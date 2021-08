Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Мені вже зробили щеплення 45% 31
Не можу за станом здоров'я 4% 3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8
Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9
Ще в роздумах 14% 10
Всього голосів : 69

Додано: Чет 19 сер, 2021 20:19

zРадио написав: budivelnik написав: Так от коли я просто написав ( ввів на цих сторінках термін) середній вік смерті..в мене кидались лаптями дейтройт,хотаб,ЛАД мовчки підтримував кидаючих ,нантер насміхався. Іга високомірно пояснював...

Тепер виявляється що я тоді був правий.

Як думаєте

Ті хто кидався тапками - тапки заберуть ,а ті хто мовчазно їх підтримував - вибачаться?

ПС

Табличка яку я привів за 1990-2019 рік - вирахувана мною , той самий хотаб з дейтройтом заявляли що не можна брати данні з пятирічних вікових груп..але данні які привели Ви і які розрахував я збігаються практично до сотих... Так от коли я просто написав ( ввів на цих сторінках термін) середній вік смерті..в мене кидались лаптями дейтройт,хотаб,ЛАД мовчки підтримував кидаючих ,нантер насміхався. Іга високомірно пояснював...Тепер виявляється що я тоді був правий.Як думаєтеТі хто кидався тапками - тапки заберуть ,а ті хто мовчазно їх підтримував - вибачаться?ПСТабличка яку я привів за 1990-2019 рік - вирахувана мною , той самий хотаб з дейтройтом заявляли що не можна брати данні з пятирічних вікових груп..але данні які привели Ви і які розрахував я збігаються практично до сотих...



Я не берусь судить, потому что не был свидетелем дискуссии. Могу лишь сказать, что видел со стороны и сам участвовал в спорах, когда на корректных цифрах вы делали скабрезные заключения. Из разряда " на 3 тыс грн средней пенсии можно купить 200 кг дешевых макарон, что позволяет получать 23,3 тыс ккал в сутки, что в 9 раз выше физиологической нормы, значит бедными пенсионеры не являются ".



И я не утрирую. Порой этой адской математикой вы упражняетесь, забывая о смысловой нагрузке используемых показателей.



Возможно, за это кидают тапком? Я не берусь судить, потому что не был свидетелем дискуссии. Могу лишь сказать, что видел со стороны и сам участвовал в спорах, когда на корректных цифрах вы делали скабрезные заключения. Из разряда "".И я не утрирую. Порой этой адской математикой вы упражняетесь, забывая о смысловой нагрузке используемых показателей.Возможно, за это кидают тапком? Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень..

При цьому

а чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист?

чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший..

І так далі

Тому не включай дурня - і виглядатимеш розумним.

ПС

Деколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що. Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень..При цьомуа чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист?чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший..І так даліТому не включай дурня - і виглядатимеш розумним.ПСДеколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що. budivelnik

Додано: Чет 19 сер, 2021 20:38

zРадио написав: Ромасик написав: Пока еще никто не копнул так глубоко, чтобы я прямо взял и поверил ему.

1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страны

1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страны Пока еще никто не копнул так глубоко, чтобы я прямо взял и поверил ему.1) и 2) это и не удивительно, ведь ВООЗ курирует все страны



Ну курирует, и что? Создает эффект синергии - собирает опыт всех (большинства) стран и консолидирует позицию для повышения эффективности. Вы ведь не начнете сейчас о чипах, 5G и пр., я надеюсь?



Ромасик написав: Deaths in Japan fell last year (2020) for the first time in more than a decade despite the country having the world's oldest population.

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/ ... eath-toll/

а что за ап хуедис, я, извините, не понял) Deaths in Japan fell last year (2020) for the first time in more than a decade despite the country having the world's oldest population.а что за ап хуедис, я, извините, не понял)



А что в этом удивительного и парадоксального при сокращающемся с 2011-го населении? Уверяю вас, и в последующие годы количество смертей в Японии будет уменьшаться.



Почему ковид не омрачил там эту статистику, в отличие от большинства других стран с сокращающимся населением? Тоже есть логичное и обоснованное объяснение: японцы - люди ооооочень высокой дисциплины и имеют длительный опыт противоэпидемиологической борьбы (H5N1, MERS, первый SARS). Мыть руки и ходить в масках там умели еще тогда, когда это не было мэйнстримом. В последствие ношение масок стало даже частью местной поп-культуры



TOKYO, May 4, 2009

Face masks part of Japan fashion chic for decades

https://ww.fashionnetwork.com/news/Face ... 61629.html Ну курирует, и что? Создает эффект синергии - собирает опыт всех (большинства) стран и консолидирует позицию для повышения эффективности. Вы ведь не начнете сейчас о чипах, 5G и пр., я надеюсь?А что в этом удивительного и парадоксального при сокращающемся с 2011-го населении? Уверяю вас, и в последующие годы количество смертей в Японии будет уменьшаться.Почему ковид не омрачил там эту статистику, в отличие от большинства других стран с сокращающимся населением? Тоже есть логичное и обоснованное объяснение: японцы - люди ооооочень высокой дисциплины и имеют длительный опыт противоэпидемиологической борьбы (H5N1, MERS, первый SARS). Мыть руки и ходить в масках там умели еще тогда, когда это не было мэйнстримом. В последствие ношение масок стало даже частью местной поп-культуры

вы в предыдущей своей реплике указали на то, что смертность выросла во ВСЕХ странах. Я вам привел Японию сходу. Я вам привел Одессу. Вы начинаете придумывать на ходу для них отмазки. Вы реально думаете, что маски и помытые руки - это вся противоэпидемиологическая борьба в Японии? И что все дело в них? По такой логике получается в апреле украинцы (в т.ч. и я) меньше мыли руки и носили маски? Да и полмира. И к осени тоже перестанут мыть руки?

