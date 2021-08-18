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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3507350835093510

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 68
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
15%
10
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:51

  fler написав:В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации.
Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки:
для пункта прививки - 50 и больше,
для одного центра вакцинации - 50 и больше,
для одной мобильной бригады - 100 и больше.
https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu
А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать :roll:
блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можно на шару так же записаться ? писец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ...
то что надо того нет , а от того что не надо рекламируется
введите прививки те что выше в обязательный перечень бесплатной вакцинации вот тогда и поговорим и это еще далеко не полный список

ЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:56

  yama написав:блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...

вот это вас колбасит :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:11

  Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.
У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.
Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.


Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?

  budivelnik написав:Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками
Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням
Висновок на поверхні
Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...


Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:18

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость
Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками
Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням
Висновок на поверхні
Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)

1 я не виставляю Вам претензії
2 не претендую на істину в останній інстанції
Я просто констатую факти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:40

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)

1 я не виставляю Вам претензії
2 не претендую на істину в останній інстанції
Я просто констатую факти.


Понял. Чтобы расставить все точки над "е", нужно тогда подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал
zРадио
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  #<1 ... 3507350835093510
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