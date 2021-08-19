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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3515351635173518> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70 Мені вже зробили щеплення 46% 32 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 11% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 70 Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности. в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:



Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом

02.12.2020

...

На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.

...

в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.

...

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137



Справочно:

- Швеция

10 204 826 Численность населения



- Дания

5 821 939 Численность населения

- Норвегия

5 512 429 Численность населения

- Финляндия

5 581 694 Численность населения

__________________

Суммарно эти три страны

16 916 062



- Германия

83 737 362 Численность населения



Все цифры по численности населения из https://countrymeters.info/ru Зато, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:Справочно:10 204 826 Численность населения5 821 939 Численность населения5 512 429 Численность населения5 581 694 Численность населения__________________Суммарно эти три страны16 916 06283 737 362 Численность населенияВсе цифры по численности населения из yanyura Повідомлень: 6094 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1932 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:34 yanyura написав: Igneus написав: в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности. в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:



Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом

02.12.2020

...

На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.

...

в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.

...

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137 Зато, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:

yanyura, Швеция - некорректный пример для сравнения с Финляндией, Норвегией, Данией, и, особенно, с Германией.

Итак, Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной страной и ее граждане участия в боевых действиях не принимали. Поэтому подавляющее большинство ее граждан, способных к воспроизведению потомства, не только выжили сами в 1939-1945 годах, но и дали потомство, большинство из которого также выжило в 1939-1945 годы.

И сейчас так сложилось, что шведам, которые родились и выжили, например, в 1939-1945 годы, уже под 80, они, естественно, умирают, в том числе, в домах для престарелых, о чем речь идет в статье по Вашей ссылке.

А в воевавших Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, число "счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80, гораздо меньше по сравнению со Швецией, и поэтому смертность в Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, по сравнению со Швецией меньше.

Чистая демография и не более того. , Швеция - некорректный пример для сравнения с Финляндией, Норвегией, Данией, и, особенно, с Германией.Итак, Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной страной и ее граждане участия в боевых действиях не принимали. Поэтому подавляющее большинство ее граждан, способных к воспроизведению потомства, не только выжили сами в 1939-1945 годах, но и дали потомство, большинство из которого также выжило в 1939-1945 годы.И сейчас так сложилось, что шведам, которые родились и выжили, например, в 1939-1945 годы, уже под 80, они, естественно, умирают, в том числе, в домах для престарелых, о чем речь идет в статье по Вашей ссылке.А в воевавших Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, число "счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80, гораздо меньше по сравнению со Швецией, и поэтому смертность в Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, по сравнению со Швецией меньше.Чистая демография и не более того. Igneus Повідомлень: 1090 З нами з: 29.08.18 Подякував: 595 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:35 yama написав: Да чего сразу противники ? Только рациональный подход !



Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме

переболевший/вакцинированный

.... Да чего сразу противники ? Только рациональный подход !Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме....

Вы правы.

Для переболевших, вероятно, вакцинация не нужна.

В том же Израиле, если не ошибаюсь, переболевшим предлагают сделать укол только через полгода после болезни и, не помню точно, кажется только одной дозой.

И для поездок за границу во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял) переболевший = вакцинированный.

Но тут два момента.

Официально переболевших у нас 2,27 млн. С учётом бессимптомных их, очевидно намного больше.

Но с бессимптомными 2 вопроса:

1. Как из найти - делать поголовно тест на антитела? Это будет не намного дешевле, чем вакцинировать для одного человека, а с учётом, что большинство после теста надо будет вакцинировать, для государства обойдется значительно дороже.

2. Никто не знает, насколько сильный иммунитет возникает у переболевших бессимптомно и как его определить. Наличие антител, вроде бы, неоднозначная характеристика.

3. Даже для переболевших неизвестно, как зависит приобретенный иммунитет от тяжести заболевания. Возможно, при лёгком течении болезни и иммунитет слабый. (А, возможно, наоборот). Вы правы.Для переболевших, вероятно, вакцинация не нужна.В том же Израиле, если не ошибаюсь, переболевшим предлагают сделать укол только через полгода после болезни и, не помню точно, кажется только одной дозой.И для поездок за границу во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял) переболевший = вакцинированный.Но тут два момента.Официально переболевших у нас 2,27 млн. С учётом бессимптомных их, очевидно намного больше.Но с бессимптомными 2 вопроса:1. Как из найти - делать поголовно тест на антитела? Это будет не намного дешевле, чем вакцинировать для одного человека, а с учётом, что большинство после теста надо будет вакцинировать, для государства обойдется значительно дороже.2. Никто не знает, насколько сильный иммунитет возникает у переболевших бессимптомно и как его определить. Наличие антител, вроде бы, неоднозначная характеристика.3. Даже для переболевших неизвестно, как зависит приобретенный иммунитет от тяжести заболевания. Возможно, при лёгком течении болезни и иммунитет слабый. (А, возможно, наоборот). ЛАД 2 Повідомлень: 19254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:43 justit написав: ЛАД написав: :x Вкладчик1234 написав: .... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"? .... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?

Вообще-то, было.

Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.

