Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому пояснюbudivelnik написав:Така мікроінформація до роздумів
1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею?
2 Тепер зайдемо з іншого боку
А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.
1 Лікарські засоби поділяються на
а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання
б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання
в - таблетки , свічки
г - уколи
2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає
3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином
Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.