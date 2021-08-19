Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:
Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом 02.12.2020 ... На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых. ... в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая. ...
Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:
Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом 02.12.2020 ... На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых. ... в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая. ...
yanyura, Швеция - некорректный пример для сравнения с Финляндией, Норвегией, Данией, и, особенно, с Германией. Итак, Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной страной и ее граждане участия в боевых действиях не принимали. Поэтому подавляющее большинство ее граждан, способных к воспроизведению потомства, не только выжили сами в 1939-1945 годах, но и дали потомство, большинство из которого также выжило в 1939-1945 годы. И сейчас так сложилось, что шведам, которые родились и выжили, например, в 1939-1945 годы, уже под 80, они, естественно, умирают, в том числе, в домах для престарелых, о чем речь идет в статье по Вашей ссылке. А в воевавших Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, число "счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80, гораздо меньше по сравнению со Швецией, и поэтому смертность в Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, по сравнению со Швецией меньше. Чистая демография и не более того.
yama написав:Да чего сразу противники ? Только рациональный подход !
Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме переболевший/вакцинированный ....
Вы правы. Для переболевших, вероятно, вакцинация не нужна. В том же Израиле, если не ошибаюсь, переболевшим предлагают сделать укол только через полгода после болезни и, не помню точно, кажется только одной дозой. И для поездок за границу во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял) переболевший = вакцинированный. Но тут два момента. Официально переболевших у нас 2,27 млн. С учётом бессимптомных их, очевидно намного больше. Но с бессимптомными 2 вопроса: 1. Как из найти - делать поголовно тест на антитела? Это будет не намного дешевле, чем вакцинировать для одного человека, а с учётом, что большинство после теста надо будет вакцинировать, для государства обойдется значительно дороже. 2. Никто не знает, насколько сильный иммунитет возникает у переболевших бессимптомно и как его определить. Наличие антител, вроде бы, неоднозначная характеристика. 3. Даже для переболевших неизвестно, как зависит приобретенный иммунитет от тяжести заболевания. Возможно, при лёгком течении болезни и иммунитет слабый. (А, возможно, наоборот).
Вкладчик1234 написав:.... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?
Вообще-то, было. Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом. Или Вы уже забыли?
Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.
Я частично столкнулся. Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим. Что меня весьма удивило. Так мест нет, или они "решаемы"?
"Решаемость" легко объяснима. "Мест нет", но постоянно кого-то выписывают - выздоровел, кого-то отправляют в морг (к счастью, значительно меньше). Места освобождаются. Ну и наши традиции позволяют "решать", кого положить на освободившееся место. Примерно так же с кислородом. Так что все объяснимо и понятно.
yanyura Спорить с "юристом" абсолютно бесполезно. Он требует от других точных и документированных доказательств, а сам... Ляпнул, простите, о погибших во второй мировой и считает, что победил. Но правильнее было бы привести демографические данные по странам и сравнить их. А что касается погибших, то их относительно много только в Финляндии - 83 тыс. при населении 3,7 млн., т.е. 2,3%. Не берусь судить, насколько это существенно для демографии, но подозреваю, не очень. Потери Норвегии - 11000 из 2 944 900 (0,37%), Дании - 4 тыс. из 3,795 млн. (0,1%). Говорить о сколько-нибудь заметном влиянии таких потерь на демографию через 80 лет способен только юрист.
В Германии потери, конечно, были гораздо выше. Но тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду.