Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3507350835093510 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 68 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 15% 10 Всього голосів : 68 Додано: Сер 18 сер, 2021 17:10 zРадио написав: Приехал апдейт по демографии Приехал апдейт по демографии

Те, кто читал прогнозы ООН по численности населения на 2050 и 2100 годы ещё в доковидную эпоху - ничего удивительного и нового в этих цифрах не видят.

Удивительно было бы, если бы было наоборот



А так - население "планово" (прогнозно) сокращается.



Украина идёт по пути Латвии-Литвы Те, кто читал прогнозы ООН по численности населения на 2050 и 2100 годы ещё в доковидную эпоху - ничего удивительного и нового в этих цифрах не видят.Удивительно было бы, если бы было наоборотА так - население "планово" (прогнозно) сокращается.Украина идёт по пути Латвии-Литвы Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15142 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8208 раз. Подякували: 3980 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 18:53 zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.

Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками? , да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками? Ромасик Повідомлень: 2605 З нами з: 30.03.15 Подякував: 520 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 19:59 Ромасик написав: zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.

Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками? , да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?



Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходом



Вкладчик1234 написав: Те, кто читал прогнозы ООН по численности населения на 2050 и 2100 годы ещё в доковидную эпоху - ничего удивительного и нового в этих цифрах не видят.

Те, кто читал прогнозы ООН по численности населения на 2050 и 2100 годы ещё в доковидную эпоху - ничего удивительного и нового в этих цифрах не видят.



На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходомНа долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость zРадио

Повідомлень: 10896 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2419 раз. Подякували: 5291 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 21:21 Faceless написав: yama написав: IMPRINTER написав: кто болел ранее, наоборот, - зачастую колбасит. ну это как бы логично, антитела остались и имунный ответ идет сильнее. кто болел ранее, наоборот, - зачастую колбасит. ну это как бы логично, антитела остались и имунный ответ идет сильнее. ну так собственно не лучше ли оставить эту дозу тем у кого их нет ( антител) ну так собственно не лучше ли оставить эту дозу тем у кого их нет ( антител) Ге лучше, ибо наличие этих антител не гарантирует ровным счётом ничего Ге лучше, ибо наличие этих антител не гарантирует ровным счётом ничего

также как и прививка "не гарантирует ровным счётом ничего"... также как и прививка "не гарантирует ровным счётом ничего"... Тракторист

Повідомлень: 5301 З нами з: 06.08.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 21:34 zРадио написав: Ромасик написав: zРадио, да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.

Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками? , да статистика занятная. По большинству болезней - улучшения (тубик -10%, спид -28%). Кроме сердечников +20К (прирост +15%), в придачу к ковидчикам +33К.Что не так с сердечниками? Больница была занята ковидчиками?

Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходом

Людей с тяжелыми патологиями типа туберкулеза, ВИЧа и онкологии ковид мог забрать в свою грустную статистику раньше. Что до класса сердечно-сосудистых болезней - предположительно, их рост обуславливают недиагностированные, или ложно-отрицательные ковидные больные с негативным исходом

тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.

У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.

Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус. тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус. Ромасик Повідомлень: 2605 З нами з: 30.03.15 Подякував: 520 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 21:34 zРадио написав: На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками

Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням

Висновок на поверхні

Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач... Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапкамиКоли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточеннямВисновок на поверхніОсновну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач... budivelnik

Повідомлень: 24794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 21:51 fler написав: В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации.

Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки:

для пункта прививки - 50 и больше,

для одного центра вакцинации - 50 и больше,

для одной мобильной бригады - 100 и больше.

https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu

А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать

В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации.Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки:для пункта прививки - 50 и больше,для одного центра вакцинации - 50 и больше,для одной мобильной бригады - 100 и больше. блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можно на шару так же записаться ? писец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ...

то что надо того нет , а от того что не надо рекламируется

введите прививки те что выше в обязательный перечень бесплатной вакцинации вот тогда и поговорим и это еще далеко не полный список



ЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можнописец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ...то что надо того нет , а от того что не надо рекламируетсяи это еще далеко не полный списокЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне yama Повідомлень: 3691 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7429 раз. Подякували: 818 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 21:56 yama написав: блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ... блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...

вот это вас колбасит вот это вас колбасит Ромасик Повідомлень: 2605 З нами з: 30.03.15 Подякував: 520 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3507350835093510 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 763 , 764 , 765

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7645 4547442

ЛОБ Сер 18 сер, 2021 20:17