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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3509351035113512 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69 Мені вже зробили щеплення 45% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 69 Додано: Чет 19 сер, 2021 16:31 IgA написав: Ромасик написав: отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина. отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина. Ковид сам по себе вызывает тромбообразование и инфарты и инсульты как следствие.

Раньше приводил ссылку что повышенный риск тромбоза сохраняется до 3 месяцев после выздоровления. Кроворазжижающие препараты после ковида уже давно назначают, но только если ковид был диагностирован, плюс они не панацея. Ковид сам по себе вызывает тромбообразование и инфарты и инсульты как следствие.Раньше приводил ссылку что повышенный риск тромбоза сохраняется до 3 месяцев после выздоровления. Кроворазжижающие препараты после ковида уже давно назначают, но только если ковид был диагностирован, плюс они не панацея. тут надо разделять понятия "есть риск" и "вызывает" тромбообразования, а также "назнают" и "могут назначать" кроворазжижающие. И какая вероятность образования тромбов при бессимптомном ковиде. Это может конечно было все в вашей ссылке. Но я не видел. IgA написав: Если проблема в наблюдении и операциях, то почему только сердечники, а как же онкология? Если проблема в наблюдении и операциях, то почему только сердечники, а как же онкология? злые языки говорят, ковид уменьшает риск умереть от онкологии. тут надо разделять понятия "есть риск" и "вызывает" тромбообразования, а также "назнают" и "могут назначать" кроворазжижающие. И какая вероятность образования тромбов при бессимптомном ковиде. Это может конечно было все в вашей ссылке. Но я не видел.злые языки говорят, ковид уменьшает риск умереть от онкологии. Ромасик Повідомлень: 2616 З нами з: 30.03.15 Подякував: 520 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 16:47 Faceless написав: budivelnik написав: 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає

3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання.. 2 Як правило чим більш легкодоступний лікарський засіб тим від більш простих(але найрозповсюдженіших хвороб/травм ) він допомагає3 Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб - тим складніші хвороби він лікує..але й може нанести більше школи у випадку неправильного використання..

Неправда, немає такої залежності. Ефективність не залежить від форми препарату, одна й та сама діюча речовина може бути в різних формах, і як таблетки, і як креми, і як розчин. Шалено дорогі препарати для лікування онкології можуть бути в "примітивній" формі таблеток, і пр ицьому повно ін'єкційних препаратів досить простої дії і виробництва.

Абсолютно все у випадку неправильного використання може нанести непоправної шкоди. Неправда, немає такої залежності. Ефективність не залежить від форми препарату, одна й та сама діюча речовина може бути в різних формах, і як таблетки, і як креми, і як розчин. Шалено дорогі препарати для лікування онкології можуть бути в "примітивній" формі таблеток, і пр ицьому повно ін'єкційних препаратів досить простої дії і виробництва.Абсолютно все у випадку неправильного використання може нанести непоправної шкоди. Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду і відразу перейду до суті.

1 Є таке неписане правило у виробників

Захист від дурня...

Наприклад виробник дитячих іграшок повинен зробити іграшку з урахуванням неадекватності дій того хто цією іграшкою буде користуватись(дитини)

2 Виробник лікувальних засобів також мусить зробити так, щоб мінімальна кількість смертей була від неадекватного споживача ліків...

Тому ви практично не знайдете у вільному доступі таблетки , випивши яку- людина загине...

Ви не знайдете у вільному доступі крем ,який коли неадекват прийме всередину - приведе до смерті...

3 Ви легко вбєте людину навіть шприцем без ліків....Просто ввівши повітря у вену.



Таким чином

Чим слабіші ліки - тим менше їх контролюють ..і як правило це ліки для зовнішнього використання..., але й населення не дурне,якщо воно бачить що ліки не контролюються і використання саме ліків у формах для зовнішнього примінення - то населення не серьозно відноситься до цих ліків.

Тепер по лікам для внутрішнього використання

Ви не знайдете спрей, вибризкавши який повністю - людина отримає смертельну небезпеку...

Ви не знайдете свічки , які навіть всунувши 5 штук замість одної - приведуть до смертельної небезпеки.

Тобто якщо ліки в таких доступних формах(крем,розчин спиртовий,свічки) - то вони менш небезпечні....тобто ці форми слабші, а тому використовуються для лікування елементарних і простих хвороб(хоча померти можна і від геморою)

Тепер таблетки - загинути від одної таблетки(випитої помилково) не можливо.

Можна звичайно випити місячний курс за раз..і то відкачають,при вчасному зверненні до лікарів...

І Уколи - ці можуть вбити за 300 секунд і навіть без ліків...+концентрація лікарських речовин в уколах може бути такою,яка не доступна в жодній таблетці.



Тому пояснюю ще раз

Чим в більш доступних формах випускають лікарські препарати - тим менш ці препарати небезпечні для здоровья людини.

А чим більш простими ліками лікують - тим менш небезпечною є сама хвороба.



ПС

Закиди і порівняння лікарських препаратів з різницею в 100 років (ртуть для сифілісу і антибіотик) - це маніпуляція.

Якщо розглядаємо препарати які розробляються сьогодні то і порівнюємо їх з сьогодні існуючими а не 100-500 річної давності

ППС

Рибячий жир чи щось там від полієміліту - так

а - виключення з правила тільки підтверджує загальне правило

б - думаю що крім першого разу (сиропчик дитині) , у випадку захворювання на поліємеліт - сиропчиками не обмежуються... Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду і відразу перейду до суті.1 Є таке неписане правило у виробниківЗахист від дурня...Наприклад виробник дитячих іграшок повинен зробити іграшку з урахуванням неадекватності дій того хто цією іграшкою буде користуватись(дитини)2 Виробник лікувальних засобів також мусить зробити так, щоб мінімальна кількість смертей була від неадекватного споживача ліків...Тому ви практично не знайдете у вільному доступі таблетки , випивши яку- людина загине...Ви не знайдете у вільному доступі крем ,який коли неадекват прийме всередину - приведе до смерті...3 Ви легко вбєте людину навіть шприцем без ліків....Просто ввівши повітря у вену.Таким чиномЧим слабіші ліки - тим менше їх контролюють ..і як правило це ліки для зовнішнього використання..., але й населення не дурне,якщо воно бачить що ліки не контролюються і використання саме ліків у формах для зовнішнього примінення - то населення не серьозно відноситься до цих ліків.Тепер по лікам для внутрішнього використанняВи не знайдете спрей, вибризкавши який повністю - людина отримає смертельну небезпеку...Ви не знайдете свічки , які навіть всунувши 5 штук замість одної - приведуть до смертельної небезпеки.Тобто якщо ліки в таких доступних формах(крем,розчин спиртовий,свічки) - то вони менш небезпечні....тобто ці форми слабші, а тому використовуються для лікування елементарних і простих хвороб(хоча померти можна і від геморою)Тепер таблетки - загинути від одної таблетки(випитої помилково) не можливо.Можна звичайно випити місячний курс за раз..і то відкачають,при вчасному зверненні до лікарів...І Уколи - ці можуть вбити за 300 секунд і навіть без ліків...+концентрація лікарських речовин в уколах може бути такою,яка не доступна в жодній таблетці.Тому пояснюю ще разЧим в більш доступних формах випускають лікарські препарати - тим менш ці препарати небезпечні для здоровья людини.А чим більш простими ліками лікують - тим менш небезпечною є сама хвороба.ПСЗакиди і порівняння лікарських препаратів з різницею в 100 років (ртуть для сифілісу і антибіотик) - це маніпуляція.Якщо розглядаємо препарати які розробляються сьогодні то і порівнюємо їх з сьогодні існуючими а не 100-500 річної давностіППСРибячий жир чи щось там від полієміліту - така - виключення з правила тільки підтверджує загальне правилоб - думаю що крім першого разу (сиропчик дитині) , у випадку захворювання на поліємеліт - сиропчиками не обмежуються... budivelnik

Повідомлень: 24807 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:10 budivelnik написав: .....

Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду .....Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду

У вас болезненное самолюбие.

Ваши взгляды не оригинальны, так что не стоит цепляться за "авторское право".

Не указывал "власника цитати" потому, что возражал не Вам лично, а глупым взглядам.



ПС

Закиди і порівняння лікарських препаратів з різницею в 100 років (ртуть для сифілісу і антибіотик) - це маніпуляція.

Якщо розглядаємо препарати які розробляються сьогодні то і порівнюємо їх з сьогодні існуючими а не 100-500 річної давності

Я не сравнивал лекарства, а возражал против неверного тезиса: "Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб". При этом написал первое, что пришло в голову. Наверняка можно было найти примеры и получше.

Если Вы не хотите (или не можете) понять элементарную мысль, то это не мои проблемы.

