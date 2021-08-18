Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3506350735083509 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 13% 9 Всього голосів : 67 Додано: Сер 18 сер, 2021 14:50



Облегчили правила въезда в Украину.



Теперь в нашу страну разрешили въезжать иностранцам, которые получили не две, а одну дозу вакцины от коронавируса.



Соответствующее решение принял Кабинет министров.



Теперь, чтобы пересечь государственную границу, иностранцам и людям без гражданства можно предъявить или отрицательный результат теста на коронавирус, или иностранный ковид-сертификат, свидетельствующий о получении одной или нескольких доз вакцины от Covid-19. Ранее речь шла о сертификате, свидетельствующим о прохождении полного курса вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Также принимать будут сертификат о выздоровлении от ковида.



Также сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после пересечения границы или КПВВ на Донбассе и в Крыму на въезд в страну.



Требования по вакцине Cadoxi NCOV-19 (рекомбинантная вакцина от Ковишелд) ужесточили. Сейчас признают одну дозу.



По новому постановлению Кабмина, ковид-парспорт с такой вакциной будет действительным только для тех, кто получит две дозы (сроки между дозами от 28 до 180 дней). Штаммы каждый день всё более смертельные и заразные, - а они "облегчают въезд"! Хотите как в Бергамо? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15135 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8207 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 15:02 Тракторист написав: Вкладчик1234 написав: Ковид головного мозга



Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19



Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.

В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.



Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".



"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.



Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.



Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.



Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным. Ковид головного мозга

а что там говорит украинская конституция о недопустимости дискриминации?... а что там говорит украинская конституция о недопустимости дискриминации?...

Интересно, почему выбрали прививку именно от ковида? Других болезней больше нет?

Почему не требуют ещё флюорографию, или анализы? Или прививку от свинного гриппа?

Или отрицательный тест на ВИЧ? Или Эболу?



Заграницу и назад скоро будет проще поехать, чем в этот горсовет в райцентре Интересно, почему выбрали прививку именно от ковида? Других болезней больше нет?Почему не требуют ещё флюорографию, или анализы? Или прививку от свинного гриппа?Или отрицательный тест на ВИЧ? Или Эболу?Заграницу и назад скоро будет проще поехать, чем в этот горсовет в райцентре Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15135 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8207 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 15:06 Тракторист написав: yama написав: тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта

не ищите логику там где её нет... не ищите логику там где её нет...

так они ж мотивирую тем, что альфа-привика защищает от дельты.

И смею предположить, что рецепт бормотухи может улучшаться по мере испытаний. Но особо об этом нет смысла рассказывать. так они ж мотивирую тем, что альфа-привика защищает от дельты.И смею предположить, что рецепт бормотухи может улучшаться по мере испытаний. Но особо об этом нет смысла рассказывать. Ромасик Повідомлень: 2591 З нами з: 30.03.15 Подякував: 519 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3506350735083509 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 18 сер, 2021 14:24