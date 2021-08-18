fler написав:В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации. Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки: для пункта прививки - 50 и больше, для одного центра вакцинации - 50 и больше, для одной мобильной бригады - 100 и больше. https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать
блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можно на шару так же записаться ? писец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ... то что надо того нет , а от того что не надо рекламируется введите прививки те что выше в обязательный перечень бесплатной вакцинации вот тогда и поговорим и это еще далеко не полный список
ЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне
Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики. У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка. Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.
Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?
budivelnik написав:Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
zРадио написав:На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость
Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
1 я не виставляю Вам претензії 2 не претендую на істину в останній інстанції Я просто констатую факти.
zРадио написав:Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
1 я не виставляю Вам претензії 2 не претендую на істину в останній інстанції Я просто констатую факти.
Понял. Чтобы расставить все точки над "е", нужно тогда подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал