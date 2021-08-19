ЛАД написав:

budivelnik написав: .....

Цікаво , а чому спрей є від ковіду,грипу,алергії,астми,опіків....

і відсутній для чуми, оспи і так далі.



Моя відповідь на це питання проста

Бо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі .....Моя відповідь на це питання простаБо ковід по своїй шкідливості=грипу чи алергії..і не дорівнює чумі чи оспі

Простите, надоело отвечать на глупости.1. От ковида спрея пока что нет. Это только разработки с неизвестным итогом. Если получится, это будет большое достижение медицины.2. От гриппа спрей, может, и есть, не знаю. Но он точно грипп не вылечивает, возможно, снижает какие-то симптомы и облегчает состояние больного.3. Спрей "от астмы" не существует. Существующие спреи снимают приступ (и то не всегда), но никак не лечат болезнь.4. Если Вы считаете аллергии, астму, ожоги не опасными, то... даже не знаю, что сказать. От всего этого при случае даже умирают. Не слышали?О значительном ухудшении качестве жизни даже не говорю.P.s. С тем, что чума или оспа опаснее ковида, никто и не спорил. Но с ними научились бороться, а оспу вообще ликвидировали (кстати, благодаря вакцинам, с которыми Вы так боретесь). С ковидом пока бороться выходит не очень.