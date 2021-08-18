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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3507350835093510 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 68 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 15% 10 Всього голосів : 68 Додано: Сер 18 сер, 2021 21:51 fler написав: В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации.

Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки:

для пункта прививки - 50 и больше,

для одного центра вакцинации - 50 и больше,

для одной мобильной бригады - 100 и больше.

https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu

А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать

В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации.Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки:для пункта прививки - 50 и больше,для одного центра вакцинации - 50 и больше,для одной мобильной бригады - 100 и больше. блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можно на шару так же записаться ? писец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ...

то что надо того нет , а от того что не надо рекламируется

введите прививки те что выше в обязательный перечень бесплатной вакцинации вот тогда и поговорим и это еще далеко не полный список



ЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можнописец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ...то что надо того нет , а от того что не надо рекламируетсяи это еще далеко не полный списокЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне yama Повідомлень: 3692 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7438 раз. Подякували: 818 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 21:56 yama написав: блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ... блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...

вот это вас колбасит вот это вас колбасит Ромасик Повідомлень: 2605 З нами з: 30.03.15 Подякував: 520 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 22:11 Ромасик написав: тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.

У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.

Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус. тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.



Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?



budivelnik написав: Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками

Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням

Висновок на поверхні

Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач... Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапкамиКоли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточеннямВисновок на поверхніОсновну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...



Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м) Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м) zРадио

Повідомлень: 10899 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2419 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 22:18 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками

Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням

Висновок на поверхні

Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач... Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапкамиКоли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточеннямВисновок на поверхніОсновну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач... Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м) Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)

1 я не виставляю Вам претензії

2 не претендую на істину в останній інстанції

Я просто констатую факти. 1 я не виставляю Вам претензії2 не претендую на істину в останній інстанціїЯ просто констатую факти. budivelnik

Повідомлень: 24800 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 22:40 budivelnik написав: zРадио написав: Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м) Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)

1 я не виставляю Вам претензії

2 не претендую на істину в останній інстанції

Я просто констатую факти. 1 я не виставляю Вам претензії2 не претендую на істину в останній інстанціїЯ просто констатую факти.



Понял. Чтобы расставить все точки над "е", нужно тогда подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал Понял. Чтобы расставить все точки над "е", нужно тогда подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал zРадио

Повідомлень: 10899 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2419 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 00:08 zРадио написав: подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал Я даю 99% що відповіді не буде

а - частина отримала моральну травму від моїх висновків і щоб її не посилювати - мене забанила

б - другій частині (з більш стійкою психікою) вистарчить розуму не світитись, адже вступити в дискусію=признати себе не правим.

ПС

Про 2050 рік-це Ви загнули...

Нагадує алгоритм Насредтіна

Або шах помре

Або я помру

Або ішак навчиться говорити...

Хвилі від ковіду не дістануться і до 2030 року..Я думаю що повністю нівелюються в 2025... Я даю 99% що відповіді не будеа - частина отримала моральну травму від моїх висновків і щоб її не посилювати - мене забанилаб - другій частині (з більш стійкою психікою) вистарчить розуму не світитись, адже вступити в дискусію=признати себе не правим.ПСПро 2050 рік-це Ви загнули...Нагадує алгоритм НасредтінаАбо шах помреАбо я помруАбо ішак навчиться говорити...Хвилі від ковіду не дістануться і до 2030 року..Я думаю що повністю нівелюються в 2025... budivelnik

Повідомлень: 24800 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 00:10 Starikan написав: .....

Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку?

Или нет? (знаю, что у многих нет семейного).

Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги. .....Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку?Или нет? (знаю, что у многих нет семейного).Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги.

Семейного завел где-то с месяц назад. Как раз в основном из-за вакцинации. Но там в поликлинике только КоронаВак. И, по-моему, мой семейный к вакцинации относится несколько скептически.

Хелси то ли не доработана, то ли врачи относятся спустя рукава.

Сегодня проверил в личном кабинете - у меня первая вакцина не записана.

Сегодня дочка нашла в поликлинике запись на Файзер. Позвонил.

- Можно записаться?

- Да. На пятницу.

- Мне надо на воскресенье. Ничего, что получится на 2 дня раньше?

- Ну, наверное, 2 дня не важно...

Вот теперь думаю, идти или ждать позже. Семейного завел где-то с месяц назад. Как раз в основном из-за вакцинации. Но там в поликлинике только КоронаВак. И, по-моему, мой семейный к вакцинации относится несколько скептически.Хелси то ли не доработана, то ли врачи относятся спустя рукава.Сегодня проверил в личном кабинете - у меня первая вакцина не записана.Сегодня дочка нашла в поликлинике запись на Файзер. Позвонил.- Можно записаться?- Да. На пятницу.- Мне надо на воскресенье. Ничего, что получится на 2 дня раньше?- Ну, наверное, 2 дня не важно...Вот теперь думаю, идти или ждать позже. ЛАД 2 Повідомлень: 19233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4450 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 00:24 zРадио написав: .....

Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м) .....Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)

Ваш собеседник упорно доказывал, что от ковида умирают те, кто и так бы умер в ближайшие пару месяцев - полгода - максимум год. А на среднюю продолжительность жизни эти смерти практически не влияют. Ваш собеседник упорно доказывал, что от ковида умирают те, кто и так бы умер в ближайшие пару месяцев - полгода - максимум год. А на среднюю продолжительность жизни эти смерти практически не влияют. ЛАД 2 Повідомлень: 19233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4450 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 00:33 yama написав: тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта

Уже отвечал на этот вопрос -

Немного добавлю.

Прививки от гриппа, как понимаю, сделаны по старой технологии - убитый/ослабленный вирус. Поэтому для каждого нового штамма - новая вакцина.

РНК-вакцины настроены на наиболее важный (и, как надеются) самый стабильный белок, который определяет возможность вируса прикрепиться к клетке. Поэтому, возможно, вакцина действует против более широкого спектра штаммов. Уже отвечал на этот вопрос - viewtopic.php?p=5277375#p5277375 Немного добавлю.Прививки от гриппа, как понимаю, сделаны по старой технологии - убитый/ослабленный вирус. Поэтому для каждого нового штамма - новая вакцина.РНК-вакцины настроены на наиболее важный (и, как надеются) самый стабильный белок, который определяет возможность вируса прикрепиться к клетке. Поэтому, возможно, вакцина действует против более широкого спектра штаммов. ЛАД 2 Повідомлень: 19233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4450 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 02:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире С вакцинацией что-то пошло не так. Многие страны, в которых вакцинация прошла наиболее успешно, сейчас страдают наиболее активно. Даже непрофессионалу очевидно, что тотальное вакцинирование привело к возникновению вариантов вируса, невосприимчивых к существующим вакцинам. О чём думали?



История с антибиотиками ничему не научила, что если их применять где нужно и не нужно, быстро появляются инфекции, на которые этот антибиотик уже не действует. А на разработку нового эффективного антибиотика на замену приходится тратить многие годы.



Вот почему было просто не колоть вакцины группам риска, например, людям возраста 90+? Уже бы забыли, что когда-то была эпидемия. А теперь, свежевыведенные, за счёт тотальной вакцинации, варианты вируса, будут по-тихоньку завозить в Украину, провоцируя очередные локдауны. safonovstanislav Повідомлень: 3281 З нами з: 10.05.14 Подякував: 295 раз. Подякували: 563 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3507350835093510 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 18 сер, 2021 20:17