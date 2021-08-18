zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К. Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?
Ромасик написав:zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К. Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?
Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходом