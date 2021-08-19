Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3513351435153516 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69 Мені вже зробили щеплення 45% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 69 Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03 zРадио написав: PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали? PS:, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Вспомнилось: Вспомнилось: Starikan 2 Повідомлень: 18262 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2194 раз. Подякували: 2982 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 23:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Тут бы вторую дозу найти!

Щось там у вас в Харкові з організацією якісь проблеми. Сьогодні телефонували з центру вакцинації, нагадали, що 20-й день після першої дози й запрошували за другою, хоча я вже й так записався на вихідні. Тому приїжджайте в Полтаву, якщо такий там у вас дефіцитний Пфайзер:)) Щось там у вас в Харкові з організацією якісь проблеми. Сьогодні телефонували з центру вакцинації, нагадали, що 20-й день після першої дози й запрошували за другою, хоча я вже й так записався на вихідні. Тому приїжджайте в Полтаву, якщо такий там у вас дефіцитний Пфайзер:)) stryzhko Повідомлень: 1713 З нами з: 04.10.16 Подякував: 388 раз. Подякували: 372 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 23:24 detroytred написав: Вкладчик1234 написав: Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?



Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"? Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"?

Трошки інакше.

Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.

Й поки немає.

Будуть намагатися вдосконалювати вакцини.

Трошки інакше.Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.Й поки немає.Будуть намагатися вдосконалювати вакцини. а почему не колесами типа тамифлю? Все дружно бросились делать вакцины. Колеса нужны только заболевшему 1%. А вакцины типа всем а почему не колесами типа тамифлю? Все дружно бросились делать вакцины. Колеса нужны только заболевшему 1%. А вакцины типа всем Ромасик Повідомлень: 2623 З нами з: 30.03.15 Подякував: 521 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 23:39 Ромасик написав: ....

Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать? ....Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать?

Совсем неплохо.

Но Вы знаете, на Западе несколько другое отношение к деньгам и 250 баксов лишними не бывают.

Для кого-то (не слишком ярого антивакса) это может послужить дополнительным стимулом. Совсем неплохо.Но Вы знаете, на Западе несколько другое отношение к деньгам и 250 баксов лишними не бывают.Для кого-то (не слишком ярого антивакса) это может послужить дополнительным стимулом. ЛАД 2 Повідомлень: 19248 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 00:33 Вкладчик1234 написав: .... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"? .... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?

Вообще-то, было.

Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.

Или Вы уже забыли?

Вы, к счастью, с такими проблемами не столкнулись.

Сегодня, опять же к счастью, такой проблемы нет. Что будет дальше, хтозна.



После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где?

Не обещали, а опасались.

Почему проскочили, я не знаю и, думаю, Вы тоже.



Ромасик

"через 2 недели будет как в Италии" (с)

Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...



О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.



Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.

Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.



,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же Hotab'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём". Вообще-то, было.Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.Или Вы уже забыли?Вы, к счастью, с такими проблемами не столкнулись.Сегодня, опять же к счастью, такой проблемы нет. Что будет дальше, хтозна.Не обещали, а опасались.Почему проскочили, я не знаю и, думаю, Вы тоже.Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём". ЛАД 2 Повідомлень: 19248 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3513351435153516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7646 4623286

ЛОБ Чет 19 сер, 2021 09:40