Ваши возражения Faceless'у свидетельствуют о том же. У вас болезненное самолюбие.Ваши взгляды не оригинальны, так что не стоит цепляться за "авторское право".Не указывал "власника цитати" потому, что возражал не Вам лично, а глупым взглядам.лекарства, а возражал против неверного тезиса: "Чим більш небезпечний а значить і ефективніший засіб". При этом написал первое, что пришло в голову. Наверняка можно было найти примеры и получше.Если Вы не хотите (или не можете) понять элементарную мысль, то это не мои проблемы.Ваши возражения'у свидетельствуют о том же. ЛАД 2 Повідомлень: 19242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:20 ЛАД написав: Если Вы не хотите (или не можете) понять элементарную мысль, то это не мои проблемы. Если Вы не хотите (или не можете) понять элементарную мысль, то это не мои проблемы. Це ви про себе?

Ви так і не зрозуміли просту річ..ба більше ,навіть не захотіли пересвідчитись чи є резон в тому що я пишу.

А все було так просто

Заходите в аптеку(інтернет) і шукаєте

ліки у вигляді спреїв...

після того дивитесь від чого вони лікують..

І вже після того задаєте не мені,а собі запитання, яке повинно звучати приблизно так

Цікаво , а чому спрей є від ковіду,грипу,алергії,астми,опіків....

і відсутній для чуми, оспи і так далі.



Моя відповідь на це питання проста

Бо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі Це ви про себе?Ви так і не зрозуміли просту річ..ба більше ,навіть не захотіли пересвідчитись чи є резон в тому що я пишу.А все було так простоЗаходите в аптеку(інтернет) і шукаєтеліки у вигляді спреїв...після того дивитесь від чого вони лікують..І вже після того задаєте не мені,а собі запитання, яке повинно звучати приблизно такМоя відповідь на це питання простаБо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 19 сер, 2021 17:21, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24807 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:21 budivelnik написав: zРадио написав: На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость На долгосрочную динамику смертности ковид, и правда, не влияет, но во-первых, сокращает среднюю продолжительность жизни (главный интегральный KPI, за который должно бороться общество, ИМХО), во-вторых, может негативно влиять на рождаемость Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапками

Коли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточенням

Висновок на поверхні

Основну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач... Коли це писав я - тільки лінивий не кидав в мене тапкамиКоли це пише людина.яка не є моїм симпатиком..але є нейтральнішою в порівнянні зі мною - це нормально сприймається оточеннямВисновок на поверхніОсновну масу не цікавлять істиність тверджень - основну масу тут присутніх цікавить питання з ким дописувач...

Висновок в тебе, як завжди, зі стелі. З єралашику, який ти зліпив.



Для того, щоб зробити такий висновок, тобі треба було навести, що саме конкретно ти стверджував, І ГОЛОВНЕ, що саме (стосовно якого конкретно моменту в твоїх твердженнях, тобі заперечували конкретні опоненти.



А там виявиться, що ніхто не заперечував, що через термін всі хворі помруть. Заперечували тобі, що ти таблички доживання по віковим категоріям від Хотаба не осилив і ліпив свій короткий термін доживання (на що тобі он далі ЛАД вказав).

А також постійно нагадували, що це смертність в умовах заходів боротьби з Ковідом. Без яких смертність була б іншою.



І по впливу на зменшення народжуваності теж саме - ніхто негативний вплив не заперечував.

Заперечували, що ти усіх ненароджених (6000 здається) притулив до цього впливу.

І головне - ти все зменшення народжуваності тулив до впливу від занадтої, по-твоєму, боротьби з Ковідом, від наслідків обмежень.

А тобі вказали, що навіть без впливу заходів боротьби, якщо є Ковід, то сама його наявність з наслідками може теж впливати на рішення сім'ї по дитині. Наче -- чому б не перечекати.



Тобто ще раз -- знайди і покажи хто і що саме тобі заперечував.

Тоді й роби висновок про поведінку опонентів.

А ти всіх ще й узагальнив.



І перечитай у якій формі і що написав в повідомленні Зрадіо. Висновок в тебе, як завжди, зі стелі. З єралашику, який ти зліпив.Для того, щоб зробити такий висновок, тобі треба було навести, що саме конкретно ти стверджував, І ГОЛОВНЕ, що саме (стосовно якого конкретно моменту в твоїх твердженнях, тобі заперечували конкретні опоненти.А там виявиться, що ніхто не заперечував, що через термін всі хворі помруть. Заперечували тобі, що ти таблички доживання по віковим категоріям від Хотаба не осилив і ліпив свій короткий термін доживання (на що тобі он далі ЛАД вказав).А також постійно нагадували, що це смертність в умовах заходів боротьби з Ковідом. Без яких смертність була б іншою.І по впливу на зменшення народжуваності теж саме - ніхто негативний вплив не заперечував.Заперечували, що ти усіх ненароджених (6000 здається) притулив до цього впливу.І головне - ти все зменшення народжуваності тулив до впливу від занадтої, по-твоєму, боротьби з Ковідом, від наслідків обмежень.А тобі вказали, що навіть без впливу заходів боротьби, якщо є Ковід, то сама його наявність з наслідками може теж впливати на рішення сім'ї по дитині. Наче -- чому б не перечекати.Тобто ще раз -- знайди і покажи хто і що саме тобі заперечував.Тоді й роби висновок про поведінку опонентів.А ти всіх ще й узагальнив.І перечитай у якій формі і що написав в повідомленні Зрадіо. detroytred

