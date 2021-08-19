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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3515351635173518>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:

Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом
02.12.2020
...
На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.
...
в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.
...

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137

Справочно:
- Швеция
10 204 826 Численность населения

- Дания
5 821 939 Численность населения
- Норвегия
5 512 429 Численность населения
- Финляндия
5 581 694 Численность населения
__________________
Суммарно эти три страны
16 916 062

- Германия
83 737 362 Численность населения

Все цифры по численности населения из https://countrymeters.info/ru
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:34

  yanyura написав:
  Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:

Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом
02.12.2020
...
На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.
...
в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.
...

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137

yanyura, Швеция - некорректный пример для сравнения с Финляндией, Норвегией, Данией, и, особенно, с Германией.
Итак, Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной страной и ее граждане участия в боевых действиях не принимали. Поэтому подавляющее большинство ее граждан, способных к воспроизведению потомства, не только выжили сами в 1939-1945 годах, но и дали потомство, большинство из которого также выжило в 1939-1945 годы.
И сейчас так сложилось, что шведам, которые родились и выжили, например, в 1939-1945 годы, уже под 80, они, естественно, умирают, в том числе, в домах для престарелых, о чем речь идет в статье по Вашей ссылке.
А в воевавших Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, число "счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80, гораздо меньше по сравнению со Швецией, и поэтому смертность в Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, по сравнению со Швецией меньше.
Чистая демография и не более того.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:35

  yama написав:Да чего сразу противники ? Только рациональный подход !

Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме
переболевший/вакцинированный
....

Вы правы.
Для переболевших, вероятно, вакцинация не нужна.
В том же Израиле, если не ошибаюсь, переболевшим предлагают сделать укол только через полгода после болезни и, не помню точно, кажется только одной дозой.
И для поездок за границу во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял) переболевший = вакцинированный.
Но тут два момента.
Официально переболевших у нас 2,27 млн. С учётом бессимптомных их, очевидно намного больше.
Но с бессимптомными 2 вопроса:
1. Как из найти - делать поголовно тест на антитела? Это будет не намного дешевле, чем вакцинировать для одного человека, а с учётом, что большинство после теста надо будет вакцинировать, для государства обойдется значительно дороже.
2. Никто не знает, насколько сильный иммунитет возникает у переболевших бессимптомно и как его определить. Наличие антител, вроде бы, неоднозначная характеристика.
3. Даже для переболевших неизвестно, как зависит приобретенный иммунитет от тяжести заболевания. Возможно, при лёгком течении болезни и иммунитет слабый. (А, возможно, наоборот).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:43

  justit написав:
  ЛАД написав::x
  Вкладчик1234 написав:.... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?

Вообще-то, было.
Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом.
Или Вы уже забыли?


Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.

Я частично столкнулся.
Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим.
Что меня весьма удивило.
Так мест нет, или они "решаемы"? :|

"Решаемость" легко объяснима. "Мест нет", но постоянно кого-то выписывают - выздоровел, кого-то отправляют в морг (к счастью, значительно меньше). Места освобождаются.
Ну и наши традиции позволяют "решать", кого положить на освободившееся место.
Примерно так же с кислородом.
Так что все объяснимо и понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:18

А что касается погибших, то их относительно много только в Финляндии - 83 тыс. при населении 3,7 млн., т.е. 2,3%. Не берусь судить, насколько это существенно для демографии, но подозреваю, не очень.
Потери Норвегии - 11000 из 2 944 900 (0,37%), Дании - 4 тыс. из 3,795 млн. (0,1%).

В Германии потери, конечно, были гораздо выше. Но тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:24

Igneus

Извините, юристам на слово не верю. Верю фактам. А факты таковы - в 2019-м (до Ковида) в возрасте 80-84 года было (грубо):

- Швеция - 257 тыс.
https://www.populationpyramid.net/sweden/2019/

- Финляндия - 154 тыс.
https://www.populationpyramid.net/finland/2019/
- Норвегия - 109 тыс.
https://www.populationpyramid.net/norway/2019/
- Дания - 140 тыс.
https://www.populationpyramid.net/denmark/2019/

Суммарно в этих трех странах - 403 тыс. против 257 тыс. в Швеции.

