ЛАД написав:Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее.
Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.
Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню 1 Лікарські засоби поділяються на а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання в - таблетки , свічки г - уколи 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
budivelnik написав:Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду. Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню 1 Лікарські засоби поділяються на а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання в - таблетки , свічки г - уколи 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
Вакцина от полиомиелита, значит, от какого-то насморка вообще раз принимается в какой-то капле на язычок детям, да? Книга Достоевского - И.....
Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Логика каменного века. До того, как нашли антибиотики, сифилис "эффективно" лечили ртутью, а гангрену ампутацией ноги/руки. А теперь "безопасным и лёгким" уколом антибиотика.
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
Абсолютное неверие в науку. Я надеюсь/верю, что с развитием наук о человеке найдутся методы тонкого и безопасного (менее опасного) лечения самых разных проблем. Кое-что уже есть.
Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики. У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка. Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.
Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?
отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина. Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50. Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019.