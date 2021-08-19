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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3513351435153516> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69 Мені вже зробили щеплення 45% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 69 Додано: Чет 19 сер, 2021 21:24 ЛАД написав: zРадио написав: .....

PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали? .....PS:, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Нет, не вдвоем. Ещё есть.

Но уже всем малость надоедает.

Плоскую Землю ещё не обсуждали, но уже недалеко. Нет, не вдвоем. Ещё есть.Но уже всем малость надоедает.Плоскую Землю ещё не обсуждали, но уже недалеко.

Я більше читач))

Достатньо і так змістовних аргументів від lgA, hunter, stm та інших. Хоча в дискусіях наявне не достає Hotaba гілці...

Нехай випускають по УДО))



До речі, я спочатку (тобто на початку пандемії) скептично відносився до Ковіду, підтримував думку скептиків.

Але недовго.

Дуже швидко все стало більш-менш ясно. Я більше читач))Достатньо і так змістовних аргументів від lgA, hunter, stm та інших. Хоча в дискусіях наявне не достає Hotaba гілці...Нехай випускають по УДО))До речі, я спочатку (тобто на початку пандемії) скептично відносився до Ковіду, підтримував думку скептиків.Але недовго.Дуже швидко все стало більш-менш ясно. detroytred

Повідомлень: 24544 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:26

Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"! Свидетели ковида уже записались на бустирование?Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15155 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8213 раз. Подякували: 3986 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:29 Исследователи экспериментально установили, что в состоянии покоя активность симпатических нервов у переболевших значительно выше нормы. Другими словами, организм у таких людей постоянно возбужден и находится настороже, словно в опасности, а при малейшем изменении положения тела учащается сердцебиение

......

В исследовании участвовали 16 юношей и девушек, легко переболевших коронавирусом за 3 – 8 недель до эксперимента. В контрольную группу вошли 14 добровольцев с отрицательными тестами на "ковид".



Ученые отмечают, что медикам нельзя упускать из виду реакции нервной системы на коронавирус. Если серьезные изменения есть у таких молодых пациентов, то на людях более старшего возраста, зачастую уже имеющих неполадки со здоровьем, болезнь может отразиться ощутимо сильнее.

https://www.9tv.co.il/item/33253

Может, у наших ковид-диссидентов последствия легко перенесённого ковида? Может, у наших ковид-диссидентов последствия легко перенесённого ковида? ЛАД 2 Повідомлень: 19246 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:31 zРадио написав: Ромасик написав: еще модер с вами, подчищает неугодных. еще модер с вами, подчищает неугодных.



Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.



Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.



А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела" Практика борьбы с дезинформацией о ковиде повсеместная. Гугл и ФБ тоже подчищают, и это правильно.Видите ли в чем здесь проблема - если задать вопрос о вреде ковида ученому, он в аккуратных выражениях выдаст скучный ликбез на 20 минут, из которого 99% ничего не поймут и подумают, что ученый хромает в вопросе, используя формулировки "наиболее вероятно", "исходя из знаний на данный момент" и т.д. На то он и ученый, чтобы не делать категоричных выводов.А в противовес ему выступит какой-нибудь блохер, насобиравший подписчиков фоточками со спортзала, который "точно знает, что ковид безопасен, потому что лично общался с подругой, больной ковидом, которая и его не заразила, и сама легко переболела"

то, что монополисты, пользуясь своей монополией всячески продвигают именно свою точку зрения и выглядит подозрительно.

Проблема в том, что вы считаете, что любой ученый - ковидоман, а ковид-диссиденты - это всякие блохеры.

Да и все ковидоманы с подозрительным недержанием переходят на личности. О каких-то 5ж рассказывают, плоских землях, философствуют о бытии. Тогда как очевидных нестыковок в упор не видят. то, что монополисты, пользуясь своей монополией всячески продвигают именно свою точку зрения и выглядит подозрительно.Проблема в том, что вы считаете, что любой ученый - ковидоман, а ковид-диссиденты - это всякие блохеры.Да и все ковидоманы с подозрительным недержанием переходят на личности. О каких-то 5ж рассказывают, плоских землях, философствуют о бытии. Тогда как очевидных нестыковок в упор не видят. Ромасик Повідомлень: 2622 З нами з: 30.03.15 Подякував: 524 раз. Подякували: 182 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:32 Вкладчик1234 написав: Свидетели ковида уже записались на бустирование?

Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"! Свидетели ковида уже записались на бустирование?Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"!

Какое на фиг бустирование!

Тут бы вторую дозу найти! Какое на фиг бустирование!Тут бы вторую дозу найти! ЛАД 2 Повідомлень: 19246 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:38 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Свидетели ковида уже записались на бустирование?

Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"! Свидетели ковида уже записались на бустирование?Среди всех участников будет розыгрыш автомобиля "Ланос"!

Какое на фиг бустирование!

Тут бы вторую дозу найти! Какое на фиг бустирование!Тут бы вторую дозу найти!

а 250 баксов уколовшимся сотрудникам интела мне понравилось. Не, я знал, что за роль испытателя вакцин платят, но чтобы так открыто. Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать? а 250 баксов уколовшимся сотрудникам интела мне понравилось. Не, я знал, что за роль испытателя вакцин платят, но чтобы так открыто. Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать? Ромасик Повідомлень: 2622 З нами з: 30.03.15 Подякував: 524 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:39 Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?



Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15155 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8213 раз. Подякували: 3986 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:42 Вкладчик1234 написав: .....

Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.



А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка? .....Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"? А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"? ЛАД 2 Повідомлень: 19246 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:48 budivelnik написав: detroytred написав: Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки.

