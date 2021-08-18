zРадио написав:подождать контр-аргументов тех, кто вам в этом вопросе активно оппонировал
Я даю 99% що відповіді не буде а - частина отримала моральну травму від моїх висновків і щоб її не посилювати - мене забанила б - другій частині (з більш стійкою психікою) вистарчить розуму не світитись, адже вступити в дискусію=признати себе не правим. ПС Про 2050 рік-це Ви загнули... Нагадує алгоритм Насредтіна Або шах помре Або я помру Або ішак навчиться говорити... Хвилі від ковіду не дістануться і до 2030 року..Я думаю що повністю нівелюються в 2025...
Starikan написав:..... Но у вас же есть "своя" поликлиника и свой семейный врач, у которых можно было записаться на прививку? Или нет? (знаю, что у многих нет семейного). Кстати, после прививки сунулся в регистратуру зарегить Хелси. Тупая тетка начала орать, что у меня там два телефона, попытка объяснить, что там указан телефон "зв'язаної особи" в соответствующем разделе, действия не возымела. "Идите к семейному, пусть она связывается с Киевом и исправляет, чтобы у вас был один телефон и одна фамилия". То же с аккаунтом супруги.
Семейного завел где-то с месяц назад. Как раз в основном из-за вакцинации. Но там в поликлинике только КоронаВак. И, по-моему, мой семейный к вакцинации относится несколько скептически. Хелси то ли не доработана, то ли врачи относятся спустя рукава. Сегодня проверил в личном кабинете - у меня первая вакцина не записана. Сегодня дочка нашла в поликлинике запись на Файзер. Позвонил. - Можно записаться? - Да. На пятницу. - Мне надо на воскресенье. Ничего, что получится на 2 дня раньше? - Ну, наверное, 2 дня не важно... Вот теперь думаю, идти или ждать позже.
zРадио написав:..... Я далеко не все здесь читаю, поэтому на претензию ответить не смогу, но предположу, что вы не акцентировали на том, что динамика смертности выравняется лишь в очень отдаленной перспективе (я, например, отвечал на вопрос, где речь идет в 2050-м)
Ваш собеседник упорно доказывал, что от ковида умирают те, кто и так бы умер в ближайшие пару месяцев - полгода - максимум год. А на среднюю продолжительность жизни эти смерти практически не влияют.
yama написав:тут у меня возник интересный вопрос , почему для того же гриппа РНК вируса для каждого нового штама нужна новая вакцина прививка , а для Ковида НЕТ ? хотя уже есть 4 штама альфа бетта гамма дельта
Уже отвечал на этот вопрос - viewtopic.php?p=5277375#p5277375. Немного добавлю. Прививки от гриппа, как понимаю, сделаны по старой технологии - убитый/ослабленный вирус. Поэтому для каждого нового штамма - новая вакцина. РНК-вакцины настроены на наиболее важный (и, как надеются) самый стабильный белок, который определяет возможность вируса прикрепиться к клетке. Поэтому, возможно, вакцина действует против более широкого спектра штаммов.
Кажется, что проблема связана с ослаблением действия вакцины, а не с присущей этому варианту способностью обходить ее. Данные по Израилю и Великобритании, которая была вакцинирована позже Израиля, показывают, что эффективность вакцины действительно высока, когда она «свежая».
Профессор Сирил Коэн, эксперт по иммунной системе в Университете Бар-Илан, также считает, что ключ кроется в вакцинах и что причина увеличения заболеваемости связана со снижением эффективности вакцины со временем. «Мы видим, что чем свежее вакцина, тем выше ее эффективность, – говорит Коэн. – Данные ясно показывают повышение эффективности, с 16 процентов у вакцинированных в январе до почти 90 процентов у вакцинированных в апреле.
... Мы будем стремиться к решению, подобному вакцине против гриппа, которая ежегодно обновляется в соответствии с доминирующими вариантами».
Исследователи из Института им. Вейцмана в сотрудничестве с Институтом Пастера во Франции и Национальными институтами здоровья в США разработали инновационное лечение COVID-19. ..... Исследователи из Института им. Вейцмана решили использовать другой подход, нацелившись на рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), через которые вирус проникает в клетку. Эффективность такого лечения не будет зависеть от мутаций вируса. .... Теперь ученые создают спрей на основе аэрозоля, который позволил бы вводить молекулу пациентам путем ингаляции.
Пока что это лечение было протестировано на хомяках, инфицированных коронавирусом. Предварительные результаты показывают, что лечение значительно снижает симптомы заболевания, и в ближайшем будущем планируется провести больше доклинических исследований.
ЛАД написав:Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее.
Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.
Вместо абстрактных разговоров об "ослаблении иммунитета с возрастом":
Чем старше человек, тем больше в его организме клеток, синтезирующих белок АПФ2, который часто и является точкой проникновения в организм для коронавирусов, включая SARS-CoV-2. Второе известно давно, а то, что с возрастом число таких клеток увеличивается в эпителии дыхательных путей, выяснили американские биологи из Гарвардского университета. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances.
Именно поэтому у пожилых людей вирус усиленно поражает дыхательные пути, в отличие от молодых – у тех, кто достиг почтенного возраста, в легких очень много клеток с белком АПФ2, который отдаленно родственен определенным соединениям вируса, и тот с легкостью проникает в такие клетки, нанося серьезный вред всему клеточному слою. .... ...еще одно обстоятельство. У молодых людей намного активнее протекает процесс апоптоза – то есть распада дефектных, мутировавших, зараженных клеток и их поглощения соседними клетками либо особыми клетками-макрофагами. Это касается и апоптоза эпителиальных клеток.
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