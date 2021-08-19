budivelnik написав:Так от коли я просто написав ( ввів на цих сторінках термін) середній вік смерті..в мене кидались лаптями дейтройт,хотаб,ЛАД мовчки підтримував кидаючих ,нантер насміхався. Іга високомірно пояснював... Тепер виявляється що я тоді був правий. Як думаєте Ті хто кидався тапками - тапки заберуть ,а ті хто мовчазно їх підтримував - вибачаться? ПС Табличка яку я привів за 1990-2019 рік - вирахувана мною , той самий хотаб з дейтройтом заявляли що не можна брати данні з пятирічних вікових груп..але данні які привели Ви і які розрахував я збігаються практично до сотих...
Я не берусь судить, потому что не был свидетелем дискуссии. Могу лишь сказать, что видел со стороны и сам участвовал в спорах, когда на корректных цифрах вы делали скабрезные заключения. Из разряда "на 3 тыс грн средней пенсии можно купить 200 кг дешевых макарон, что позволяет получать 23,3 тыс ккал в сутки, что в 9 раз выше физиологической нормы, значит бедными пенсионеры не являются".
И я не утрирую. Порой этой адской математикой вы упражняетесь, забывая о смысловой нагрузке используемых показателей.
Возможно, за это кидают тапком?
Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень.. При цьому а чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист? чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший.. І так далі Тому не включай дурня - і виглядатимеш розумним. ПС Деколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що.
А что в этом удивительного и парадоксального при сокращающемся с 2011-го населении? Уверяю вас, и в последующие годы количество смертей в Японии будет уменьшаться.
Почему ковид не омрачил там эту статистику, в отличие от большинства других стран с сокращающимся населением? Тоже есть логичное и обоснованное объяснение: японцы - люди ооооочень высокой дисциплины и имеют длительный опыт противоэпидемиологической борьбы (H5N1, MERS, первый SARS). Мыть руки и ходить в масках там умели еще тогда, когда это не было мэйнстримом. В последствие ношение масок стало даже частью местной поп-культуры
вы в предыдущей своей реплике указали на то, что смертность выросла во ВСЕХ странах. Я вам привел Японию сходу. Я вам привел Одессу. Вы начинаете придумывать на ходу для них отмазки. Вы реально думаете, что маски и помытые руки - это вся противоэпидемиологическая борьба в Японии? И что все дело в них? По такой логике получается в апреле украинцы (в т.ч. и я) меньше мыли руки и носили маски? Да и полмира. И к осени тоже перестанут мыть руки? Единственная синергия, которую ВООз продвигает - это торговля вакцинами. Здесь они преуспевают. В других аспектах разброд и шатание - каждая страна имеет свой опыт и статистику. Трамп им мало навалял. И зачем вы тулите свои вышки 5G? Других аргументов для отвлекающего маневра нет?
budivelnik написав:Якби ви виділенну мною галіматью написали в сторону дейтройта ..то отримали б 5 сторінок звинувачень.. При цьому а чого ти не згадуєш як займався побрехеньками про Снікерси і придумував що я контрабандист? чому не згадуєш як тебе вмили з твоїми заявками про твою працю в суперуспішній компанії..які після перевірки мною виявилось що мій магазинчик згідно з твоїми правилами в рази успішніший.. І так далі Тому не включай дурня - і виглядатимеш розумним. ПС Деколи в попередніх власників учьоток питай з ким вони там спілкувались і про що.
Ты вообще нормальный? Правильно говорят - хорошими поступками прославиться нельзя. Так и я решил, что человек исправим, и после десятков страниц гадостей и глупостей от тебя решил, что можно перевернуть страницу и начать взаимоуважительную дискуссию. И вот тебе на....
Ромасик написав:вы в предыдущей своей реплике указали на то, что смертность выросла во ВСЕХ странах. Я вам привел Японию сходу. Я вам привел Одессу
Не позорьтесь - я об Украине, а не мире, говорил. Перечитайте
PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?
zРадио написав:2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.
zРадио написав:PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?
zРадио написав:2) страны, где ковид не бушевал так сильно, чтобы пересматривать плановые медицинские мероприятия, то окажется, что общая смертность там все равно выросла, особенно, в когортах людей со средне-тяжелыми хроническими заболеваниями.
Здесь не вижу "все"
zРадио написав:Падение отмечается во всех без исключения регионах (Донецкой и Луганской областей в выборке по понятным причинам нет)
Будівельник Ще раз -- вкажи що саме і в якому контексті хто тобі заперечував. Тільки тоді можна буде про щось говорити. Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки. Всі можуть помилитися... До тебе ж таке відношення багатьох, бо, м'яко кажучи, аргументуєш ти наочними зашкварами. Зрозумій -- висновки можуть бути цілком дискусійними. Тому й точаться дискусії, але аргументи ти ліпиш... На їх і вказують тобі.
Ромасик написав:еще модер с вами, подчищает неугодных.
Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.
Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.
А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"
detroytred написав:Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки. Всі можуть помилитися...
Давай по порядку 1 Середній вік смерті - як я розумію легалізували до використання 2 Правильність розрахунку середнього віку смерті - як я розумію також легалізували 3 Якщо легалізовані перші два пункти..то залишається легалізувати і такий термін як середній вік смерті від коронавірусу..який розраховується з такою ж точністю як і загальний середній вік смерті. 4 Якщо і п3 буде лагалізовано, прийдеться тоді легалізувати різницю між середнім віком смерті по загальним причинам і середнім віком смерті від ковіду..і погодитись що ковід в середньому пришвидшує смерть на 3-6 місяців. 5 Також прийдеться признати що я ніколи не заявляв що 100% падіння народжуваності це вплив ковід істерії. І всюди писав що 100 смертей від ковіду=1 ненародженому, або 1 ненароджений=100 померлим від ковіду З точки зору шкоди для суспільства.
Якщо ці 5 пунктів признати..то де тоді я був не правий і де були праві Ви?
Ромасик написав:еще модер с вами, подчищает неугодных.
Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.
Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.
А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"
Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.
А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?