Повідомлень: 24532 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:38 Все сотрудники компании Intel в Израиле и во всем мире получат 250 долларов, если сделают прививку от коронавируса. Выплату также получат сотрудники, прошедшие вакцинацию в прошлом. Работникам, получающим почасовую оплату, выплатят дополнительные 100 долларов.

https://detaly.co.il/kompaniya-intel-nashla-sposob-stimulirovat-rabotnikov-vaktsinirovatsya/ ЛАД 2 Повідомлень: 19242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:39 Будівельник

Тобі вже наводилося -- небезпека Ковіду полягає не стільки в тому, що він небезпечний для захворілої особи, а в тому, що він заражає велику масу осіб.

І з цієї великої маси дає багато смертей.

Людей, які б ще жили не місяць-півроку, як ти стверджуєш, а див. табл. від Хотаба - роки.



Те, що легальність в межах 2%, наочне видно й без твоїх опусів, адмірал.

Річ у іншому.

В захисті мас отих слабких (літніх, хворих).



Ти знов не в стані відокремити особисту проблему від суспільної проблеми. detroytred

Повідомлень: 24532 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 17:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду і відразу перейду до суті. Тих , хто цитуючи,соромиться вказати власника цитати - коментувати не буду і відразу перейду до суті.

В моєму повідомленні видно, що я цитую вас, не розумію до чого претензії



budivelnik написав: 2 Виробник лікувальних засобів також мусить зробити так, щоб мінімальна кількість смертей була від неадекватного споживача ліків...

Тому ви практично не знайдете у вільному доступі таблетки , випивши яку- людина загине...

Ви не знайдете у вільному доступі крем ,який коли неадекват прийме всередину - приведе до смерті... 2 Виробник лікувальних засобів також мусить зробити так, щоб мінімальна кількість смертей була від неадекватного споживача ліків...Тому ви практично не знайдете у вільному доступі таблетки , випивши яку- людина загине...Ви не знайдете у вільному доступі крем ,який коли неадекват прийме всередину - приведе до смерті... Ні, на виробнику таки зобов'язань не лежить. Є обмеження продажу (тільки за рецептом) для сильнодіючих препаратів, але це аж ніяк не обмеження форми препарату для виробника. Причому саме обмеження вільного обігу і є цією перестрогою, але аж ніяк не форма.

Знайти у вільному продажу таблетки, передозування яких може бути смертельним насправді не проблема. Особливо при тривалому прийомі. І це я ще не кажу про алергії і медичні протипоказання. З кремами певен ще більше варіантів, я просто ніколи аналізом таких збочень не займався

budivelnik написав: Ви не знайдете спрей, вибризкавши який повністю - людина отримає смертельну небезпеку... Ви не знайдете спрей, вибризкавши який повністю - людина отримає смертельну небезпеку...

Не можу дати гарантію, але якщо спрей від грибка використати як засіб для горла ще й використати весь балончик - все можливо. budivelnik написав: Тобто якщо ліки в таких доступних формах(крем,розчин спиртовий,свічки) - то вони менш небезпечні....тобто ці форми слабші Тобто якщо ліки в таких доступних формах(крем,розчин спиртовий,свічки) - то вони менш небезпечні....тобто ці форми слабші

Форму ліків визначає не їх сила, а характер дії і йомовірні побічні ефекти. Тому для запалення чи порізу використовують мазь, а не ін'єкції, а от при харчовому отруєнні мазі непопулярні. Форму визначає аж ніяк не "сила" препарату. Ін'єкції - один з найшвидших варіянтів доставки діючого препарату в кров, але не єдиний, не виключний, не завжди найліпший.

