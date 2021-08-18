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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3506350735083509

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:50

Штаммы каждый день всё более смертельные и заразные, - а они "облегчают въезд"! Хотите как в Бергамо?

Облегчили правила въезда в Украину.

Теперь в нашу страну разрешили въезжать иностранцам, которые получили не две, а одну дозу вакцины от коронавируса.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Теперь, чтобы пересечь государственную границу, иностранцам и людям без гражданства можно предъявить или отрицательный результат теста на коронавирус, или иностранный ковид-сертификат, свидетельствующий о получении одной или нескольких доз вакцины от Covid-19. Ранее речь шла о сертификате, свидетельствующим о прохождении полного курса вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Также принимать будут сертификат о выздоровлении от ковида.

Также сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после пересечения границы или КПВВ на Донбассе и в Крыму на въезд в страну.

Требования по вакцине Cadoxi NCOV-19 (рекомбинантная вакцина от Ковишелд) ужесточили. Сейчас признают одну дозу.

По новому постановлению Кабмина, ковид-парспорт с такой вакциной будет действительным только для тех, кто получит две дозы (сроки между дозами от 28 до 180 дней).
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:02

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Ковид головного мозга

Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19

Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.

Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".

"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.

Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.

Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.

Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.

а что там говорит украинская конституция о недопустимости дискриминации?... ;)

Интересно, почему выбрали прививку именно от ковида? Других болезней больше нет?
Почему не требуют ещё флюорографию, или анализы? Или прививку от свинного гриппа?
Или отрицательный тест на ВИЧ? Или Эболу?

Заграницу и назад скоро будет проще поехать, чем в этот горсовет в райцентре :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:06

  Тракторист написав:
  yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта

не ищите логику там где её нет... ;)

так они ж мотивирую тем, что альфа-привика защищает от дельты.
И смею предположить, что рецепт бормотухи может улучшаться по мере испытаний. Но особо об этом нет смысла рассказывать.
Ромасик
 
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ЛОБ

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