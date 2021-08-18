Штаммы каждый день всё более смертельные и заразные, - а они "облегчают въезд"! Хотите как в Бергамо?
Облегчили правила въезда в Украину.
Теперь в нашу страну разрешили въезжать иностранцам, которые получили не две, а одну дозу вакцины от коронавируса.
Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Теперь, чтобы пересечь государственную границу, иностранцам и людям без гражданства можно предъявить или отрицательный результат теста на коронавирус, или иностранный ковид-сертификат, свидетельствующий о получении одной или нескольких доз вакцины от Covid-19. Ранее речь шла о сертификате, свидетельствующим о прохождении полного курса вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Также принимать будут сертификат о выздоровлении от ковида.
Также сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после пересечения границы или КПВВ на Донбассе и в Крыму на въезд в страну.
Требования по вакцине Cadoxi NCOV-19 (рекомбинантная вакцина от Ковишелд) ужесточили. Сейчас признают одну дозу.
По новому постановлению Кабмина, ковид-парспорт с такой вакциной будет действительным только для тех, кто получит две дозы (сроки между дозами от 28 до 180 дней).
Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19
Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет. В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".
"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.
Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.
Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.
Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.
а что там говорит украинская конституция о недопустимости дискриминации?...
Интересно, почему выбрали прививку именно от ковида? Других болезней больше нет? Почему не требуют ещё флюорографию, или анализы? Или прививку от свинного гриппа? Или отрицательный тест на ВИЧ? Или Эболу?
Заграницу и назад скоро будет проще поехать, чем в этот горсовет в райцентре
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
не ищите логику там где её нет...
так они ж мотивирую тем, что альфа-привика защищает от дельты. И смею предположить, что рецепт бормотухи может улучшаться по мере испытаний. Но особо об этом нет смысла рассказывать.
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
не ищите логику там где её нет...
так они ж мотивирую тем, что альфа-привика защищает от дельты. И смею предположить, что рецепт бормотухи может улучшаться по мере испытаний. Но особо об этом нет смысла рассказывать.
А почему собаки гавкают а кошки мяукают? -- хотя и у тех и у тех по 4 ноги и хвост. -- логика где-то на таком же уровне...
В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации. Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки: для пункта прививки - 50 и больше, для одного центра вакцинации - 50 и больше, для одной мобильной бригады - 100 и больше. https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать
Кроме того, семейных врачей обязали обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации: графике работы и местах расположения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации. В Нико это работает так: Семейники повесили на дверях своих кабинетов таблички: Кто хочет привиться, звоните семейному по тел. такому-то. На входе в поликлинику и в коридоре также висят таблички: «Прививки Пфайзером и Модерной проводятся в кабинете № с пн по пт в такое время, в выходные – в такое».
С вакциной Модерна что-то пошло не так 18 июля в Украину поступило 2 млн. доз Модерны. https://www.bbc.com/ukrainian/news-57878379 Вчера вкололи только 344, при этом было сделано Пфайзера 58992 и Короновака 51132 http://www.golos.com.ua/news/140891 Больше не ожидается?, поэтому придерживают на 2-ю дозу/ для своих /или как А вот еще вариант ответа в сегодняшних новостях: 18 серпня до Полтавщини надійшло 43740 доз вакцини Moderna, яку Україна нещодавно отримала від уряду США через глобальний фонд COVAX, для ревакцинації громадян, які виконали перше щеплення від коронавірусу вакциною Moderna. Про це повідомили у Полтавській ОДА. Не прошло и полгода
fler написав:В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации. Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки: для пункта прививки - 50 и больше, для одного центра вакцинации - 50 и больше, для одной мобильной бригады - 100 и больше. https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать
Кроме того, семейных врачей обязали обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации: графике работы и местах расположения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации. В Нико это работает так: Семейники повесили на дверях своих кабинетов таблички: Кто хочет привиться, звоните семейному по тел. такому-то. На входе в поликлинику и в коридоре также висят таблички: «Прививки Пфайзером и Модерной проводятся в кабинете № с пн по пт в такое время, в выходные – в такое».
Тех, кто не выполнил план по вакцинациям - сбрасывать со скалы
"Свидетели ковида" как-то пропустили вопрос об уровне смертности и заболеваемости от ковида в Афганистане. Напомню, там нет социальной дистанции, масок, вакцинации, и гигиена скорее всего на уровне Индии. По идее, там уже должно быть "как в Бергамо, Индии и т.п.", должен был уже вывестись "афганский штамм" и т.д. Почему мы не наблюдаем там массовый ковид-падёж?
Да и из Индии давно новостей нет: вымерли или переболели?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 18 сер, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.