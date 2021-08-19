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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3513351435153516 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69 Мені вже зробили щеплення 45% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 69 Додано: Чет 19 сер, 2021 21:51 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .....

Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.



А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка? .....Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"? А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

"через 2 недели будет как в Италии" (с) "через 2 недели будет как в Италии" (с) Ромасик Повідомлень: 2622 З нами з: 30.03.15 Подякував: 524 раз. Подякували: 182 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:52 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .....

Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.



А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка? .....Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"? А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

100500 видосов в жанре "как в Бергамо" (кортежи скорых, заторы в крематориях, полные коридоры кашляющих в больницах, падающие замертво на улицах, похороны на "необитаемых островах", морги-"ледовые арены", трупы на улицах, трупы в Ганге, кремирование в Индии, похороны без родственников - где это всё? - На дворе дельта - в 100500 раз более заразная и смертельная. Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"? 100500 видосов в жанре "как в Бергамо" (кортежи скорых, заторы в крематориях, полные коридоры кашляющих в больницах, падающие замертво на улицах, похороны на "необитаемых островах", морги-"ледовые арены", трупы на улицах, трупы в Ганге, кремирование в Индии, похороны без родственников - где это всё? - На дворе дельта - в 100500 раз более заразная и смертельная. Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"? Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 19 сер, 2021 21:57, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15155 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8213 раз. Подякували: 3986 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:53 Ромасик написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .....

Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.



А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка? .....Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"? А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

"через 2 недели будет как в Италии" (с) "через 2 недели будет как в Италии" (с)

После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где? После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15155 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8213 раз. Подякували: 3986 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:59 Вкладчик1234 написав: Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?



Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"? Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"?

Трошки інакше.

Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.

Й поки немає.

Будуть намагатися вдосконалювати вакцини.



Перехворвють -- спробували й відмовилися, само зникне (як деякі пандемії) -- можна було б вважати за варіант, якщо б вакцини від Ковіду були занадто небезпечними. Трошки інакше.Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.Й поки немає.Будуть намагатися вдосконалювати вакцини.Перехворвють -- спробували й відмовилися, само зникне (як деякі пандемії) -- можна було б вважати за варіант, якщо б вакцини від Ковіду були занадто небезпечними. detroytred

Повідомлень: 24544 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03 zРадио написав: PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали? PS:, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Вспомнилось: Вспомнилось: Starikan 2 Повідомлень: 18262 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2194 раз. Подякували: 2982 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3513351435153516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7646 4600196

ЛОБ Чет 19 сер, 2021 09:40