Вкладчик1234 написав:..... Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.
А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?
А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?
Вкладчик1234 написав:..... Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.
А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?
А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?
100500 видосов в жанре "как в Бергамо" (кортежи скорых, заторы в крематориях, полные коридоры кашляющих в больницах, падающие замертво на улицах, похороны на "необитаемых островах", морги-"ледовые арены", трупы на улицах, трупы в Ганге, кремирование в Индии, похороны без родственников - где это всё? - На дворе дельта - в 100500 раз более заразная и смертельная. Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 19 сер, 2021 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:..... Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.
А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?
А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?
"через 2 недели будет как в Италии" (с)
После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где?