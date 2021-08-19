Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03
zРадио написав:
PS:
ЛАД, detroytred
, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?
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Starikan
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Додано: Чет 19 сер, 2021 23:00
ЛАД написав:Тут бы вторую дозу найти!
Щось там у вас в Харкові з організацією якісь проблеми. Сьогодні телефонували з центру вакцинації, нагадали, що 20-й день після першої дози й запрошували за другою, хоча я вже й так записався на вихідні. Тому приїжджайте в Полтаву, якщо такий там у вас дефіцитний Пфайзер:))
stryzhko
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Додано: Чет 19 сер, 2021 23:24
detroytred написав: Вкладчик1234 написав:
Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?
Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"?
Трошки інакше.
Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.
Й поки немає.
Будуть намагатися вдосконалювати вакцини.
а почему не колесами типа тамифлю? Все дружно бросились делать вакцины. Колеса нужны только заболевшему 1%. А вакцины типа всем
Ромасик
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Додано: Чет 19 сер, 2021 23:39
Ромасик написав:
....
Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать?
Совсем неплохо.
Но Вы знаете, на Западе несколько другое отношение к деньгам и 250 баксов лишними не бывают.
Для кого-то (не слишком ярого антивакса) это может послужить дополнительным стимулом.
ЛАД
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