Или Вы уже забыли?

:xВообще-то, было.Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.Или Вы уже забыли?



Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.



Я частично столкнулся.

Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим.

Что меня весьма удивило.

Так мест нет, или они "решаемы"? Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.Я частично столкнулся.Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим.Что меня весьма удивило.Так мест нет, или они "решаемы"?

"Решаемость" легко объяснима. "Мест нет", но постоянно кого-то выписывают - выздоровел, кого-то отправляют в морг (к счастью, значительно меньше). Места освобождаются.

Ну и наши традиции позволяют "решать", кого положить на освободившееся место.

Примерно так же с кислородом.

Так что все объяснимо и понятно. "Решаемость" легко объяснима. "Мест нет", но постоянно кого-то выписывают - выздоровел, кого-то отправляют в морг (к счастью, значительно меньше). Места освобождаются.Ну и наши традиции позволяют "решать", кого положить на освободившееся место.Примерно так же с кислородом.Так что все объяснимо и понятно. ЛАД 2 Повідомлень: 19254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:18 А что касается погибших, то их относительно много только в Финляндии - 83 тыс. при населении 3,7 млн., т.е. 2,3%. Не берусь судить, насколько это существенно для демографии, но подозреваю, не очень.

Потери Норвегии - 11000 из 2 944 900 (0,37%), Дании - 4 тыс. из 3,795 млн. (0,1%).



В Германии потери, конечно, были гораздо выше. Но тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду. ЛАД 2 Повідомлень: 19254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:24 Igneus



Извините, юристам на слово не верю. Верю фактам. А факты таковы - в 2019-м (до Ковида) в возрасте 80-84 года было (грубо):



- Швеция - 257 тыс.

https://www.populationpyramid.net/sweden/2019/



- Финляндия - 154 тыс.

https://www.populationpyramid.net/finland/2019/

- Норвегия - 109 тыс.

https://www.populationpyramid.net/norway/2019/

- Дания - 140 тыс.

https://www.populationpyramid.net/denmark/2019/



Суммарно в этих трех странах - 403 тыс. против 257 тыс. в Швеции.



- Германия - 3 206 тыс.

https://www.populationpyramid.net/germany/2019/

3 206 тыс. против 257 тыс. в Швеции.



Т.ч. ваша теория о

"счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80

не подтверждается фактами, более того - прямо противоречит им. Извините,А факты таковы - в 2019-м (до Ковида) в возрасте 80-84 года было (грубо):- 257 тыс.- 154 тыс.- 109 тыс.- 140 тыс.в этих трех странах -тыс. противтыс. в Швеции.- 3 206 тыс.тыс. противтыс. в Швеции.Т.ч. yanyura Повідомлень: 6094 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1932 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:26 ЛАД

Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится. yanyura Повідомлень: 6094 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1932 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:59 yanyura написав: ЛАД

Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.

Поскольку эта ветка находится в разделе "Валютный рынок", то всвязи с благоприятным разворотом ситуации на МБ мне придется отвлечься по прямому назначению для операции онлайн-покупки валюты

Но ответ по сути именно Вы получите, а ЛАД частично уже получил (пункт 3.1 и подпункт 3.1.1 Правил форума). Поскольку эта ветка находится в разделе "Валютный рынок", то всвязи с благоприятным разворотом ситуации на МБ мне придется отвлечься по прямому назначению для операции онлайн-покупки валютыНо ответ по сути именно Вы получите, а ЛАД частично уже получил (пункт 3.1 и подпункт 3.1.1 Правил форума). Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 20 сер, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1090 З нами з: 29.08.18 Подякував: 595 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:00

"Представляю" здесь я только себя.

Но если Вы перестанете притворяться, а вспомните ситуацию прошлой весны, когда были сообщения только из Китая, а позже из Италии, то поймёте, что значит "ВСЕ". Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.



Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Как Вы вообще что-нибудь пишете, ничего не понимая в элементарных вещах?

Вы действительно не понимаете, что можно описывать ситуацию (любое явление), не понимая её причин или неудачно притворяетесь?





ЛАД написав: Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500... Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий...

...Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.

Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато. Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500... Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий......Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.

Здоров'я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад:

https://kodeksy.com.ua/osnovi_zakonodav ... ovya/3.htm



А Вы забыли, что случилось в стране (со страной) хотя-бы 42, 35, 30, 7 года (лет) назад, и даже год назад, а именно в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности. - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя,А Вы забыли, что случилось в стране (со страной) хотя-бы 42, 35, 30, 7 года (лет) назад, и даже год назад, а именно в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

На мой вопрос Вы "тактично" не ответили, а взамен начали давать расширенные определения здоровья и вспоминать историю. Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".

Если можно, ещё пару вопросов.

Что было 42 года назад? В 1979 году?

И почему Вы остановились на 42 годах? Можно вспомнить ещё 76-80 лет назад, 104-100 лет назад, первую мировую, ...

А если Вы настолько "легко запугиваемый", то Вам, вероятно стоит подумать об отъезде на необитаемый остров и отключении всех средств связи. Возможны другие варианты.



