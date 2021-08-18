ЛАД написав:Здесь хоть понятно, о чём идёт речь и механизм действия спрея. В отличие от сообщений об эстонском спрее.
Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду.
Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню 1 Лікарські засоби поділяються на а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання в - таблетки , свічки г - уколи 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
budivelnik написав:Така мікроінформація до роздумів 1 Хтось знає складні(небезпечні) хвороби,які лікуються лікарськими речовинами у вигляді спею? 2 Тепер зайдемо з іншого боку А які хвороби лікують лікарськими засобами у вигляді спрею?
А тепер поєднавши відповіді на ці два питання - можна отримати приблизну класифікацію небезпечності ковіду. Бачу що мене трошки не зрозуміли ,тому поясню 1 Лікарські засоби поділяються на а - легкодоступні і легкі у використанні - крем,розчини для зовнішнього використання б - важче доступні - спрей ,рідини для полоскання в - таблетки , свічки г - уколи 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
Вакцина от полиомиелита, значит, от какого-то насморка вообще раз принимается в какой-то капле на язычок детям, да? Книга Достоевского - И.....
Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання...
Логика каменного века. До того, как нашли антибиотики, сифилис "эффективно" лечили ртутью, а гангрену ампутацией ноги/руки. А теперь "безопасным и лёгким" уколом антибиотика.
Таким чином Якщо фармацепти розробляють лікарську речовину у вигляді спрею..то в них присутнє розуміння того що цей засіб буде використовуватись проти нескладної хвороби ,при чому масово і з малою кількістю негативних побічних ефектів.
Абсолютное неверие в науку. Я надеюсь/верю, что с развитием наук о человеке найдутся методы тонкого и безопасного (менее опасного) лечения самых разных проблем. Кое-что уже есть.
Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики. У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка. Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.
Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?
отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина. Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50. Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019. Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку. И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны.
Ромасик написав:тубик, вич и онко - не раньше, не позже, а именно в этот отчетный период с точки зрения сухой статистики. У ковида есть конкретные симптомы и причины смерти - пневмония, температура, кашель/задышка. Нельзя просто взять умереть от ишемии с бессимптомным ковидом. Наоборот можно. По этому, похоже, натягиваете сову на глобус.
Критикуя - предлагай! Позвольте поинтересоваться, как вы можете объяснить рост общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых патологий в частности во время повышенной эпидемиологической обстановки?
отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина. Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50. Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019. Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку. И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны.
Уже забыли остановку всего транспорта в стране, когда было 3-5 больных? А видосики из больниц, моргов и т.п.? Конечно, это "никак" не сказалось на больных, врачах, логистике и т.д.
Кстати, а куда подевались эти видосики? Ведь "дельта" куда более страшная
Ромасик написав:отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.
Ковид сам по себе вызывает тромбообразование и инфарты и инсульты как следствие. Раньше приводил ссылку что повышенный риск тромбоза сохраняется до 3 месяцев после выздоровления. Кроворазжижающие препараты после ковида уже давно назначают, но только если ковид был диагностирован, плюс они не панацея. Если проблема в наблюдении и операциях, то почему только сердечники, а как же онкология?
budivelnik написав:2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання..
Неправда, немає такої залежності. Ефективність не залежить від форми препарату, одна й та сама діюча речовина може бути в різних формах, і як таблетки, і як креми, і як розчин. Шалено дорогі препарати для лікування онкології можуть бути в "примітивній" формі таблеток, і пр ицьому повно ін'єкційних препаратів досить простої дії і виробництва. Абсолютно все у випадку неправильного використання може нанести непоправної шкоди.
Служба Здоровья в этом месяце придержала финансирование клиник. Не перечислены деньги даже в минимальном размере для выплаты авансов и отпускных персоналу. Сначала СЗ долго морозилась, потом объявила, что дескать задержка по причине перерасчета пакетов... "ждите к сентябрю". Похоже, Бубочке не хватило в августе средств на парадный гульбан.
antey1969 написав:Служба Здоровья в этом месяце придержала финансирование клиник. Не перечислены деньги даже в минимальном размере для выплаты авансов и отпускных персоналу. Сначала СЗ долго морозилась, потом объявила, что дескать задержка по причине перерасчета пакетов... "ждите к сентябрю". Похоже, Бубочке не хватило в августе средств на парадный гульбан.