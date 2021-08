Додано: Чет 19 сер, 2021 19:00

zРадио написав: Объяснение из разряда "сойдет для копающих неглубоко", правда, если посмотреть на 1) страны, не менявшие устоявшуюся противоэпидемиологическую практику и 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.



Пока еще никто не копнул так глубоко, чтобы я прямо взял и поверил ему.1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страныно,Deaths in Japan fell last year (2020) for the first time in more than a decade despite the country having the world's oldest population.а что за ап хуедис, я, извините, не понял)