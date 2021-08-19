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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3511351235133514

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:19

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Так от коли я просто написав ( ввів на цих сторінках термін) середній вік смерті..в мене кидались лаптями дейтройт,хотаб,ЛАД мовчки підтримував кидаючих ,нантер насміхався. Іга високомірно пояснював...
Тепер виявляється що я тоді був правий.
Як думаєте
Ті хто кидався тапками - тапки заберуть ,а ті хто мовчазно їх підтримував - вибачаться?
ПС
Табличка яку я привів за 1990-2019 рік - вирахувана мною , той самий хотаб з дейтройтом заявляли що не можна брати данні з пятирічних вікових груп..але данні які привели Ви і які розрахував я збігаються практично до сотих...


Я не берусь судить, потому что не был свидетелем дискуссии. Могу лишь сказать, что видел со стороны и сам участвовал в спорах, когда на корректных цифрах вы делали скабрезные заключения. Из разряда "на 3 тыс грн средней пенсии можно купить 200 кг дешевых макарон, что позволяет получать 23,3 тыс ккал в сутки, что в 9 раз выше физиологической нормы, значит бедными пенсионеры не являются".

И я не утрирую. Порой этой адской математикой вы упражняетесь, забывая о смысловой нагрузке используемых показателей.

Возможно, за это кидают тапком? :roll:
Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень..
При цьому
а чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист?
чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший..
І так далі
Тому не включай дурня - і виглядатимеш розумним.
ПС
Деколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:38

  zРадио написав:
  Ромасик написав:Пока еще никто не копнул так глубоко, чтобы я прямо взял и поверил ему.
1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страны :D


Ну курирует, и что? Создает эффект синергии - собирает опыт всех (большинства) стран и консолидирует позицию для повышения эффективности. Вы ведь не начнете сейчас о чипах, 5G и пр., я надеюсь? :lol:

  Ромасик написав:Deaths in Japan fell last year (2020) for the first time in more than a decade despite the country having the world's oldest population.
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/ ... eath-toll/
а что за ап хуедис, я, извините, не понял)


А что в этом удивительного и парадоксального при сокращающемся с 2011-го населении? Уверяю вас, и в последующие годы количество смертей в Японии будет уменьшаться.

Почему ковид не омрачил там эту статистику, в отличие от большинства других стран с сокращающимся населением? Тоже есть логичное и обоснованное объяснение: японцы - люди ооооочень высокой дисциплины и имеют длительный опыт противоэпидемиологической борьбы (H5N1, MERS, первый SARS). Мыть руки и ходить в масках там умели еще тогда, когда это не было мэйнстримом. В последствие ношение масок стало даже частью местной поп-культуры

TOKYO, May 4, 2009
Face masks part of Japan fashion chic for decades
https://ww.fashionnetwork.com/news/Face ... 61629.html

вы в предыдущей своей реплике указали на то, что смертность выросла во ВСЕХ странах. Я вам привел Японию сходу. Я вам привел Одессу. Вы начинаете придумывать на ходу для них отмазки. Вы реально думаете, что маски и помытые руки - это вся противоэпидемиологическая борьба в Японии? И что все дело в них? По такой логике получается в апреле украинцы (в т.ч. и я) меньше мыли руки и носили маски? Да и полмира. И к осени тоже перестанут мыть руки?
Единственная синергия, которую ВООз продвигает - это торговля вакцинами. Здесь они преуспевают. В других аспектах разброд и шатание - каждая страна имеет свой опыт и статистику. Трамп им мало навалял.
И зачем вы тулите свои вышки 5G? Других аргументов для отвлекающего маневра нет?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:38

  budivelnik написав:Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень..
При цьому
а чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист?
чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший..
І так далі
Тому не включай дурня - і виглядатимеш розумним.
ПС
Деколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що.


Ты вообще нормальный? Правильно говорят - хорошими поступками прославиться нельзя. Так и я решил, что человек исправим, и после десятков страниц гадостей и глупостей от тебя решил, что можно перевернуть страницу и начать взаимоуважительную дискуссию. И вот тебе на....

  Ромасик написав:вы в предыдущей своей реплике указали на то, что смертность выросла во ВСЕХ странах. Я вам привел Японию сходу. Я вам привел Одессу


Не позорьтесь - я об Украине, а не мире, говорил. Перечитайте

PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:54

не позортесь вы
  zРадио написав:2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.

  zРадио написав:PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

еще модер с вами, подчищает неугодных.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:59

  Ромасик написав:не позортесь вы
  zРадио написав:2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.


Здесь не вижу "все"

  zРадио написав:Падение отмечается во всех без исключения регионах (Донецкой и Луганской областей в выборке по понятным причинам нет)


А здесь не вижу "мир"
zРадио
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