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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3508350935103511 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69 Мені вже зробили щеплення 45% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 69 Додано: Чет 19 сер, 2021 11:13 budivelnik написав: ЛАД написав: Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее. Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее. Така мікроінформація до роздумів

1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею?

2 Тепер зайдемо з іншого боку

А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?



А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду. Така мікроінформація до роздумів1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею?2 Тепер зайдемо з іншого бокуА які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду. Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню

1 Лікарські засоби поділяються на

а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання

б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання

в - таблетки , свічки

г - уколи

2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає

3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...



Таким чином

Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів. Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню1 Лікарські засоби поділяються наа - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використанняб - важче доступні - спрей ,рідини для полосканняв - таблетки , свічкиг - уколи2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...Таким чиномЯкщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів. budivelnik

Повідомлень: 24802 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 13:02 budivelnik написав: Така мікроінформація до роздумів

1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею?

2 Тепер зайдемо з іншого боку

А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?



А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.

Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню

1 Лікарські засоби поділяються на

а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання

б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання

в - таблетки , свічки

г - уколи

2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає

3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...



Таким чином

Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів. Така мікроінформація до роздумів1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею?2 Тепер зайдемо з іншого бокуА які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню1 Лікарські засоби поділяються наа - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використанняб - важче доступні - спрей ,рідини для полосканняв - таблетки , свічкиг - уколи2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...Таким чиномЯкщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.

Вакцина от полиомиелита, значит, от какого-то насморка вообще раз принимается в какой-то капле на язычок детям, да?

Книга Достоевского - И..... Вакцина от полиомиелита, значит, от какого-то насморка вообще раз принимается в какой-то капле на язычок детям, да?Книга Достоевского - И..... Slx Повідомлень: 881 З нами з: 23.07.18 Подякував: 287 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 14:13 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...

Логика каменного века.

До того, как нашли антибиотики, сифилис "эффективно" лечили ртутью, а гангрену ампутацией ноги/руки. А теперь "безопасным и лёгким" уколом антибиотика.



Таким чином

Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.

Абсолютное неверие в науку.

Я надеюсь/верю, что с развитием наук о человеке найдутся методы тонкого и безопасного (менее опасного) лечения самых разных проблем. Кое-что уже есть. Логика каменного века.До того, как нашли антибиотики, сифилис "эффективно" лечили ртутью, а гангрену ампутацией ноги/руки. А теперь "безопасным и лёгким" уколом антибиотика.Абсолютное неверие в науку.Я надеюсь/верю, что с развитием наук о человеке найдутся методы тонкого и безопасного (менее опасного) лечения самых разных проблем. Кое-что уже есть. ЛАД 2 Повідомлень: 19239 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 14:53 zРадио написав: Ромасик написав: тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.

У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.

Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус. тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.



Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки? Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?

отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.

Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50.

Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019.

Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку.

И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны. отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50.Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019.Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку.И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны. Ромасик Повідомлень: 2611 З нами з: 30.03.15 Подякував: 520 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 15:14 Ромасик написав: zРадио написав: Ромасик написав: тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.

У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.

Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус. тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики.У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка.Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.



Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки? Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?

отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.

Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50.

Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019.

Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку.

И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны. отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50.Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019.Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку.И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны.

Уже забыли остановку всего транспорта в стране, когда было 3-5 больных?

А видосики из больниц, моргов и т.п.?

Конечно, это "никак" не сказалось на больных, врачах, логистике и т.д.



Кстати, а куда подевались эти видосики? Ведь "дельта" куда более страшная Уже забыли остановку всего транспорта в стране, когда было 3-5 больных?А видосики из больниц, моргов и т.п.?Конечно, это "никак" не сказалось на больных, врачах, логистике и т.д.Кстати, а куда подевались эти видосики? Ведь "дельта" куда более страшная Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15146 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8210 раз. Подякували: 3982 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 15:31 Ромасик написав: отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина. отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.



Ковид сам по себе вызывает тромбообразование и инфарты и инсульты как следствие.

Раньше приводил ссылку что повышенный риск тромбоза сохраняется до 3 месяцев после выздоровления. Кроворазжижающие препараты после ковида уже давно назначают, но только если ковид был диагностирован, плюс они не панацея.

Если проблема в наблюдении и операциях, то почему только сердечники, а как же онкология? Ковид сам по себе вызывает тромбообразование и инфарты и инсульты как следствие.Раньше приводил ссылку что повышенный риск тромбоза сохраняется до 3 месяцев после выздоровления. Кроворазжижающие препараты после ковида уже давно назначают, но только если ковид был диагностирован, плюс они не панацея.Если проблема в наблюдении и операциях, то почему только сердечники, а как же онкология? IgA Повідомлень: 598 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 15:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає

3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання.. 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання..

Неправда, немає такої залежності. Ефективність не залежить від форми препарату, одна й та сама діюча речовина може бути в різних формах, і як таблетки, і як креми, і як розчин. Шалено дорогі препарати для лікування онкології можуть бути в "примітивній" формі таблеток, і пр ицьому повно ін'єкційних препаратів досить простої дії і виробництва.

Абсолютно все у випадку неправильного використання може нанести непоправної шкоди. Неправда, немає такої залежності. Ефективність не залежить від форми препарату, одна й та сама діюча речовина може бути в різних формах, і як таблетки, і як креми, і як розчин. Шалено дорогі препарати для лікування онкології можуть бути в "примітивній" формі таблеток, і пр ицьому повно ін'єкційних препаратів досить простої дії і виробництва.Абсолютно все у випадку неправильного використання може нанести непоправної шкоди. Faceless

Модератор Повідомлень: 29794 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1260 раз. Подякували: 7215 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 15:57 Блин, а кто-то может сказать -- почему (за что) сообщения удалили? -- что первое что второе вполне безобидные были, вроде... Если на "обсуждение действий модераторов" вопрос тянет -- можно и в личку. _hunter Повідомлень: 4911 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 16:00 Служба Здоровья в этом месяце придержала финансирование клиник.

Не перечислены деньги даже в минимальном размере для выплаты авансов и отпускных персоналу. Сначала СЗ долго морозилась, потом объявила, что дескать задержка по причине перерасчета пакетов... "ждите к сентябрю".

Похоже, Бубочке не хватило в августе средств на парадный гульбан. antey1969 1

Повідомлень: 10758 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1400 раз. Подякували: 3145 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 16:20 antey1969 написав: Служба Здоровья в этом месяце придержала финансирование клиник.

Не перечислены деньги даже в минимальном размере для выплаты авансов и отпускных персоналу. Сначала СЗ долго морозилась, потом объявила, что дескать задержка по причине перерасчета пакетов... "ждите к сентябрю".

Похоже, Бубочке не хватило в августе средств на парадный гульбан. Служба Здоровья в этом месяце придержала финансирование клиник.Не перечислены деньги даже в минимальном размере для выплаты авансов и отпускных персоналу. Сначала СЗ долго морозилась, потом объявила, что дескать задержка по причине перерасчета пакетов... "ждите к сентябрю".Похоже, Бубочке не хватило в августе средств на парадный гульбан.

Можно все свалить на реформы Супрун. Можно все свалить на реформы Супрун. Schmit

Повідомлень: 2364 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3508350935103511 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7646 4553148

ЛОБ Чет 19 сер, 2021 09:40