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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3513351435153516>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:24

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.....
PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Нет, не вдвоем. Ещё есть.
Но уже всем малость надоедает.
Плоскую Землю ещё не обсуждали, но уже недалеко. :)

Я більше читач))
Достатньо і так змістовних аргументів від lgA, hunter, stm та інших. Хоча в дискусіях наявне не достає Hotaba гілці...
Нехай випускають по УДО))

До речі, я спочатку (тобто на початку пандемії) скептично відносився до Ковіду, підтримував думку скептиків.
Але недовго.
Дуже швидко все стало більш-менш ясно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:26

Свидетели ковида уже записались на бустирование?
Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"! :wink:
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:29

Исследователи экспериментально установили, что в состоянии покоя активность симпатических нервов у переболевших значительно выше нормы. Другими словами, организм у таких людей постоянно возбужден и находится настороже, словно в опасности, а при малейшем изменении положения тела учащается сердцебиение
......
В исследовании участвовали 16 юношей и девушек, легко переболевших коронавирусом за 3 – 8 недель до эксперимента. В контрольную группу вошли 14 добровольцев с отрицательными тестами на "ковид".

Ученые отмечают, что медикам нельзя упускать из виду реакции нервной системы на коронавирус. Если серьезные изменения есть у таких молодых пациентов, то на людях более старшего возраста, зачастую уже имеющих неполадки со здоровьем, болезнь может отразиться ощутимо сильнее.

https://www.9tv.co.il/item/33253
Может, у наших ковид-диссидентов последствия легко перенесённого ковида?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:31

  zРадио написав:
  Ромасик написав:еще модер с вами, подчищает неугодных.


Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.

Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.

А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"

то, что монополисты, пользуясь своей монополией всячески продвигают именно свою точку зрения и выглядит подозрительно.
Проблема в том, что вы считаете, что любой ученый - ковидоман, а ковид-диссиденты - это всякие блохеры.
Да и все ковидоманы с подозрительным недержанием переходят на личности. О каких-то 5ж рассказывают, плоских землях, философствуют о бытии. Тогда как очевидных нестыковок в упор не видят.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:32

  Вкладчик1234 написав:Свидетели ковида уже записались на бустирование?
Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"! :wink:

Какое на фиг бустирование!
Тут бы вторую дозу найти!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:38

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Свидетели ковида уже записались на бустирование?
Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"! :wink:

Какое на фиг бустирование!
Тут бы вторую дозу найти!

а 250 баксов уколовшимся сотрудникам интела мне понравилось. Не, я знал, что за роль испытателя вакцин платят, но чтобы так открыто. Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать? :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:39

Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?

Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:42

  Вкладчик1234 написав:.....
Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.

А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки.
Всі можуть помилитися...
Давай по порядку
1 Середній вік смерті - як я розумію легалізували до використання
2 Правильність розрахунку середнього віку смерті - як я розумію також легалізували
3 Якщо легалізовані перші два пункти..то залишається легалізувати і такий термін як
середній вік смерті від коронавірусу..який розраховується з такою ж точністю як і загальний середній вік смерті.
4 Якщо і п3 буде лагалізовано, прийдеться тоді легалізувати різницю між середнім віком смерті по загальним причинам і середнім віком смерті від ковіду..і погодитись що ковід в середньому пришвидшує смерть на 3-6 місяців.
5 Також прийдеться признати що я ніколи не заявляв що 100% падіння народжуваності це вплив ковід істерії.
І всюди писав що 100 смертей від ковіду=1 ненародженому, або
1 ненароджений=100 померлим від ковіду
З точки зору шкоди для суспільства.

Якщо ці 5 пунктів признати..то де тоді я був не правий і де були праві Ви?

Ні.
Не ображайся, але зараз вникати немає жодного бажання.
Якщо є претензії конкретно до мене, то варіант тільки один -- вказуй що саме я в тебе заперечував.
Я впевнений, що в мене були підстави.

Стосовно заперечень іншими теж розбирайся. В чому саме і конкретно.
Але дивись: формула в тебе була ну некоректна; саму наявність середнього віку смертей наче ніхто тобі не заперечував; в тому, що тобі вказав zРадіо, ключове це по роках, індекси для кожного року народження; таблиці Хотаба з держстату заперечують оте доживання вікових груп до середнього віку смерті.

Коротше, яко взагалі, то мене більш переконують оті аргументи від Хотаба, ніж твої.

Стосовно ненароджених, то насіїільки я пригадую, моя суперечка саме з того й почалася -- що зауважив тобі на помилку припису усіх ненароджених до наслідків боротьби.
Твої ж 100 смертей дорівнює одному ненародженому з точки зору шкоди для суспільства -- хто зна. Це зі стелі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:48

Также напомню "свидетелям ковида", что при первой промо-капмании ("альфа", "китайский ковид") почему-то не болели (или меньше болели) представители "бывшего СССР".
Пфайзер-вакцинаторам это показалось настолько удивиительным, что они на полном серьёзе выдвинули версию, что это результат вакцины "БЦЖ", которая и использовалась в этой части планеты.

Но потом они поняли, что это "бросает тень" на "западную медицину", и отказались от этой теории.

Но вполне возможно, что низкая заболеваемость и не была результатом БЦЖ, - а просто низкими бюджетами промо-кампании "нового не-гриппа" на "этом рынке".
Чуть позже это исправили, - добавили бюджет, сняли видосики "как в Бергамо", - и "всё стало на свои места" :) А версия про БЦЖ забылась, как и не бывало :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 19 сер, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Чет 19 сер, 2021 09:40
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