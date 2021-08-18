Ромасик написав:отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.
Ковид сам по себе вызывает тромбообразование и инфарты и инсульты как следствие. Раньше приводил ссылку что повышенный риск тромбоза сохраняется до 3 месяцев после выздоровления. Кроворазжижающие препараты после ковида уже давно назначают, но только если ковид был диагностирован, плюс они не панацея.
тут надо разделять понятия "есть риск" и "вызывает" тромбообразования, а также "назнают" и "могут назначать" кроворазжижающие. И какая вероятность образования тромбов при бессимптомном ковиде. Это может конечно было все в вашей ссылке. Но я не видел.
IgA написав:Если проблема в наблюдении и операциях, то почему только сердечники, а как же онкология?
злые языки говорят, ковид уменьшает риск умереть от онкологии.
budivelnik написав:2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає 3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання..
Неправда, немає такої залежності. Ефективність не залежить від форми препарату, одна й та сама діюча речовина може бути в різних формах, і як таблетки, і як креми, і як розчин. Шалено дорогі препарати для лікування онкології можуть бути в "примітивній" формі таблеток, і пр ицьому повно ін'єкційних препаратів досить простої дії і виробництва. Абсолютно все у випадку неправильного використання може нанести непоправної шкоди.
Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду і відразу перейду до суті. 1 Є таке неписане правило у виробників Захист від дурня... Наприклад виробник дитячих іграшок повинен зробити іграшку з урахуванням неадекватності дій того хто цією іграшкою буде користуватись(дитини) 2 Виробник лікувальних засобів також мусить зробити так, щоб мінімальна кількість смертей була від неадекватного споживача ліків... Тому ви практично не знайдете у вільному доступі таблетки , випивши яку- людина загине... Ви не знайдете у вільному доступі крем ,який коли неадекват прийме всередину - приведе до смерті... 3 Ви легко вбєте людину навіть шприцем без ліків....Просто ввівши повітря у вену.
Таким чином Чим слабіші ліки - тим менше їх контролюють ..і як правило це ліки для зовнішнього використання..., але й населення не дурне,якщо воно бачить що ліки не контролюються і використання саме ліків у формах для зовнішнього примінення - то населення не серьозно відноситься до цих ліків. Тепер по лікам для внутрішнього використання Ви не знайдете спрей, вибризкавши який повністю - людина отримає смертельну небезпеку... Ви не знайдете свічки , які навіть всунувши 5 штук замість одної - приведуть до смертельної небезпеки. Тобто якщо ліки в таких доступних формах(крем,розчин спиртовий,свічки) - то вони менш небезпечні....тобто ці форми слабші, а тому використовуються для лікування елементарних і простих хвороб(хоча померти можна і від геморою) Тепер таблетки - загинути від одної таблетки(випитої помилково) не можливо. Можна звичайно випити місячний курс за раз..і то відкачають,при вчасному зверненні до лікарів... І Уколи - ці можуть вбити за 300 секунд і навіть без ліків...+концентрація лікарських речовин в уколах може бути такою,яка не доступна в жодній таблетці.
Тому пояснюю ще раз Чим в більш доступних формах випускають лікарські препарати - тим менш ці препарати небезпечні для здоровья людини. А чим більш простими ліками лікують - тим менш небезпечною є сама хвороба.
ПС Закиди і порівняння лікарських препаратів з різницею в 100 років (ртуть для сифілісу і антибіотик) - це маніпуляція. Якщо розглядаємо препарати які розробляються сьогодні то і порівнюємо їх з сьогодні існуючими а не 100-500 річної давності ППС Рибячий жир чи щось там від полієміліту - так а - виключення з правила тільки підтверджує загальне правило б - думаю що крім першого разу (сиропчик дитині) , у випадку захворювання на поліємеліт - сиропчиками не обмежуються...
budivelnik написав:..... Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду
У вас болезненное самолюбие. Ваши взгляды не оригинальны, так что не стоит цепляться за "авторское право". Не указывал "власника цитати" потому, что возражал не Вам лично, а глупым взглядам.
ПС Закиди і порівняння лікарських препаратів з різницею в 100 років (ртуть для сифілісу і антибіотик) - це маніпуляція. Якщо розглядаємо препарати які розробляються сьогодні то і порівнюємо їх з сьогодні існуючими а не 100-500 річної давності
Я не сравнивал лекарства, а возражал против неверного тезиса: "Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб". При этом написал первое, что пришло в голову. Наверняка можно было найти примеры и получше. Если Вы не хотите (или не можете) понять элементарную мысль, то это не мои проблемы. Ваши возражения Faceless'у свидетельствуют о том же.
ЛАД написав:Если Вы не хотите (или не можете) понять элементарную мысль, то это не мои проблемы.
Це ви про себе? Ви так і не зрозуміли просту річ..ба більше ,навіть не захотіли пересвідчитись чи є резон в тому що я пишу. А все було так просто Заходите в аптеку(інтернет) і шукаєте ліки у вигляді спреїв... після того дивитесь від чого вони лікують.. І вже після того задаєте не мені,а собі запитання, яке повинно звучати приблизно так Цікаво , а чому спрей є від ковіду,грипу,алергії,астми,опіків.... і відсутній для чуми, оспи і так далі.
Моя відповідь на це питання проста Бо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 19 сер, 2021 17:21, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость
Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням Висновок на поверхні Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...
Висновок в тебе, як завжди, зі стелі. З єралашику, який ти зліпив.
Для того, щоб зробити такий висновок, тобі треба було навести, що саме конкретно ти стверджував, І ГОЛОВНЕ, що саме (стосовно якого конкретно моменту в твоїх твердженнях, тобі заперечували конкретні опоненти.
