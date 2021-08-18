fler написав:В Министерстве здравоохранения Украины придумали, как ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По распоряжению главы Минздрава Виктора Ляшко в стране вводятся новые нормы вакцинации. Так, ответственные должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией, установлены минимальные показатели по вакцинации в сутки: для пункта прививки - 50 и больше, для одного центра вакцинации - 50 и больше, для одной мобильной бригады - 100 и больше. https://myc.news/koronavirus/minzdrav_v ... akcinaciyu А если пришло 49 людей? Кого и как будем наказывать
блин, а я вот хочу церварикс ,превенар 13, БУСТРИКС, Хаврикс 720 ...и еще неплохо было бы раз в два три года от клещевого энцефалита , где можно на шару так же записаться ? писец уже сколько денег ушло на эту вакцинацию, некоторые по два раза колоть надо, некоторые по три раза ... я не уверен что мне в детстве например от гепатита Б делали ... то что надо того нет , а от того что не надо рекламируется введите прививки те что выше в обязательный перечень бесплатной вакцинации вот тогда и поговорим и это еще далеко не полный список
ЗЫ вот теперь скажите что я ярый антивакцинатор после того как все это побывало во мне
Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики. У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка. Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.
Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?
budivelnik написав:Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
zРадио написав:На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость
Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
1 я не виставляю Вам претензії 2 не претендую на істину в останній інстанції Я просто констатую факти.
zРадио написав:Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
1 я не виставляю Вам претензії 2 не претендую на істину в останній інстанції Я просто констатую факти.
Понял. Чтобы расставить все точки над "е", нужно тогда подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал
zРадио написав:подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал
Я даю 99% що відповіді не буде а - частина отримала моральну травму від моїх висновків і щоб її не посилювати - мене забанила б - другій частині (з більш стійкою психікою) вистарчить розуму не світитись, адже вступити в дискусію=признати себе не правим. ПС Про 2050 рік-це Ви загнули... Нагадує алгоритм Насредтіна Або шах помре Або я помру Або ішак навчиться говорити... Хвилі від ковіду не дістануться і до 2030 року..Я думаю що повністю нівелюються в 2025...
Starikan написав:..... Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку? Или нет? (знаю, что у многих нет семейного). Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги.
Семейного завел где-то с месяц назад. Как раз в основном из-за вакцинации. Но там в поликлинике только КоронаВак. И, по-моему, мой семейный к вакцинации относится несколько скептически. Хелси то ли не доработана, то ли врачи относятся спустя рукава. Сегодня проверил в личном кабинете - у меня первая вакцина не записана. Сегодня дочка нашла в поликлинике запись на Файзер. Позвонил. - Можно записаться? - Да. На пятницу. - Мне надо на воскресенье. Ничего, что получится на 2 дня раньше? - Ну, наверное, 2 дня не важно... Вот теперь думаю, идти или ждать позже.
zРадио написав:..... Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
Ваш собеседник упорно доказывал, что от ковида умирают те, кто и так бы умер в ближайшие пару месяцев - полгода - максимум год. А на среднюю продолжительность жизни эти смерти практически не влияют.
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
Уже отвечал на этот вопрос - viewtopic.php?p=5277375#p5277375. Немного добавлю. Прививки от гриппа, как понимаю, сделаны по старой технологии - убитый/ослабленный вирус. Поэтому для каждого нового штамма - новая вакцина. РНК-вакцины настроены на наиболее важный (и, как надеются) самый стабильный белок, который определяет возможность вируса прикрепиться к клетке. Поэтому, возможно, вакцина действует против более широкого спектра штаммов.
safonovstanislav написав:С вакцинацией что-то пошло не так. Многие страны, в которых вакцинация прошла наиболее успешно, сейчас страдают наиболее активно. Даже непрофессионалу очевидно, что тотальное вакцинирование привело к возникновению вариантов вируса, невосприимчивых к существующим вакцинам. О чём думали?
История с антибиотиками ничему не научила, что если их применять где нужно и не нужно, быстро появляются инфекции, на которые этот антибиотик уже не действует. А на разработку нового эффективного антибиотика на замену приходится тратить многие годы.
Вот почему было просто не колоть вакцины группам риска, например, людям возраста 90+? Уже бы забыли, что когда-то была эпидемия. А теперь, свежевыведенные, за счёт тотальной вакцинации, варианты вируса, будут по-тихоньку завозить в Украину, провоцируя очередные локдауны.
О, еще один экспонат не помеченый мною. Чувствую, еще больше страниц этой темы будут иметь большинство постов со спрятанными сюрпризами внутри... но открывать которые я конечно же не планирую
Кстати, вспомнилась книга Сімміс (семилунье), где Луна раздробилась и человечество отправило в космос всякой твари (человека) по паре. И как потом человечество разделилось на д-лов (которые читали много гнилой чуши в космонете) и нормальных умом, которые делали все научно и работали. Первые потом жрали друг друга, но вторые, впрочем, тоже особо не жили из-за ранее разделенного имущества между двумя лагерями. Две мысли мне не давали упокоиться: 1. Оно то понятно аналогию, что в фейсбуках собравшиеся безмозглые в стаи представляют опасную деструктивную силу, но не до такой же степени и не в космосе куда должен был проводиться тщательный отбор, а не потакание согласно идентичному гендерному, национальному и умственному численному соотношению. 2. Даже если так и вышло, то почему не разобраться с силой и умом против тех, кто только умеет в силу?
Кто же знал, что через пару лет после прочтения книги произойдет эта ситуация, где уже происходит первое (и власти всех стран потакают идиотам). Но я, противник полицейского государства, надеюсь что скоро хотя бы второе не произойдет, и когда прижарит - пойдет защитная реакция у государства, а не какая-нибудь автоимунная на фоне инфекции, что менты будут в стороне или властьимущие так и не найдут в себе решительности после того, как привели до этого все к итогу своею нерешительностью.