Всі можуть помилитися... Особисто я тобі вже казав, що без будь-яких проблем визнаю свої помилки.Всі можуть помилитися... Давай по порядку

1 Середній вік смерті - як я розумію легалізували до використання

2 Правильність розрахунку середнього віку смерті - як я розумію також легалізували

3 Якщо легалізовані перші два пункти..то залишається легалізувати і такий термін як

середній вік смерті від коронавірусу..який розраховується з такою ж точністю як і загальний середній вік смерті.

4 Якщо і п3 буде лагалізовано, прийдеться тоді легалізувати різницю між середнім віком смерті по загальним причинам і середнім віком смерті від ковіду..і погодитись що ковід в середньому пришвидшує смерть на 3-6 місяців.

5 Також прийдеться признати що я ніколи не заявляв що 100% падіння народжуваності це вплив ковід істерії.

І всюди писав що 100 смертей від ковіду=1 ненародженому, або

1 ненароджений=100 померлим від ковіду

З точки зору шкоди для суспільства.



Якщо ці 5 пунктів признати..то де тоді я був не правий і де були праві Ви? Давай по порядку1 Середній вік смерті - як я розумію легалізували до використання2 Правильність розрахунку середнього віку смерті - як я розумію також легалізували3 Якщо легалізовані перші два пункти..то залишається легалізувати і такий термін яксередній вік смерті від коронавірусу..який розраховується з такою ж точністю як і загальний середній вік смерті.4 Якщо і п3 буде лагалізовано, прийдеться тоді легалізувати різницю між середнім віком смерті по загальним причинам і середнім віком смерті від ковіду..і погодитись що ковід в середньому пришвидшує смерть на 3-6 місяців.5 Також прийдеться признати що я ніколи не заявляв що 100% падіння народжуваності це вплив ковід істерії.І всюди писав що 100 смертей від ковіду=1 ненародженому, або1 ненароджений=100 померлим від ковідуЗ точки зору шкоди для суспільства.Якщо ці 5 пунктів признати..то де тоді я був не правий і де були праві Ви?

Ні.

Не ображайся, але зараз вникати немає жодного бажання.

Якщо є претензії конкретно до мене, то варіант тільки один -- вказуй що саме я в тебе заперечував.

Я впевнений, що в мене були підстави.



Стосовно заперечень іншими теж розбирайся. В чому саме і конкретно.

Але дивись: формула в тебе була ну некоректна; саму наявність середнього віку смертей наче ніхто тобі не заперечував; в тому, що тобі вказав zРадіо, ключове це по роках, індекси для кожного року народження; таблиці Хотаба з держстату заперечують оте доживання вікових груп до середнього віку смерті.



Коротше, яко взагалі, то мене більш переконують оті аргументи від Хотаба, ніж твої.



Стосовно ненароджених, то насіїільки я пригадую, моя суперечка саме з того й почалася -- що зауважив тобі на помилку припису усіх ненароджених до наслідків боротьби.

Твої ж 100 смертей дорівнює одному ненародженому з точки зору шкоди для суспільства -- хто зна. Це зі стелі. Ні.Не ображайся, але зараз вникати немає жодного бажання.Якщо є претензії конкретно до мене, то варіант тільки один -- вказуй що саме я в тебе заперечував.Я впевнений, що в мене були підстави.Стосовно заперечень іншими теж розбирайся. В чому саме і конкретно.Але дивись: формула в тебе була ну некоректна; саму наявність середнього віку смертей наче ніхто тобі не заперечував; в тому, що тобі вказав zРадіо, ключове це по роках, індекси для кожного року народження; таблиці Хотаба з держстату заперечують оте доживання вікових груп до середнього віку смерті.Коротше, яко взагалі, то мене більш переконують оті аргументи від Хотаба, ніж твої.Стосовно ненароджених, то насіїільки я пригадую, моя суперечка саме з того й почалася -- що зауважив тобі на помилку припису усіх ненароджених до наслідків боротьби.Твої ж 100 смертей дорівнює одному ненародженому з точки зору шкоди для суспільства -- хто зна. Це зі стелі. detroytred

Повідомлень: 24544 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:48

Пфайзер-вакцинаторам это показалось настолько удивиительным, что они на полном серьёзе выдвинули версию, что это результат вакцины "БЦЖ", которая и использовалась в этой части планеты.



Но потом они поняли, что это "бросает тень" на "западную медицину", и отказались от этой теории.



Но вполне возможно, что низкая заболеваемость и не была результатом БЦЖ, - а просто низкими бюджетами промо-кампании "нового не-гриппа" на "этом рынке".

Чуть позже это исправили, - добавили бюджет, сняли видосики "как в Бергамо", - и "всё стало на свои места" А версия про БЦЖ забылась, как и не бывало Также напомню "свидетелям ковида", что при первой промо-капмании ("альфа", "китайский ковид") почему-то не болели (или меньше болели) представители "бывшего СССР".Пфайзер-вакцинаторам это показалось настолько удивиительным, что они на полном серьёзе выдвинули версию, что это результат вакцины "БЦЖ", которая и использовалась в этой части планеты.Но потом они поняли, что это "бросает тень" на "западную медицину", и отказались от этой теории.Но вполне возможно, что низкая заболеваемость и не была результатом БЦЖ, - а просто низкими бюджетами промо-кампании "нового не-гриппа" на "этом рынке".Чуть позже это исправили, - добавили бюджет, сняли видосики "как в Бергамо", - и "всё стало на свои места"А версия про БЦЖ забылась, как и не бывало Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 19 сер, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15155 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8213 раз. Подякували: 3986 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3513351435153516> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7646 4600163

ЛОБ Чет 19 сер, 2021 09:40