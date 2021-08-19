Додано: П'ят 20 сер, 2021 00:33

Вкладчик1234 написав: .... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"? .... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?

После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где?

"через 2 недели будет как в Италии" (с)

Вообще-то, было.Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.Или Вы уже забыли?Вы, к счастью, с такими проблемами не столкнулись.Сегодня, опять же к счастью, такой проблемы нет. Что будет дальше, хтозна.Не обещали, а опасались.Почему проскочили, я не знаю и, думаю, Вы тоже.Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём".