fler написав:В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации. Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки: для пункта прививки - 50 и больше, для одного центра вакцинации - 50 и больше, для одной мобильной бригады - 100 и больше. https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать
блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можно на шару так же записаться ? писец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ... то что надо того нет , а от того что не надо рекламируется введите прививки те что выше в обязательный перечень бесплатной вакцинации вот тогда и поговорим и это еще далеко не полный список
ЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне
Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики. У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка. Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.
Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?
budivelnik написав:Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
zРадио написав:На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость
Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
1 я не виставляю Вам претензії 2 не претендую на істину в останній інстанції Я просто констатую факти.
zРадио написав:Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
1 я не виставляю Вам претензії 2 не претендую на істину в останній інстанції Я просто констатую факти.
Понял. Чтобы расставить все точки над "е", нужно тогда подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал
zРадио написав:подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал
Я даю 99% що відповіді не буде а - частина отримала моральну травму від моїх висновків і щоб її не посилювати - мене забанила б - другій частині (з більш стійкою психікою) вистарчить розуму не світитись, адже вступити в дискусію=признати себе не правим. ПС Про 2050 рік-це Ви загнули... Нагадує алгоритм Насредтіна Або шах помре Або я помру Або ішак навчиться говорити... Хвилі від ковіду не дістануться і до 2030 року..Я думаю що повністю нівелюються в 2025...
Starikan написав:..... Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку? Или нет? (знаю, что у многих нет семейного). Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги.
Семейного завел где-то с месяц назад. Как раз в основном из-за вакцинации. Но там в поликлинике только КоронаВак. И, по-моему, мой семейный к вакцинации относится несколько скептически. Хелси то ли не доработана, то ли врачи относятся спустя рукава. Сегодня проверил в личном кабинете - у меня первая вакцина не записана. Сегодня дочка нашла в поликлинике запись на Файзер. Позвонил. - Можно записаться? - Да. На пятницу. - Мне надо на воскресенье. Ничего, что получится на 2 дня раньше? - Ну, наверное, 2 дня не важно... Вот теперь думаю, идти или ждать позже.
zРадио написав:..... Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
Ваш собеседник упорно доказывал, что от ковида умирают те, кто и так бы умер в ближайшие пару месяцев - полгода - максимум год. А на среднюю продолжительность жизни эти смерти практически не влияют.
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
Уже отвечал на этот вопрос - viewtopic.php?p=5277375#p5277375. Немного добавлю. Прививки от гриппа, как понимаю, сделаны по старой технологии - убитый/ослабленный вирус. Поэтому для каждого нового штамма - новая вакцина. РНК-вакцины настроены на наиболее важный (и, как надеются) самый стабильный белок, который определяет возможность вируса прикрепиться к клетке. Поэтому, возможно, вакцина действует против более широкого спектра штаммов.