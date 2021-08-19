Вспомнилось:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03
Додано: Чет 19 сер, 2021 23:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Щось там у вас в Харкові з організацією якісь проблеми. Сьогодні телефонували з центру вакцинації, нагадали, що 20-й день після першої дози й запрошували за другою, хоча я вже й так записався на вихідні. Тому приїжджайте в Полтаву, якщо такий там у вас дефіцитний Пфайзер:))
Додано: Чет 19 сер, 2021 23:24
а почему не колесами типа тамифлю? Все дружно бросились делать вакцины. Колеса нужны только заболевшему 1%. А вакцины типа всем
Додано: Чет 19 сер, 2021 23:39
Совсем неплохо.
Но Вы знаете, на Западе несколько другое отношение к деньгам и 250 баксов лишними не бывают.
Для кого-то (не слишком ярого антивакса) это может послужить дополнительным стимулом.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 00:33
Вообще-то, было.
Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.
Или Вы уже забыли?
Вы, к счастью, с такими проблемами не столкнулись.
Сегодня, опять же к счастью, такой проблемы нет. Что будет дальше, хтозна.
Не обещали, а опасались.
Почему проскочили, я не знаю и, думаю, Вы тоже.
Ромасик
Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...
О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.
Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.
Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.
,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же Hotab'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём".
Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:14
Кто именно "ВСЕ" были напуганы сообщениями из Китая, а затем из Италии? Вы имеете право на представительство "ВСЕХ"?
Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?
Здоров'я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад:
А Вы забыли, что случилось в стране (со страной) хотя-бы 42, 35, 30, 7 года (лет) назад, и даже год назад, а именно в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да чего сразу противники только рациональный подход !
Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме
переболевший/вакцинированный
может повторно заболеть легко/может заболеть легко
может быть переносчиком( заразным)/ может быть переносчиком( заразным)
обязан носить маску и придерживаться карантинных ограничений / то же самое
выезд за границу под вопросом / выезд за границу чуть более легкий со вчера
Эммм... спрашивается зачем ? экономим государству бюджет и оставляем дозу нуждающимся ( вони выше уже есть прецеденты дефицита и проблем)
ЗЫ вчера на работе опять спросили не передумал ли я ...
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:54
Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.
Я частично столкнулся.
Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим.
Что меня весьма удивило.
Так мест нет, или они "решаемы"?
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