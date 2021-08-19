Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:34

yanyura написав: Igneus написав: в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности. в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:



Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом

02.12.2020

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На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.

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в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.

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https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137 Зато, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:

, Швеция - некорректный пример для сравнения с Финляндией, Норвегией, Данией, и, особенно, с Германией.Итак, Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной страной и ее граждане участия в боевых действиях не принимали. Поэтому подавляющее большинство ее граждан, способных к воспроизведению потомства, не только выжили сами в 1939-1945 годах, но и дали потомство, большинство из которого также выжило в 1939-1945 годы.И сейчас так сложилось, что шведам, которые родились и выжили, например, в 1939-1945 годы, уже под 80, они, естественно, умирают, в том числе, в домах для престарелых, о чем речь идет в статье по Вашей ссылке.А в воевавших Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, число "счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80, гораздо меньше по сравнению со Швецией, и поэтому смертность в Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, по сравнению со Швецией меньше.Чистая демография и не более того.