И, кстати, насчёт "запугивания населения". Почитайте, что я писал ещё 5 апреля прошлого года - Кто именно "ВСЕ" были напуганы сообщениями из Китая, а затем из Италии? Вы имеете право на представительство "ВСЕХ"?[/quote]"Представляю" здесь я только себя.Но если Вы перестанете притворяться, а вспомните ситуацию прошлой весны, когда были сообщения только из Китая, а позже из Италии, то поймёте, что значит "ВСЕ". Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.Как Вы вообще что-нибудь пишете, ничего не понимая в элементарных вещах?Вы действительно не понимаете, что можно описывать ситуацию (любое явление), не понимая её причин или неудачно притворяетесь?На мой вопрос Вы "тактично" не ответили, а взамен начали давать расширенные определения здоровья и вспоминать историю. Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".Если можно, ещё пару вопросов.Что было 42 года назад? В 1979 году?И почему Вы остановились на 42 годах? Можно вспомнить ещё 76-80 лет назад, 104-100 лет назад, первую мировую, ...А если Вы настолько "легко запугиваемый", то Вам, вероятно стоит подумать об отъезде на необитаемый остров и отключении всех средств связи. Возможны другие варианты.И, кстати, насчёт "запугивания населения". Почитайте, что я писал ещё 5 апрелягода - viewtopic.php?p=4928495#p4928495 . Мои взгляды, в общем, не изменились. Если Вы называете это "паникой", то ничем не могу помочь. Разве что посоветовать обратиться к соответствующим специалистам. ЛАД 2 Повідомлень: 19254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:04 ЛАД написав: Ромасик

"через 2 недели будет как в Италии" (с)

Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...



О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.



Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.

Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.



,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же Hotab'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём". Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём".

уже на многие вопросы ответили до меня...

На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.

Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Сейчас уже точно известно, что вирус активно передается в закрытых помещениях аэрозольным путем. Т.е. маски и заспиртованные руки особо не влияют. В то время как во время прогулок на свежем воздухе его подцепить маловероятно. Что в общем совпадает с логикой распространения и остальных ОРВИ. Но у нас же закрыли всех по домам, закрыли все парки. Ловили плавцов на гидропарке, который скорее погибнет от переохлаждения, чем от короны. А потом главный мудак с МОЗа, который это все придумал, рассказывал, что это было, чтобы попугать людей. Кто после такого МОЗу будет верить? Больницы - это тоже закрытые помещения. Т.е. шансов выжить при ковиде сидя на лавочке в парке больше, чем находясь в больнице (и не только укр). Там еще добавляются больничные инфекции и зараза от других больных.

О том, что Украина благополучно все проходит: возможно потому, что украинцы дружно забили болт на государство?

Касательно обострения весной 21: да, факторы наконец-то совпали, и свидетели все-таки смогли подтвердить пришествие, хоть с опозданием но все же. МОЗ целый год к этому шел.

О том, что никто ничего не знает о ковиде: но все же рот оппонентам пытаются заткнуть, продвигая лишь свой негативный сценарий, который странным образом несет финансовую выгоду некоторым власть имущим и бенефициарам. К примеру, гугл и фб очень заинтересованы, чтобы люди сидели в соцсетях, а не в реальном мире.

О хотабе: я ему лично опровергал его статистику. Он конечно не соглашался. Но дело такое. Точка зрения определяется точкой сидения) уже на многие вопросы ответили до меня...На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.Сейчас уже точно известно, что вирус активно передается в закрытых помещениях аэрозольным путем. Т.е. маски и заспиртованные руки особо не влияют. В то время как во время прогулок на свежем воздухе его подцепить маловероятно. Что в общем совпадает с логикой распространения и остальных ОРВИ. Но у нас же закрыли всех по домам, закрыли все парки. Ловили плавцов на гидропарке, который скорее погибнет от переохлаждения, чем от короны. А потом главный мудак с МОЗа, который это все придумал, рассказывал, что это было, чтобы попугать людей. Кто после такого МОЗу будет верить? Больницы - это тоже закрытые помещения. Т.е. шансов выжить при ковиде сидя на лавочке в парке больше, чем находясь в больнице (и не только укр). Там еще добавляются больничные инфекции и зараза от других больных.О том, что Украина благополучно все проходит: возможно потому, что украинцы дружно забили болт на государство?Касательно обострения весной 21: да, факторы наконец-то совпали, и свидетели все-таки смогли подтвердить пришествие, хоть с опозданием но все же. МОЗ целый год к этому шел.О том, что никто ничего не знает о ковиде: но все же рот оппонентам пытаются заткнуть, продвигая лишь свой негативный сценарий, который странным образом несет финансовую выгоду некоторым власть имущим и бенефициарам. К примеру, гугл и фб очень заинтересованы, чтобы люди сидели в соцсетях, а не в реальном мире.О хотабе: я ему лично опровергал его статистику. Он конечно не соглашался. Но дело такое. Точка зрения определяется точкой сидения) Ромасик Повідомлень: 2626 З нами з: 30.03.15 Подякував: 522 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3515351635173518> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7649 4713696

ЛОБ П'ят 20 сер, 2021 13:08