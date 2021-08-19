RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3513351435153516

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:51

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.....
Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.

А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

"через 2 недели будет как в Италии" (с)
Ромасик
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 30.03.15
Подякував: 524 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:52

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.....
Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.

А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

100500 видосов в жанре "как в Бергамо" (кортежи скорых, заторы в крематориях, полные коридоры кашляющих в больницах, падающие замертво на улицах, похороны на "необитаемых островах", морги-"ледовые арены", трупы на улицах, трупы в Ганге, кремирование в Индии, похороны без родственников - где это всё? - На дворе дельта - в 100500 раз более заразная и смертельная. Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 19 сер, 2021 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15155
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8213 раз.
Подякували: 3986 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:53

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.....
Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.

А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

"через 2 недели будет как в Италии" (с)

После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где? :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15155
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8213 раз.
Подякували: 3986 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:59

  Вкладчик1234 написав:Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?

Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"?

Трошки інакше.
Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.
Й поки немає.
Будуть намагатися вдосконалювати вакцини.

Перехворвють -- спробували й відмовилися, само зникне (як деякі пандемії) -- можна було б вважати за варіант, якщо б вакцини від Ковіду були занадто небезпечними.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24544
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03

  zРадио написав: PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Вспомнилось: Зображення
Starikan
2
 
Повідомлень: 18262
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3513351435153516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 763, 764, 765
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7646 4600196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 09:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.