budivelnik написав:..... Цікаво , а чому спрей є від ковіду,грипу,алергії,астми,опіків.... і відсутній для чуми, оспи і так далі.
Моя відповідь на це питання проста Бо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі
Простите, надоело отвечать на глупости. 1. От ковида спрея пока что нет. Это только разработки с неизвестным итогом. Если получится, это будет большое достижение медицины. 2. От гриппа спрей, может, и есть, не знаю. Но он точно грипп не вылечивает, возможно, снижает какие-то симптомы и облегчает состояние больного. 3. Спрей "от астмы" не существует. Существующие спреи снимают приступ (и то не всегда), но никак не лечат болезнь. 4. Если Вы считаете аллергии, астму, ожоги не опасными, то... даже не знаю, что сказать. От всего этого при случае даже умирают. Не слышали? О значительном ухудшении качестве жизни даже не говорю.
P.s. С тем, что чума или оспа опаснее ковида, никто и не спорил. Но с ними научились бороться, а оспу вообще ликвидировали (кстати, благодаря вакцинам, с которыми Вы так боретесь ). С ковидом пока бороться выходит не очень.
Будівельник не може чи не хоче уявити отакі маси з опіками (й зростання кількості опечених) і що буде... Скільки рожистих та тещо захворювань буде і скільки потім помре. Від опіку. Якщо вже взявся порівнювати Ковід з опіком.
Імхо. Не може. Просто в майже у всіх дискусіях не може зрозуміти про що йде мова...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 сер, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:А вот и ложечка к обеду - средняя продолжительность жизни за прошлый год уменьшилась на 0,66 лет с 72,01 до 71,35. Падение отмечается во всех без исключения регионах (Донецкой и Луганской областей в выборке по понятным причинам нет). В некоторых из них падение превысило 1 год, а сам слом тренда происходит впервые с 1997-го
Казалось бы - причём тут "реформа здравоохранения"?
Ромасик написав:отказом в обслуживании сердечников, требующих регулярного наблюдения врача под предлогом карантина. Проблемы с доездом до больницы во время локдауна. Страх ехать в поликлинику при сердечных симптомах под предлогом "а может само пройдет, выпью валидол, там страшный вирус". Отмены плановых операций - доведения людей до состояние критического, когда уже шансы 50/50. Мне к примеру, с начала карантина 2020 страховая отказывает в прохождении медосмотра в связи с карантином. Т.е. предыдущий медосмотр у меня был летом 2019. Это то что более менее обьективное. Можно и похитрее варианты придумать: в поликлиниках все отделения массово переводили под обслуживание ковидчиков, их выгодно лечить - зарплата х3. Госпитплизировали кого надо и кого нет (не раз выдел в нвоостях интервью у ковидчиков, которые непонятно, что делают в больнице (0ый пациент Шахов чего стоял). В то время как остальных отправляли сидеть дома, сосать валидолку. И дальше можно дойти до разных теорий заговора. Нет дыма без огня. Люди циничны и меркантильны.
Объяснение из разряда "сойдет для копающих неглубоко", правда, если посмотреть на 1) страны, не менявшие устоявшуюся противоэпидемиологическую практику и 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.
Ab hoedis scindere oves (с)
Ромасик написав:zРадио, минимальное падение в Одесской области. Це зрада чи перемога?)
А максимальное - в Черновицкой, где с ковидом было тяжелее всего. Что с ним было в Одесской, не помните? Я за ней не следил
Другими словами, средняя продолжительность жизни при рождении точь в точь соответствует среднему возрасту смерти. Единственное, что этот показатель нормализирует - это доли возрастных групп в выборке живущих, поскольку они будут отличаться от таковых в выборке умерших вследствие разных органических и неорганических изменений рождаемости. Поколение миллениалов, например, более многочисленное, чем поколение зумеров, а послевоенные бэби-бумеры так и вовсе были абсолютными рекордсменами по своему удельному весу в живущем населении 50-70-х
zРадио написав:Объяснение из разряда "сойдет для копающих неглубоко", правда, если посмотреть на 1) страны, не менявшие устоявшуюся противоэпидемиологическую практику и 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.
