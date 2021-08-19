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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3513351435153516

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03

  zРадио написав: PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Вспомнилось: Зображення
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Тут бы вторую дозу найти!

Щось там у вас в Харкові з організацією якісь проблеми. Сьогодні телефонували з центру вакцинації, нагадали, що 20-й день після першої дози й запрошували за другою, хоча я вже й так записався на вихідні. Тому приїжджайте в Полтаву, якщо такий там у вас дефіцитний Пфайзер:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:24

  detroytred написав:
  Вкладчик1234 написав:Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?

Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"?

Трошки інакше.
Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.
Й поки немає.
Будуть намагатися вдосконалювати вакцини.
а почему не колесами типа тамифлю? Все дружно бросились делать вакцины. Колеса нужны только заболевшему 1%. А вакцины типа всем
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:39

  Ромасик написав:....
Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать? :lol:

Совсем неплохо.
Но Вы знаете, на Западе несколько другое отношение к деньгам и 250 баксов лишними не бывают.
Для кого-то (не слишком ярого антивакса) это может послужить дополнительным стимулом.
ЛАД
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Чет 19 сер, 2021 09:40
ЛОБ

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