ЛАД написав:Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее.
Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.
Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню 1 Лікарські засоби поділяються на а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання в - таблетки , свічки г - уколи 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
budivelnik написав:Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду. Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню 1 Лікарські засоби поділяються на а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання в - таблетки , свічки г - уколи 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
Вакцина от полиомиелита, значит, от какого-то насморка вообще раз принимается в какой-то капле на язычок детям, да? Книга Достоевского - И.....
budivelnik написав:Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду. Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню 1 Лікарські засоби поділяються на а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання в - таблетки , свічки г - уколи 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
Вакцина от полиомиелита, значит, от какого-то насморка вообще раз принимается в какой-то капле на язычок детям, да? Книга Достоевского - И.....
Ух ты, блин -- я тут уже писал про "почему коты не гавкают" (странно, что удалили) -- так опять такая же детская логика... А про эту "китайскую (зачеркнуто) будивэльну классификацию" хоть кто-то, кроме budivelnik-а, знает? -- где можно о принципах разделения почитать? -- как именно коэффициенты "легкодоступности" и "нэбезпэчности" считаются? Кокаин в виде порошкового аэрозоля употребляется -- значит ли это, что его стоит начать продавать в любой аптеке и без рецепта? Как в эту "стройную" систему вписываются физраствор/глюкоза?..