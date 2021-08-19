Вспомнилось:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 сер, 2021 22:03
Додано: Чет 19 сер, 2021 23:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Щось там у вас в Харкові з організацією якісь проблеми. Сьогодні телефонували з центру вакцинації, нагадали, що 20-й день після першої дози й запрошували за другою, хоча я вже й так записався на вихідні. Тому приїжджайте в Полтаву, якщо такий там у вас дефіцитний Пфайзер:))
Додано: Чет 19 сер, 2021 23:24
а почему не колесами типа тамифлю? Все дружно бросились делать вакцины. Колеса нужны только заболевшему 1%. А вакцины типа всем
Додано: Чет 19 сер, 2021 23:39
Совсем неплохо.
Но Вы знаете, на Западе несколько другое отношение к деньгам и 250 баксов лишними не бывают.
Для кого-то (не слишком ярого антивакса) это может послужить дополнительным стимулом.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 00:33
Вообще-то, было.
Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.
Или Вы уже забыли?
Вы, к счастью, с такими проблемами не столкнулись.
Сегодня, опять же к счастью, такой проблемы нет. Что будет дальше, хтозна.
Не обещали, а опасались.
Почему проскочили, я не знаю и, думаю, Вы тоже.
Ромасик
Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...
О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.
Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.
Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.
,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же Hotab'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём".
Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:14
Кто именно "ВСЕ" были напуганы сообщениями из Китая, а затем из Италии? Вы имеете право на представительство "ВСЕХ"?
Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?
Здоров'я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад:
А Вы забыли, что случилось в стране (со страной) хотя-бы 42, 35, 30, 7 года (лет) назад, и даже год назад, а именно в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да чего сразу противники ? Только рациональный подход !
Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме
переболевший/вакцинированный
может повторно заболеть легко/может заболеть легко
может быть переносчиком( заразным)/ может быть переносчиком( заразным)
обязан носить маску и придерживаться карантинных ограничений / то же самое
выезд за границу под вопросом / выезд за границу чуть более легкий со вчера
Эммм... спрашивается зачем ? экономим государству бюджет и оставляем дозу нуждающимся ( вони выше уже есть прецеденты дефицита и проблем)
ЗЫ вчера на работе опять спросили не передумал ли я ...
Востаннє редагувалось yama в П'ят 20 сер, 2021 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:54
Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.
Я частично столкнулся.
Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим.
Что меня весьма удивило.
Так мест нет, или они "решаемы"?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:42
Новая философия, однако...
"Традиционно есть несколько моделей развития (ситуации с эпидемией коронавируса — ред.) — оптимистическая, пессимистическая и посредственная Наиболее пессимистическая говорит о начале в третьей декаде сентября, это при условии, если мы будем игнорировать вакцинацию, не будем соблюдать масочный режим. Если у нас каждый день увеличивается количество вакцинированных, соблюдается масочный режим, безопасная дистанция, тогда мы говорим о более оптимистичном сценарии", — сказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:52
Третя доза вакцини
Федеральні представники охорони здоров'я США заявили, що нові дані виправдовують кампанію ревакцинації. Але деякі вчені не погодилися, сказавши, що не кожному американцю потрібна інша доза, повідомляє The New York Times .
"Ці дані підтверджують необхідність введення додаткових доз вакцини для людей з ослабленим імунітетом та мешканців будинків престарілих, а не для широкої громадськості", - сказала доктор Селін Гандер, спеціаліст з інфекційних хвороб Центру Бельвю та колишній радник з питань пандемії.
"Почуття хвороби, і лежання в ліжку, але не в лікарні з важким COVID, - це недостатньо великий фактор для кампанії ревакцинації", - сказав доктор Гаундер.
Незрозуміло, чи допоможе третя доза людям, які не мають стійкої імунної відповіді на перші дві дози, сказав Білл Ханедж, епідеміолог з Гарвардського університету.
І рекомендація про посилення доз також може підірвати довіру до вакцин, він попередив:
"Третя вакцинація посилить скептицизм серед людей, які ще не отримали жодної дози, що вакцини їм допоможуть".
У сукупності нові дослідження показують, що вакцини, як правило, приблизно на 55 відсотків ефективні проти всіх інфекцій, 80 відсотків проти симптоматичних інфекцій і 90 відсотків і більше проти госпіталізації, сказала Елі Мюррей, епідеміолог з Бостонського університету.
"Ці цифри насправді дуже хороші", - сказав доктор Мюррей. "Єдина група, для якої, за цими даними, ми можемо порекомендувати прискорювачі, на мою думку, це люди з ослабленою імунною системою".
Доктор Мюррей каже, що додаткові щеплення, безумовно, зміцнять імунітет людини, але додаткова користь може бути мінімальною - і її так само легко можна отримати, одягнувши маску або уникаючи обідів у приміщенні та переповнених барів.
На думку доктора Мюррея та інших експертів, зосередженість адміністрації на вакцинах підірвала важливість включення інших запобіжних заходів у життя людей, які були б зручними та надійними, а також посилення можливостей тестування.
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