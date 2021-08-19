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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3514351535163517

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:

Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом
02.12.2020
...
На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.
...
в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.
...

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137

Справочно:
- Швеция
10 204 826 Численность населения

- Дания
5 821 939 Численность населения
- Норвегия
5 512 429 Численность населения
- Финляндия
5 581 694 Численность населения
__________________
Суммарно эти три страны
16 916 062

- Германия
83 737 362 Численность населения

Все цифры по численности населения из https://countrymeters.info/ru
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:34

  yanyura написав:
  Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:

Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом
02.12.2020
...
На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.
...
в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.
...

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137

yanyura, Швеция - некорректный пример для сравнения с Финляндией, Норвегией, Данией, и, особенно, с Германией.
Итак, Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной страной и ее граждане участия в боевых действиях не принимали. Поэтому подавляющее большинство ее граждан, способных к воспроизведению потомства, не только выжили сами в 1939-1945 годах, но и дали потомство, большинство из которого также выжило в 1939-1945 годы.
И сейчас так сложилось, что шведам, которые родились и выжили, например, в 1939-1945 годы, уже под 80, они, естественно, умирают, в том числе, в домах для престарелых, о чем речь идет в статье по Вашей ссылке.
А в воевавших Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, число "счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80, гораздо меньше по сравнению со Швецией, и поэтому смертность в Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, по сравнению со Швецией меньше.
Чистая демография и не более того.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:35

  yama написав:Да чего сразу противники ? Только рациональный подход !

Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме
переболевший/вакцинированный
....

Вы правы.
Для переболевших, вероятно, вакцинация не нужна.
В том же Израиле, если не ошибаюсь, переболевшим предлагают сделать укол только через полгода после болезни и, не помню точно, кажется только одной дозой.
И для поездок за границу во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял) переболевший = вакцинированный.
Но тут два момента.
Официально переболевших у нас 2,27 млн. С учётом бессимптомных их, очевидно намного больше.
Но с бессимптомными 2 вопроса:
1. Как из найти - делать поголовно тест на антитела? Это будет не намного дешевле, чем вакцинировать для одного человека, а с учётом, что большинство после теста надо будет вакцинировать, для государства обойдется значительно дороже.
2. Никто не знает, насколько сильный иммунитет возникает у переболевших бессимптомно и как его определить. Наличие антител, вроде бы, неоднозначная характеристика.
3. Даже для переболевших неизвестно, как зависит приобретенный иммунитет от тяжести заболевания. Возможно, при лёгком течении болезни и иммунитет слабый. (А, возможно, наоборот).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:43

  justit написав:
  ЛАД написав::x
  Вкладчик1234 написав:.... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?

Вообще-то, было.
Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.
Или Вы уже забыли?


Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.

Я частично столкнулся.
Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим.
Что меня весьма удивило.
Так мест нет, или они "решаемы"? :|

"Решаемость" легко объяснима. "Мест нет", но постоянно кого-то выписывают - выздоровел, кого-то отправляют в морг (к счастью, значительно меньше). Места освобождаются.
Ну и наши традиции позволяют "решать", кого положить на освободившееся место.
Примерно так же с кислородом.
Так что все объяснимо и понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:18

yanyura
Спорить с "юристом" абсолютно бесполезно.
Он требует от других точных и документированных доказательств, а сам...
Ляпнул, простите, о погибших во второй мировой и считает, что победил.
Но правильнее было бы привести демографические данные по странам и сравнить их.
А что касается погибших, то их относительно много только в Финляндии - 83 тыс. при населении 3,7 млн., т.е. 2,3%. Не берусь судить, насколько это существенно для демографии, но подозреваю, не очень.
Потери Норвегии - 11000 из 2 944 900 (0,37%), Дании - 4 тыс. из 3,795 млн. (0,1%).
Говорить о сколько-нибудь заметном влиянии таких потерь на демографию через 80 лет способен только юрист.

В Германии потери, конечно, были гораздо выше. Но тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:24

Igneus

Извините, юристам на слово не верю. Верю фактам. А факты таковы - в 2019-м (до Ковида) в возрасте 80-84 года было (грубо):

- Швеция - 257 тыс.
https://www.populationpyramid.net/sweden/2019/

- Финляндия - 154 тыс.
https://www.populationpyramid.net/finland/2019/
- Норвегия - 109 тыс.
https://www.populationpyramid.net/norway/2019/
- Дания - 140 тыс.
https://www.populationpyramid.net/denmark/2019/

Суммарно в этих трех странах - 403 тыс. против 257 тыс. в Швеции.

- Германия - 3 206 тыс.
https://www.populationpyramid.net/germany/2019/
3 206 тыс. против 257 тыс. в Швеции.

Т.ч. ваша теория о
"счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80

не подтверждается фактами, более того - прямо противоречит им.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:26

ЛАД
Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.
yanyura
 
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