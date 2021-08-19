Исследователи экспериментально установили, что в состоянии покоя активность симпатических нервов у переболевших значительно выше нормы. Другими словами, организм у таких людей постоянно возбужден и находится настороже, словно в опасности, а при малейшем изменении положения тела учащается сердцебиение ...... В исследовании участвовали 16 юношей и девушек, легко переболевших коронавирусом за 3 – 8 недель до эксперимента. В контрольную группу вошли 14 добровольцев с отрицательными тестами на "ковид".
Ученые отмечают, что медикам нельзя упускать из виду реакции нервной системы на коронавирус. Если серьезные изменения есть у таких молодых пациентов, то на людях более старшего возраста, зачастую уже имеющих неполадки со здоровьем, болезнь может отразиться ощутимо сильнее.
Ромасик написав:еще модер с вами, подчищает неугодных.
Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.
Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.
А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"
то, что монополисты, пользуясь своей монополией всячески продвигают именно свою точку зрения и выглядит подозрительно. Проблема в том, что вы считаете, что любой ученый - ковидоман, а ковид-диссиденты - это всякие блохеры. Да и все ковидоманы с подозрительным недержанием переходят на личности. О каких-то 5ж рассказывают, плоских землях, философствуют о бытии. Тогда как очевидных нестыковок в упор не видят.
Вкладчик1234 написав:Свидетели ковида уже записались на бустирование? Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"!
Какое на фиг бустирование! Тут бы вторую дозу найти!
а 250 баксов уколовшимся сотрудникам интела мне понравилось. Не, я знал, что за роль испытателя вакцин платят, но чтобы так открыто. Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать?
Вкладчик1234 написав:..... Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.
А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?
А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?
detroytred написав:Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки. Всі можуть помилитися...
Давай по порядку 1 Середній вік смерті - як я розумію легалізували до використання 2 Правильність розрахунку середнього віку смерті - як я розумію також легалізували 3 Якщо легалізовані перші два пункти..то залишається легалізувати і такий термін як середній вік смерті від коронавірусу..який розраховується з такою ж точністю як і загальний середній вік смерті. 4 Якщо і п3 буде лагалізовано, прийдеться тоді легалізувати різницю між середнім віком смерті по загальним причинам і середнім віком смерті від ковіду..і погодитись що ковід в середньому пришвидшує смерть на 3-6 місяців. 5 Також прийдеться признати що я ніколи не заявляв що 100% падіння народжуваності це вплив ковід істерії. І всюди писав що 100 смертей від ковіду=1 ненародженому, або 1 ненароджений=100 померлим від ковіду З точки зору шкоди для суспільства.
Якщо ці 5 пунктів признати..то де тоді я був не правий і де були праві Ви?
Ні. Не ображайся, але зараз вникати немає жодного бажання. Якщо є претензії конкретно до мене, то варіант тільки один -- вказуй що саме я в тебе заперечував. Я впевнений, що в мене були підстави.
Стосовно заперечень іншими теж розбирайся. В чому саме і конкретно. Але дивись: формула в тебе була ну некоректна; саму наявність середнього віку смертей наче ніхто тобі не заперечував; в тому, що тобі вказав zРадіо, ключове це по роках, індекси для кожного року народження; таблиці Хотаба з держстату заперечують оте доживання вікових груп до середнього віку смерті.
Коротше, яко взагалі, то мене більш переконують оті аргументи від Хотаба, ніж твої.
Стосовно ненароджених, то насіїільки я пригадую, моя суперечка саме з того й почалася -- що зауважив тобі на помилку припису усіх ненароджених до наслідків боротьби. Твої ж 100 смертей дорівнює одному ненародженому з точки зору шкоди для суспільства -- хто зна. Це зі стелі.
Также напомню "свидетелям ковида", что при первой промо-капмании ("альфа", "китайский ковид") почему-то не болели (или меньше болели) представители "бывшего СССР". Пфайзер-вакцинаторам это показалось настолько удивиительным, что они на полном серьёзе выдвинули версию, что это результат вакцины "БЦЖ", которая и использовалась в этой части планеты.
Но потом они поняли, что это "бросает тень" на "западную медицину", и отказались от этой теории.
Но вполне возможно, что низкая заболеваемость и не была результатом БЦЖ, - а просто низкими бюджетами промо-кампании "нового не-гриппа" на "этом рынке". Чуть позже это исправили, - добавили бюджет, сняли видосики "как в Бергамо", - и "всё стало на свои места" А версия про БЦЖ забылась, как и не бывало
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 19 сер, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.