RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3507350835093510

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 00:08

  zРадио написав:подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал
Я даю 99% що відповіді не буде
а - частина отримала моральну травму від моїх висновків і щоб її не посилювати - мене забанила
б - другій частині (з більш стійкою психікою) вистарчить розуму не світитись, адже вступити в дискусію=признати себе не правим.
ПС
Про 2050 рік-це Ви загнули...
Нагадує алгоритм Насредтіна
Або шах помре
Або я помру
Або ішак навчиться говорити...
Хвилі від ковіду не дістануться і до 2030 року..Я думаю що повністю нівелюються в 2025...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24800
З нами з: 15.01.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 00:10

  Starikan написав:.....
Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку?
Или нет? (знаю, что у многих нет семейного).
Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги.

Семейного завел где-то с месяц назад. Как раз в основном из-за вакцинации. Но там в поликлинике только КоронаВак. И, по-моему, мой семейный к вакцинации относится несколько скептически.
Хелси то ли не доработана, то ли врачи относятся спустя рукава.
Сегодня проверил в личном кабинете - у меня первая вакцина не записана.
Сегодня дочка нашла в поликлинике запись на Файзер. Позвонил.
- Можно записаться?
- Да. На пятницу.
- Мне надо на воскресенье. Ничего, что получится на 2 дня раньше?
- Ну, наверное, 2 дня не важно...
Вот теперь думаю, идти или ждать позже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 00:24

  zРадио написав:.....
Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)

Ваш собеседник упорно доказывал, что от ковида умирают те, кто и так бы умер в ближайшие пару месяцев - полгода - максимум год. А на среднюю продолжительность жизни эти смерти практически не влияют.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 00:33

  yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта

Уже отвечал на этот вопрос - viewtopic.php?p=5277375#p5277375.
Немного добавлю.
Прививки от гриппа, как понимаю, сделаны по старой технологии - убитый/ослабленный вирус. Поэтому для каждого нового штамма - новая вакцина.
РНК-вакцины настроены на наиболее важный (и, как надеются) самый стабильный белок, который определяет возможность вируса прикрепиться к клетке. Поэтому, возможно, вакцина действует против более широкого спектра штаммов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:02

Кажется, что проблема связана с ослаблением действия вакцины, а не с присущей этому варианту способностью обходить ее. Данные по Израилю и Великобритании, которая была вакцинирована позже Израиля, показывают, что эффективность вакцины действительно высока, когда она «свежая».

Профессор Сирил Коэн, эксперт по иммунной системе в Университете Бар-Илан, также считает, что ключ кроется в вакцинах и что причина увеличения заболеваемости связана со снижением эффективности вакцины со временем. «Мы видим, что чем свежее вакцина, тем выше ее эффективность, – говорит Коэн. – Данные ясно показывают повышение эффективности, с 16 процентов у вакцинированных в январе до почти 90 процентов у вакцинированных в апреле.

... Мы будем стремиться к решению, подобному вакцине против гриппа, которая ежегодно обновляется в соответствии с доминирующими вариантами».

https://detaly.co.il/kakogo-varianta-koronavirusa-nado-boyatsya/
yama, обратите внимание на последнюю фразу. Как раз к Вашим вопросам.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:25

Исследователи из Института им. Вейцмана в сотрудничестве с Институтом Пастера во Франции и Национальными институтами здоровья в США разработали инновационное лечение COVID-19.
.....
Исследователи из Института им. Вейцмана решили использовать другой подход, нацелившись на рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), через которые вирус проникает в клетку. Эффективность такого лечения не будет зависеть от мутаций вируса.
....
Теперь ученые создают спрей на основе аэрозоля, который позволил бы вводить молекулу пациентам путем ингаляции.

Пока что это лечение было протестировано на хомяках, инфицированных коронавирусом. Предварительные результаты показывают, что лечение значительно снижает симптомы заболевания, и в ближайшем будущем планируется провести больше доклинических исследований.

https://detaly.co.il/izrailskie-issledovateli-razrabotali-innovatsionnoe-lechenie-covid-19/
Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3507350835093510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, Starikan, ЛАД і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 763, 764, 765
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7646 4548038
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 09:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18391)
19.08.2021 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.