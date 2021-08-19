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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3513351435153516

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 69
Мені вже зробили щеплення
45%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03

  zРадио написав: PS: ЛАД, detroytred, вы здесь вдвоем против ковид-диссидентов остались? Я не отследил, как ветка скатилась в реакционизм. Плоскую Землю еще не пробуют обсуждать, или уже начали?

Вспомнилось: Зображення
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Тут бы вторую дозу найти!

Щось там у вас в Харкові з організацією якісь проблеми. Сьогодні телефонували з центру вакцинації, нагадали, що 20-й день після першої дози й запрошували за другою, хоча я вже й так записався на вихідні. Тому приїжджайте в Полтаву, якщо такий там у вас дефіцитний Пфайзер:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:24

  detroytred написав:
  Вкладчик1234 написав:Вернёмся к началу: как "свидетели ковида" и вакцинаторы объяснят вспышку ковида в полностью вакцинированном (2 раза) идеологически-верным пфайзером Израиле?

Вы ж вроде как обещали, что вакцина "решит вопрос"? Или "никто вам ничего не должен"?

Трошки інакше.
Альтернативи спробі вакцінацією вирішити питання не було.
Й поки немає.
Будуть намагатися вдосконалювати вакцини.
а почему не колесами типа тамифлю? Все дружно бросились делать вакцины. Колеса нужны только заболевшему 1%. А вакцины типа всем
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:39

  Ромасик написав:....
Неужели все так плохо с зпшкой у работников Интела в Израиле, что приходится подрабатывать? :lol:

Совсем неплохо.
Но Вы знаете, на Западе несколько другое отношение к деньгам и 250 баксов лишними не бывают.
Для кого-то (не слишком ярого антивакса) это может послужить дополнительным стимулом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 00:33

:x
  Вкладчик1234 написав:.... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?

Вообще-то, было.
Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.
Или Вы уже забыли?
Вы, к счастью, с такими проблемами не столкнулись.
Сегодня, опять же к счастью, такой проблемы нет. Что будет дальше, хтозна.

После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где?

Не обещали, а опасались.
Почему проскочили, я не знаю и, думаю, Вы тоже.

Ромасик
"через 2 недели будет как в Италии" (с)

Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...

О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.

Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.
Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато. :(

,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же Hotab'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:14

  ЛАД написав:Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...

Кто именно "ВСЕ" были напуганы сообщениями из Китая, а затем из Италии? Вы имеете право на представительство "ВСЕХ"?
  ЛАД написав:О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно...
...Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть.

Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?
  ЛАД написав:Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500... Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий...
...Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.
Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.

Здоров'я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад:
https://kodeksy.com.ua/osnovi_zakonodav ... ovya/3.htm

А Вы забыли, что случилось в стране хотя-бы 35, 30, 7 лет назад, и даже год назад, а именно в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
Igneus
 
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