Единственная синергия, которую ВООз продвигает - это торговля вакцинами. Здесь они преуспевают. В других аспектах разброд и шатание - каждая страна имеет свой опыт и статистику. Трамп им мало навалял.

Додано: Чет 19 сер, 2021 20:38

budivelnik написав: Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень..

При цьому

а чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист?

чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший..

І так далі

Тому не включай дурня - і виглядатимеш розумним.

ПС

Деколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що. Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень..При цьомуа чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист?чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший..І так даліТому не включай дурня - і виглядатимеш розумним.ПСДеколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що.



Ты вообще нормальный? Правильно говорят - хорошими поступками прославиться нельзя. Так и я решил, что человек исправим, и после десятков страниц гадостей и глупостей от тебя решил, что можно перевернуть страницу и начать взаимоуважительную дискуссию. И вот тебе на....



Ромасик написав: вы в предыдущей своей реплике указали на то, что смертность выросла во ВСЕХ странах. Я вам привел Японию сходу. Я вам привел Одессу вы в предыдущей своей реплике указали на то, что смертность выросла во ВСЕХ странах. Я вам привел Японию сходу. Я вам привел Одессу



Не позорьтесь - я об Украине, а не мире, говорил. Перечитайте



PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали? Ты вообще нормальный? Правильно говорят - хорошими поступками прославиться нельзя. Так и я решил, что человек исправим, и после десятков страниц гадостей и глупостей от тебя решил, что можно перевернуть страницу и начать взаимоуважительную дискуссию. И вот тебе на....Не позорьтесь - я об Украине, а не мире, говорил. ПеречитайтеPS:, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали? zРадио

Повідомлень: 10910 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2421 раз. Подякували: 5298 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 20:54

zРадио написав: 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями. 2), чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.

zРадио написав: PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали? PS:, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Додано: Чет 19 сер, 2021 20:59

Ромасик написав: не позортесь вы

zРадио написав: 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.

zРадио написав: 2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями. 2), чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями. не позортесь вы



Здесь не вижу "все"



zРадио написав: Падение отмечается во всех без исключения регионах (Донецкой и Луганской областей в выборке по понятным причинам нет) Падение отмечается во всех без исключения регионах (Донецкой и Луганской областей в выборке по понятным причинам нет)



А здесь не вижу "мир" Здесь не вижу "все"А здесь не вижу "мир" zРадио

Додано: Чет 19 сер, 2021 21:09

zРадио написав: .....

PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали? .....PS:, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Нет, не вдвоем. Ещё есть.

Но уже всем малость надоедает.

Додано: Чет 19 сер, 2021 21:12

Будівельник

Ще раз -- вкажи що саме і в якому контексті хто тобі заперечував.

Ще раз -- вкажи що саме і в якому контексті хто тобі заперечував.

Тільки тоді можна буде про щось говорити.

Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки.

Всі можуть помилитися...

До тебе ж таке відношення багатьох, бо, м'яко кажучи, аргументуєш ти наочними зашкварами.

Зрозумій -- висновки можуть бути цілком дискусійними. Тому й точаться дискусії, але аргументи ти ліпиш...

На їх і вказують тобі. detroytred

Додано: Чет 19 сер, 2021 21:18

Ромасик написав: еще модер с вами, подчищает неугодных.



Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.



Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.



А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"



Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела" zРадио

Додано: Чет 19 сер, 2021 21:21

detroytred написав: Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки.

Всі можуть помилитися...

Всі можуть помилитися... Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки.Всі можуть помилитися... Давай по порядку

1 Середній вік смерті - як я розумію легалізували до використання

2 Правильність розрахунку середнього віку смерті - як я розумію також легалізували

3 Якщо легалізовані перші два пункти..то залишається легалізувати і такий термін як

середній вік смерті від коронавірусу..який розраховується з такою ж точністю як і загальний середній вік смерті.

4 Якщо і п3 буде лагалізовано, прийдеться тоді легалізувати різницю між середнім віком смерті по загальним причинам і середнім віком смерті від ковіду..і погодитись що ковід в середньому пришвидшує смерть на 3-6 місяців.

5 Також прийдеться признати що я ніколи не заявляв що 100% падіння народжуваності це вплив ковід істерії.

І всюди писав що 100 смертей від ковіду=1 ненародженому, або

1 ненароджений=100 померлим від ковіду

З точки зору шкоди для суспільства.



Якщо ці 5 пунктів признати..то де тоді я був не правий і де були праві Ви? Давай по порядку1 Середній вік смерті - як я розумію легалізували до використання2 Правильність розрахунку середнього віку смерті - як я розумію також легалізували3 Якщо легалізовані перші два пункти..то залишається легалізувати і такий термін яксередній вік смерті від коронавірусу..який розраховується з такою ж точністю як і загальний середній вік смерті.4 Якщо і п3 буде лагалізовано, прийдеться тоді легалізувати різницю між середнім віком смерті по загальним причинам і середнім віком смерті від ковіду..і погодитись що ковід в середньому пришвидшує смерть на 3-6 місяців.5 Також прийдеться признати що я ніколи не заявляв що 100% падіння народжуваності це вплив ковід істерії.І всюди писав що 100 смертей від ковіду=1 ненародженому, або1 ненароджений=100 померлим від ковідуЗ точки зору шкоди для суспільства.Якщо ці 5 пунктів признати..то де тоді я був не правий і де були праві Ви? budivelnik

Додано: Чет 19 сер, 2021 21:23

zРадио написав: Ромасик написав: еще модер с вами, подчищает неугодных.



Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.



Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.



А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"



Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"

Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.



А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка? Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка? Вкладчик1234

