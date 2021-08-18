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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3510351135123513

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:22

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.....
Цікаво , а чому спрей є від ковіду,грипу,алергії,астми,опіків....
і відсутній для чуми, оспи і так далі.

Моя відповідь на це питання проста
Бо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі

Простите, надоело отвечать на глупости.
1. От ковида спрея пока что нет. Это только разработки с неизвестным итогом. Если получится, это будет большое достижение медицины.
2. От гриппа спрей, может, и есть, не знаю. Но он точно грипп не вылечивает, возможно, снижает какие-то симптомы и облегчает состояние больного.
3. Спрей "от астмы" не существует. Существующие спреи снимают приступ (и то не всегда), но никак не лечат болезнь.
4. Если Вы считаете аллергии, астму, ожоги не опасными, то... даже не знаю, что сказать. От всего этого при случае даже умирают. Не слышали?
О значительном ухудшении качестве жизни даже не говорю.

P.s. С тем, что чума или оспа опаснее ковида, никто и не спорил. Но с ними научились бороться, а оспу вообще ликвидировали (кстати, благодаря вакцинам, с которыми Вы так боретесь :) ). С ковидом пока бороться выходит не очень.

Будівельник не може чи не хоче уявити отакі маси з опіками (й зростання кількості опечених) і що буде...
Скільки рожистих та тещо захворювань буде і скільки потім помре. Від опіку.
Якщо вже взявся порівнювати Ковід з опіком.

Імхо. Не може. Просто в майже у всіх дискусіях не може зрозуміти про що йде мова...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 сер, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:25

zРадио, минимальное падение в Одесской области. Це зрада чи перемога?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:26

  zРадио написав:А вот и ложечка к обеду - средняя продолжительность жизни за прошлый год уменьшилась на 0,66 лет с 72,01 до 71,35. Падение отмечается во всех без исключения регионах (Донецкой и Луганской областей в выборке по понятным причинам нет). В некоторых из них падение превысило 1 год, а сам слом тренда происходит впервые с 1997-го

Казалось бы - причём тут "реформа здравоохранения"? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:А вот и ложечка к обеду - средняя продолжительность жизни за прошлый год уменьшилась на 0,66 лет с 72,01 до 71,35
Неправильний термін - веде до невірного висновку.
Ви забули використати три слова
очікуванна при народженні в .....
Є кращий критерій
Середній вік смерті...
Так от за останні 30 років з 1990 по 2019 він становив
1989 __ 68,23 __ _________ 2005 __ 68,27 __ -0,04
1990 __ 68,35 __ 0,12 _________ 2006 __ 68,62 __ 0,35
1991 __ 68,19 __ -0,16 _________ 2007 __ 68,32 __ -0,30
1992 __ 67,95 __ -0,24 _________ 2008 __ 68,60 __ 0,28
1993 __ 68,17 __ 0,22 _________ 2009 __ 69,75 __ 1,15
1994 __ 67,95 __ -0,22 _________ 2010 __ 70,48 __ 0,73
1995 __ 67,51 __ -0,44 _________ 2011 __ 70,55 __ 0,07
1996 __ 67,67 __ 0,16 _________ 2012 __ 70,55 __ 0,00
1997 __ 68,11 __ 0,44 _________ 2013 __ 70,61 __ 0,06
1998 __ 68,56 __ 0,45 _________ 2014 __ 70,62 __ 0,01
1999 __ 68,54 __ -0,02 _________ 2015 __ 70,92 __ 0,30
2000 __ 68,55 __ 0,01 _________ 2016 __ 70,98 __ 0,06
2001 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2017 __ 71,08 __ 0,10
2002 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2018 __ 70,97 __ -0,11
2003 __ 68,74 __ 0,19 _________ 2019 __ 71,15 __ 0,18
2004 __ 68,31 __ -0,43 _________

Як бачите коливання в 1,5 рази більші ніж 0,66 відбувались в 2009 до 2008 і в 2010 до 2009...а 2010 до 2008 - то взагалі 1,88 року. :D
2008 __ 68,60 __
2009 __ 69,75 __ 1,15
2010 __ 70,48 __ 0,73
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 19 сер, 2021 18:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:34

  Ромасик написав:отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина.
Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50.
Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019.
Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку.
И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны.


Объяснение из разряда "сойдет для копающих неглубоко", правда, если посмотреть на 1) страны, не менявшие устоявшуюся противоэпидемиологическую практику и 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.

Ab hoedis scindere oves (с)

  Ромасик написав:zРадио, минимальное падение в Одесской области. Це зрада чи перемога?)


А максимальное - в Черновицкой, где с ковидом было тяжелее всего. Что с ним было в Одесской, не помните? Я за ней не следил
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:54

  budivelnik написав:
  zРадио написав:А вот и ложечка к обеду - средняя продолжительность жизни за прошлый год уменьшилась на 0,66 лет с 72,01 до 71,35
Неправильний термін - веде до невірного висновку.
Ви забули використати три слова
очікуванна при народженні в .....
Є кращий критерій
Середній вік смерті...


Перемудрили, как это у вас бывает.

Середня очікувана тривалість життя при народженні – середнє число років, яке проживуть новонароджені за умови, що вікові рівні смертності залишаться такими, якими вони були на рік розрахунку
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... s_met.html

Другими словами, средняя продолжительность жизни при рождении точь в точь соответствует среднему возрасту смерти. Единственное, что этот показатель нормализирует - это доли возрастных групп в выборке живущих, поскольку они будут отличаться от таковых в выборке умерших вследствие разных органических и неорганических изменений рождаемости. Поколение миллениалов, например, более многочисленное, чем поколение зумеров, а послевоенные бэби-бумеры так и вовсе были абсолютными рекордсменами по своему удельному весу в живущем населении 50-70-х
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:00

  zРадио написав:Объяснение из разряда "сойдет для копающих неглубоко", правда, если посмотреть на 1) страны, не менявшие устоявшуюся противоэпидемиологическую практику и 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.

Ab hoedis scindere oves (с)

Пока еще никто не копнул так глубоко, чтобы я прямо взял и поверил ему.
1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страны :D
но,
Deaths in Japan fell last year (2020) for the first time in more than a decade despite the country having the world's oldest population.
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/ ... eath-toll/
а что за ап хуедис, я, извините, не понял)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:33

  Ромасик написав:Пока еще никто не копнул так глубоко, чтобы я прямо взял и поверил ему.
1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страны :D


Ну курирует, и что? Создает эффект синергии - собирает опыт всех (большинства) стран и консолидирует позицию для повышения эффективности. Вы ведь не начнете сейчас о чипах, 5G и пр., я надеюсь? :lol:

  Ромасик написав:Deaths in Japan fell last year (2020) for the first time in more than a decade despite the country having the world's oldest population.
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/ ... eath-toll/
а что за ап хуедис, я, извините, не понял)


А что в этом удивительного и парадоксального при сокращающемся с 2011-го населении? Уверяю вас, и в последующие годы количество смертей в Японии будет уменьшаться.

Почему ковид не омрачил там эту статистику, в отличие от большинства других стран с сокращающимся населением? Тоже есть логичное и обоснованное объяснение: японцы - люди ооооочень высокой дисциплины и имеют длительный опыт противоэпидемиологической борьбы (птичий грипп, MERS, первый SARS). Мыть руки и ходить в масках там умели еще тогда, когда это не было мэйнстримом. В последствие ношение масок стало даже частью местной поп-культуры

TOKYO, May 4, 2009
Face masks part of Japan fashion chic for decades
https://ww.fashionnetwork.com/news/Face ... 61629.html
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