Само тому ваш висновок про залежність небезпечності хвороби від форми препарату. Ліки від поліомієліту - просто рідина. Ліки від малярії - просто таблетки. Більшість антибіотиків випускається в усіх формах - від мазей і свічок до таблеток і ін'єкцій. Гормональні препарати - надзвичайно небезпечна річ - аналогічно, в усіх формах, від мазей до ін'єкцій. Препарати для хіміотерапії - куди вже небезпечніше й сильніше - є як в таблетках, так і в ін'єкціях. Целокс для військових - форма простіше не придумаєш, але то ядерна річ. Препарати для шкіри, що коштують шалених грошей і потребують складного й дорогого циклу виробництва - виходять у вигляді кремів (це не про ін'єкції ботоксу, як хтось міг подумати). Більшість всіляких нейролептиків - теж у формі таблеток... В той же час ряд препаратів для ін'єкцій нічого особливого з себе не представляють, як от той же фізрозчин, чи якийсь декасан. В моєму повідомленні видно, що я цитую вас, не розумію до чого претензіїНі, на виробнику таки зобов'язань не лежить. Є обмеження продажу (тільки за рецептом) для сильнодіючих препаратів, але це аж ніяк не обмеження форми препарату для виробника. Причому саме обмеження вільного обігу і є цією перестрогою, але аж ніяк не форма.Знайти у вільному продажу таблетки, передозування яких може бути смертельним насправді не проблема. Особливо при тривалому прийомі. І це я ще не кажу про алергії і медичні протипоказання. З кремами певен ще більше варіантів, я просто ніколи аналізом таких збочень не займавсяНе можу дати гарантію, але якщо спрей від грибка використати як засіб для горла ще й використати весь балончик - все можливо.Форму ліків визначає не їх сила, а характер дії і йомовірні побічні ефекти. Тому для запалення чи порізу використовують мазь, а не ін'єкції, а от при харчовому отруєнні мазі непопулярні. Форму визначає аж ніяк не "сила" препарату. Ін'єкції - один з найшвидших варіянтів доставки діючого препарату в кров, але не єдиний, не виключний, не завжди найліпший.Само тому ваш висновок про залежність небезпечності хвороби від форми препарату. Ліки від поліомієліту - просто рідина. Ліки від малярії - просто таблетки. Більшість антибіотиків випускається в усіх формах - від мазей і свічок до таблеток і ін'єкцій. Гормональні препарати - надзвичайно небезпечна річ - аналогічно, в усіх формах, від мазей до ін'єкцій. Препарати для хіміотерапії - куди вже небезпечніше й сильніше - є як в таблетках, так і в ін'єкціях. Целокс для військових - форма простіше не придумаєш, але то ядерна річ. Препарати для шкіри, що коштують шалених грошей і потребують складного й дорогого циклу виробництва - виходять у вигляді кремів (це не про ін'єкції ботоксу, як хтось міг подумати). Більшість всіляких нейролептиків - теж у формі таблеток... В той же час ряд препаратів для ін'єкцій нічого особливого з себе не представляють, як от той же фізрозчин, чи якийсь декасан. Faceless

Модератор Повідомлень: 29795 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1260 раз. Подякували: 7215 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 18:02 budivelnik написав: .....

Цікаво , а чому спрей є від ковіду,грипу,алергії,астми,опіків....

і відсутній для чуми, оспи і так далі.



Моя відповідь на це питання проста

Бо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі .....Моя відповідь на це питання простаБо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі

Простите, надоело отвечать на глупости.

1. От ковида спрея пока что нет. Это только разработки с неизвестным итогом. Если получится, это будет большое достижение медицины.

2. От гриппа спрей, может, и есть, не знаю. Но он точно грипп не вылечивает, возможно, снижает какие-то симптомы и облегчает состояние больного.

3. Спрей "от астмы" не существует. Существующие спреи снимают приступ (и то не всегда), но никак не лечат болезнь.

4. Если Вы считаете аллергии, астму, ожоги не опасными, то... даже не знаю, что сказать. От всего этого при случае даже умирают. Не слышали?

О значительном ухудшении качестве жизни даже не говорю. Простите, надоело отвечать на глупости.1. От ковида спрея пока что нет. Это только разработки с неизвестным итогом. Если получится, это будет большое достижение медицины.2. От гриппа спрей, может, и есть, не знаю. Но он точно грипп не вылечивает, возможно, снижает какие-то симптомы и облегчает состояние больного.3. Спрей "от астмы" не существует. Существующие спреи снимают приступ (и то не всегда), но никак не лечат болезнь.4. Если Вы считаете аллергии, астму, ожоги не опасными, то... даже не знаю, что сказать. От всего этого при случае даже умирают. Не слышали?О значительном ухудшении качестве жизни даже не говорю. ЛАД 2 Повідомлень: 19242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3509351035113512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7646 4564434

ЛОБ Чет 19 сер, 2021 09:40