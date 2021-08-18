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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3508350935103511

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
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Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:13

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее.
Така мікроінформація до роздумів
1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею?
2 Тепер зайдемо з іншого боку
А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?

А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.
Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню
1 Лікарські засоби поділяються на
а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання
б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання
в - таблетки , свічки
г - уколи
2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає
3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...

Таким чином
Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:02

  budivelnik написав:Така мікроінформація до роздумів
1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею?
2 Тепер зайдемо з іншого боку
А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?

А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.
Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню
1 Лікарські засоби поділяються на
а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання
б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання
в - таблетки , свічки
г - уколи
2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає
3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...

Таким чином
Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.

Вакцина от полиомиелита, значит, от какого-то насморка вообще раз принимается в какой-то капле на язычок детям, да?
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:13

Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...

Логика каменного века.
До того, как нашли антибиотики, сифилис "эффективно" лечили ртутью, а гангрену ампутацией ноги/руки. А теперь "безопасным и лёгким" уколом антибиотика.

Таким чином
Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.

Абсолютное неверие в науку.
Я надеюсь/верю, что с развитием наук о человеке найдутся методы тонкого и безопасного (менее опасного) лечения самых разных проблем. Кое-что уже есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:53

  zРадио написав:
  Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.
У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.
Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.


Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?

отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.
Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50.
Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019.
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