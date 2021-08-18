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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3507350835093510

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 68
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
15%
10
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:10

  zРадио написав:Приехал апдейт по демографии

Те, кто читал прогнозы ООН по численности населения на 2050 и 2100 годы ещё в доковидную эпоху - ничего удивительного и нового в этих цифрах не видят.
Удивительно было бы, если бы было наоборот

А так - население "планово" (прогнозно) сокращается.

Украина идёт по пути Латвии-Литвы
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:53

zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.
Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками? Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:59

  Ромасик написав:zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.
Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?


Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходом
zРадио
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