А там виявиться, що ніхто не заперечував, що через термін всі хворі помруть. Заперечували тобі, що ти таблички доживання по віковим категоріям від Хотаба не осилив і ліпив свій короткий термін доживання (на що тобі он далі ЛАД вказав). А також постійно нагадували, що це смертність в умовах заходів боротьби з Ковідом. Без яких смертність була б іншою.
І по впливу на зменшення народжуваності теж саме - ніхто негативний вплив не заперечував. Заперечували, що ти усіх ненароджених (6000 здається) притулив до цього впливу. І головне - ти все зменшення народжуваності тулив до впливу від занадтої, по-твоєму, боротьби з Ковідом, від наслідків обмежень. А тобі вказали, що навіть без впливу заходів боротьби, якщо є Ковід, то сама його наявність з наслідками може теж впливати на рішення сім'ї по дитині. Наче -- чому б не перечекати.
Тобто ще раз -- знайди і покажи хто і що саме тобі заперечував. Тоді й роби висновок про поведінку опонентів. А ти всіх ще й узагальнив.
І перечитай у якій формі і що написав в повідомленні Зрадіо.
Все сотрудники компании Intel в Израиле и во всем мире получат 250 долларов, если сделают прививку от коронавируса. Выплату также получат сотрудники, прошедшие вакцинацию в прошлом. Работникам, получающим почасовую оплату, выплатят дополнительные 100 долларов.
Будівельник Тобі вже наводилося -- небезпека Ковіду полягає не стільки в тому, що він небезпечний для захворілої особи, а в тому, що він заражає велику масу осіб. І з цієї великої маси дає багато смертей. Людей, які б ще жили не місяць-півроку, як ти стверджуєш, а див. табл. від Хотаба - роки.
Те, що легальність в межах 2%, наочне видно й без твоїх опусів, адмірал. Річ у іншому. В захисті мас отих слабких (літніх, хворих).
Ти знов не в стані відокремити особисту проблему від суспільної проблеми.
budivelnik написав:Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду і відразу перейду до суті.
В моєму повідомленні видно, що я цитую вас, не розумію до чого претензії
budivelnik написав:2 Виробник лікувальних засобів також мусить зробити так, щоб мінімальна кількість смертей була від неадекватного споживача ліків... Тому ви практично не знайдете у вільному доступі таблетки , випивши яку- людина загине... Ви не знайдете у вільному доступі крем ,який коли неадекват прийме всередину - приведе до смерті...
Ні, на виробнику таки зобов'язань не лежить. Є обмеження продажу (тільки за рецептом) для сильнодіючих препаратів, але це аж ніяк не обмеження форми препарату для виробника. Причому саме обмеження вільного обігу і є цією перестрогою, але аж ніяк не форма. Знайти у вільному продажу таблетки, передозування яких може бути смертельним насправді не проблема. Особливо при тривалому прийомі. І це я ще не кажу про алергії і медичні протипоказання. З кремами певен ще більше варіантів, я просто ніколи аналізом таких збочень не займався
budivelnik написав:Ви не знайдете спрей, вибризкавши який повністю - людина отримає смертельну небезпеку...
Не можу дати гарантію, але якщо спрей від грибка використати як засіб для горла ще й використати весь балончик - все можливо.
budivelnik написав:Тобто якщо ліки в таких доступних формах(крем,розчин спиртовий,свічки) - то вони менш небезпечні....тобто ці форми слабші
Форму ліків визначає не їх сила, а характер дії і йомовірні побічні ефекти. Тому для запалення чи порізу використовують мазь, а не ін'єкції, а от при харчовому отруєнні мазі непопулярні. Форму визначає аж ніяк не "сила" препарату. Ін'єкції - один з найшвидших варіянтів доставки діючого препарату в кров, але не єдиний, не виключний, не завжди найліпший. Само тому ваш висновок про залежність небезпечності хвороби від форми препарату. Ліки від поліомієліту - просто рідина. Ліки від малярії - просто таблетки. Більшість антибіотиків випускається в усіх формах - від мазей і свічок до таблеток і ін'єкцій. Гормональні препарати - надзвичайно небезпечна річ - аналогічно, в усіх формах, від мазей до ін'єкцій. Препарати для хіміотерапії - куди вже небезпечніше й сильніше - є як в таблетках, так і в ін'єкціях. Целокс для військових - форма простіше не придумаєш, але то ядерна річ. Препарати для шкіри, що коштують шалених грошей і потребують складного й дорогого циклу виробництва - виходять у вигляді кремів (це не про ін'єкції ботоксу, як хтось міг подумати). Більшість всіляких нейролептиків - теж у формі таблеток... В той же час ряд препаратів для ін'єкцій нічого особливого з себе не представляють, як от той же фізрозчин, чи якийсь декасан.
budivelnik написав:..... Цікаво , а чому спрей є від ковіду,грипу,алергії,астми,опіків.... і відсутній для чуми, оспи і так далі.
Моя відповідь на це питання проста Бо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі
Простите, надоело отвечать на глупости. 1. От ковида спрея пока что нет. Это только разработки с неизвестным итогом. Если получится, это будет большое достижение медицины. 2. От гриппа спрей, может, и есть, не знаю. Но он точно грипп не вылечивает, возможно, снижает какие-то симптомы и облегчает состояние больного. 3. Спрей "от астмы" не существует. Существующие спреи снимают приступ (и то не всегда), но никак не лечат болезнь. 4. Если Вы считаете аллергии, астму, ожоги не опасными, то... даже не знаю, что сказать. От всего этого при случае даже умирают. Не слышали? О значительном ухудшении качестве жизни даже не говорю.