- Германия - 3 206 тыс.
https://www.populationpyramid.net/germany/2019/
3 206 тыс. против 257 тыс. в Швеции.

Т.ч. ваша теория о
"счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80

не подтверждается фактами, более того - прямо противоречит им.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:26

ЛАД
Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:59

  yanyura написав:ЛАД
Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.

Поскольку эта ветка находится в разделе "Валютный рынок", то всвязи с благоприятным разворотом ситуации на МБ мне придется отвлечься по прямому назначению для операции онлайн-покупки валюты :wink:
Но ответ по сути именно Вы получите, а ЛАД частично уже получил (пункт 3.1 и подпункт 3.1.1 Правил форума).
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 20 сер, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:00

Кто именно "ВСЕ" были напуганы сообщениями из Китая, а затем из Италии? Вы имеете право на представительство "ВСЕХ"?[/quote]
"Представляю" здесь я только себя.
Но если Вы перестанете притворяться, а вспомните ситуацию прошлой весны, когда были сообщения только из Китая, а позже из Италии, то поймёте, что значит "ВСЕ". Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.

Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Как Вы вообще что-нибудь пишете, ничего не понимая в элементарных вещах?
Вы действительно не понимаете, что можно описывать ситуацию (любое явление), не понимая её причин или неудачно притворяетесь?


  ЛАД написав:Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500... Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий...
...Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.
Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.

Здоров'я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад:
https://kodeksy.com.ua/osnovi_zakonodav ... ovya/3.htm

А Вы забыли, что случилось в стране (со страной) хотя-бы 42, 35, 30, 7 года (лет) назад, и даже год назад, а именно в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.

На мой вопрос Вы "тактично" не ответили, а взамен начали давать расширенные определения здоровья и вспоминать историю. Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".
Если можно, ещё пару вопросов.
Что было 42 года назад? В 1979 году?
И почему Вы остановились на 42 годах? Можно вспомнить ещё 76-80 лет назад, 104-100 лет назад, первую мировую, ...
А если Вы настолько "легко запугиваемый", то Вам, вероятно стоит подумать об отъезде на необитаемый остров и отключении всех средств связи. Возможны другие варианты.

И, кстати, насчёт "запугивания населения". Почитайте, что я писал ещё 5 апреля прошлого года - viewtopic.php?p=4928495#p4928495. Мои взгляды, в общем, не изменились. Если Вы называете это "паникой", то ничем не могу помочь. Разве что посоветовать обратиться к соответствующим специалистам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:04

  ЛАД написав:Ромасик
"через 2 недели будет как в Италии" (с)

Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...

О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.

Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает.
Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато. :(

,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же Hotab'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём". :)

уже на многие вопросы ответили до меня...
На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.
Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.
Сейчас уже точно известно, что вирус активно передается в закрытых помещениях аэрозольным путем. Т.е. маски и заспиртованные руки особо не влияют. В то время как во время прогулок на свежем воздухе его подцепить маловероятно. Что в общем совпадает с логикой распространения и остальных ОРВИ. Но у нас же закрыли всех по домам, закрыли все парки. Ловили плавцов на гидропарке, который скорее погибнет от переохлаждения, чем от короны. А потом главный мудак с МОЗа, который это все придумал, рассказывал, что это было, чтобы попугать людей. Кто после такого МОЗу будет верить? Больницы - это тоже закрытые помещения. Т.е. шансов выжить при ковиде сидя на лавочке в парке больше, чем находясь в больнице (и не только укр). Там еще добавляются больничные инфекции и зараза от других больных.
О том, что Украина благополучно все проходит: возможно потому, что украинцы дружно забили болт на государство?
Касательно обострения весной 21: да, факторы наконец-то совпали, и свидетели все-таки смогли подтвердить пришествие, хоть с опозданием но все же. МОЗ целый год к этому шел.
О том, что никто ничего не знает о ковиде: но все же рот оппонентам пытаются заткнуть, продвигая лишь свой негативный сценарий, который странным образом несет финансовую выгоду некоторым власть имущим и бенефициарам. К примеру, гугл и фб очень заинтересованы, чтобы люди сидели в соцсетях, а не в реальном мире.
О хотабе: я ему лично опровергал его статистику. Он конечно не соглашался. Но дело такое. Точка зрения определяется точкой сидения)
Ромасик
 
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