Ab hoedis scindere oves (с)
Пока еще никто не копнул так глубоко, чтобы я прямо взял и поверил ему. 1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страны но, Deaths in Japan fell last year (2020) for the first time in more than a decade despite the country having the world's oldest population. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/ ... eath-toll/ а что за ап хуедис, я, извините, не понял)
А что в этом удивительного и парадоксального при сокращающемся с 2011-го населении? Уверяю вас, и в последующие годы количество смертей в Японии будет уменьшаться.
Почему ковид не омрачил там эту статистику, в отличие от большинства других стран с сокращающимся населением? Тоже есть логичное и обоснованное объяснение: японцы - люди ооооочень высокой дисциплины и имеют длительный опыт противоэпидемиологической борьбы (H5N1, MERS, первый SARS). Мыть руки и ходить в масках там умели еще тогда, когда это не было мэйнстримом. В последствие ношение масок стало даже частью местной поп-культуры
zРадио написав:А вот и ложечка к обеду - средняя продолжительность жизни за прошлый год уменьшилась на 0,66 лет с 72,01 до 71,35
Неправильний термін - веде до невірного висновку. Ви забули використати три слова очікуванна при народженні в ..... Є кращий критерій Середній вік смерті...
Перемудрили, как это у вас бывает. Середня очікувана тривалість життя при народженні – середнє число років, яке проживуть новонароджені за умови, що вікові рівні смертності залишаться такими, якими вони були на рік розрахунку http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... s_met.html
Другими словами, средняя продолжительность жизни при рождении точь в точь соответствует среднему возрасту смерти. Единственное, что этот показатель нормализирует - это доли возрастных групп в выборке живущих, поскольку они будут отличаться от таковых в выборке умерших вследствие разных органических и неорганических изменений рождаемости. Поколение миллениалов, например, более многочисленное, чем поколение зумеров, а послевоенные бэби-бумеры так и вовсе были абсолютными рекордсменами по своему удельному весу в живущем населении 50-70-х
Так от коли я просто написав ( ввів на цих сторінках термін) середній вік смерті..в мене кидались лаптями дейтройт,хотаб,ЛАД мовчки підтримував кидаючих ,нантер насміхався. Іга високомірно пояснював... Тепер виявляється що я тоді був правий. Як думаєте Ті хто кидався тапками - тапки заберуть ,а ті хто мовчазно їх підтримував - вибачаться? ПС Табличка яку я привів за 1990-2019 рік - вирахувана мною , той самий хотаб з дейтройтом заявляли що не можна брати данні з пятирічних вікових груп..але данні які привели Ви і які розрахував я збігаються практично до сотих...
budivelnik написав:Так от коли я просто написав ( ввів на цих сторінках термін) середній вік смерті..в мене кидались лаптями дейтройт,хотаб,ЛАД мовчки підтримував кидаючих ,нантер насміхався. Іга високомірно пояснював... Тепер виявляється що я тоді був правий. Як думаєте Ті хто кидався тапками - тапки заберуть ,а ті хто мовчазно їх підтримував - вибачаться? ПС Табличка яку я привів за 1990-2019 рік - вирахувана мною , той самий хотаб з дейтройтом заявляли що не можна брати данні з пятирічних вікових груп..але данні які привели Ви і які розрахував я збігаються практично до сотих...
Я не берусь судить, потому что не был свидетелем дискуссии. Могу лишь сказать, что видел со стороны и сам участвовал в спорах, когда на корректных цифрах вы делали скабрезные заключения. Из разряда "на 3 тыс грн средней пенсии можно купить 200 кг дешевых макарон, что позволяет получать 23,3 тыс ккал в сутки, что в 9 раз выше физиологической нормы, значит бедными пенсионеры не являются".
И я не утрирую. Порой этой адской математикой вы упражняетесь, забывая о смысловой нагрузке используемых показателей.