zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К. Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?
Ромасик написав:zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К. Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?
Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходом
Вкладчик1234 написав:Те, кто читал прогнозы ООН по численности населения на 2050 и 2100 годы ещё в доковидную эпоху - ничего удивительного и нового в этих цифрах не видят.
На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость
Ромасик написав:zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К. Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?
Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходом
тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики. У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка. Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.
zРадио написав:На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость
Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
fler написав:В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации. Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки: для пункта прививки - 50 и больше, для одного центра вакцинации - 50 и больше, для одной мобильной бригады - 100 и больше. https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать
блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можно на шару так же записаться ? писец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ... то что надо того нет , а от того что не надо рекламируется введите прививки те что выше в обязательный перечень бесплатной вакцинации вот тогда и поговорим и это еще далеко не полный список
ЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне