...
Интересно, почему выбрали прививку именно от ковида? Других болезней больше нет? Почему не требуют ещё флюорографию, или анализы? Или прививку от свинного гриппа? Или отрицательный тест на ВИЧ? Или Эболу?
Заграницу и назад скоро будет проще поехать, чем в этот горсовет в райцентре
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
не ищите логику там где её нет...
так они ж мотивирую тем, что альфа-привика защищает от дельты. И смею предположить, что рецепт бормотухи может улучшаться по мере испытаний. Но особо об этом нет смысла рассказывать.