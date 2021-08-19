Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:
Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом 02.12.2020 ... На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых. ... в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая. ...
Igneus написав:в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:
Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом 02.12.2020 ... На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых. ... в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая. ...
yanyura, Швеция - некорректный пример для сравнения с Финляндией, Норвегией, Данией, и, особенно, с Германией. Итак, Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной страной и ее граждане участия в боевых действиях не принимали. Поэтому подавляющее большинство ее граждан, способных к воспроизведению потомства, не только выжили сами в 1939-1945 годах, но и дали потомство, большинство из которого также выжило в 1939-1945 годы. И сейчас так сложилось, что шведам, которые родились и выжили, например, в 1939-1945 годы, уже под 80, они, естественно, умирают, в том числе, в домах для престарелых, о чем речь идет в статье по Вашей ссылке. А в воевавших Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, число "счастливчиков", которые родились и выжили в 1939-1945 годах и которым могло бы исполнится сейчас около 80, гораздо меньше по сравнению со Швецией, и поэтому смертность в Финляндии, Норвегии, Дании, и, особенно в Германии, по сравнению со Швецией меньше. Чистая демография и не более того.
yama написав:Да чего сразу противники ? Только рациональный подход !
Вот какие преимущества дает вакцина тем кто уже переболел в легкой форме переболевший/вакцинированный ....
Вы правы. Для переболевших, вероятно, вакцинация не нужна. В том же Израиле, если не ошибаюсь, переболевшим предлагают сделать укол только через полгода после болезни и, не помню точно, кажется только одной дозой. И для поездок за границу во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял) переболевший = вакцинированный. Но тут два момента. Официально переболевших у нас 2,27 млн. С учётом бессимптомных их, очевидно намного больше. Но с бессимптомными 2 вопроса: 1. Как из найти - делать поголовно тест на антитела? Это будет не намного дешевле, чем вакцинировать для одного человека, а с учётом, что большинство после теста надо будет вакцинировать, для государства обойдется значительно дороже. 2. Никто не знает, насколько сильный иммунитет возникает у переболевших бессимптомно и как его определить. Наличие антител, вроде бы, неоднозначная характеристика. 3. Даже для переболевших неизвестно, как зависит приобретенный иммунитет от тяжести заболевания. Возможно, при лёгком течении болезни и иммунитет слабый. (А, возможно, наоборот).
Вкладчик1234 написав:.... Где очереди скорых? Где кашляющие в коридорах больниц? Где "это всё"?
Вообще-то, было. Были проблемы и с госпитализацией, и с кислородом. Или Вы уже забыли?
Либо эти проблемы были очень локальные, либо что-то тут не то.
Я частично столкнулся. Знакомый врач, к которому обращались за консультацией по сопутствующему заболевания сказал, что мест в больнице нет, если что звоните, как-то решим. Что меня весьма удивило. Так мест нет, или они "решаемы"?
"Решаемость" легко объяснима. "Мест нет", но постоянно кого-то выписывают - выздоровел, кого-то отправляют в морг (к счастью, значительно меньше). Места освобождаются. Ну и наши традиции позволяют "решать", кого положить на освободившееся место. Примерно так же с кислородом. Так что все объяснимо и понятно.
А что касается погибших, то их относительно много только в Финляндии - 83 тыс. при населении 3,7 млн., т.е. 2,3%. Не берусь судить, насколько это существенно для демографии, но подозреваю, не очень. Потери Норвегии - 11000 из 2 944 900 (0,37%), Дании - 4 тыс. из 3,795 млн. (0,1%).
В Германии потери, конечно, были гораздо выше. Но тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду.
yanyura написав:ЛАД Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.
Поскольку эта ветка находится в разделе "Валютный рынок", то всвязи с благоприятным разворотом ситуации на МБ мне придется отвлечься по прямому назначению для операции онлайн-покупки валюты Но ответ по сути именно Вы получите, а ЛАД частично уже получил (пункт 3.1 и подпункт 3.1.1 Правил форума).
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 20 сер, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Кто именно "ВСЕ" были напуганы сообщениями из Китая, а затем из Италии? Вы имеете право на представительство "ВСЕХ"?[/quote] "Представляю" здесь я только себя. Но если Вы перестанете притворяться, а вспомните ситуацию прошлой весны, когда были сообщения только из Китая, а позже из Италии, то поймёте, что значит "ВСЕ". Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.
Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?
Как Вы вообще что-нибудь пишете, ничего не понимая в элементарных вещах? Вы действительно не понимаете, что можно описывать ситуацию (любое явление), не понимая её причин или неудачно притворяетесь?
ЛАД написав:Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500... Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий... ...Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает. Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.
А Вы забыли, что случилось в стране (со страной) хотя-бы 42, 35, 30, 7 года (лет) назад, и даже год назад, а именно в марте 2020 года, когда началось и продолжается запугивание населения, в том числе, и с Вашим участием, что негативно отражается на психическом и социальном благополучии населения и приводит к ухудшению здоровья, росту заболеваемости и смертности.
На мой вопрос Вы "тактично" не ответили, а взамен начали давать расширенные определения здоровья и вспоминать историю. Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)". Если можно, ещё пару вопросов. Что было 42 года назад? В 1979 году? И почему Вы остановились на 42 годах? Можно вспомнить ещё 76-80 лет назад, 104-100 лет назад, первую мировую, ... А если Вы настолько "легко запугиваемый", то Вам, вероятно стоит подумать об отъезде на необитаемый остров и отключении всех средств связи. Возможны другие варианты.
И, кстати, насчёт "запугивания населения". Почитайте, что я писал ещё 5 апреля прошлого года - viewtopic.php?p=4928495#p4928495. Мои взгляды, в общем, не изменились. Если Вы называете это "паникой", то ничем не могу помочь. Разве что посоветовать обратиться к соответствующим специалистам.
Это, как понимаю, воспоминания ещё об апреле- мае прошлого года. Тогда все были напуганы сообщениями из Китая, а затем Италии. При том, что никакой другой информации практически не было. О ковиде и сегодня многое не известно, а тогда...
О ситуации в Украине я не раз писал, что не понимаю, благодаря чему мы пока проходим всё это относительно благополучно (во всяком случае не на последних местах в мире). Буду рад, если так будет и дальше.
Но, кстати говоря, в апреле, когда число ежедневных смертей в Украине подбиралось к 500, антиковидчики были не так активны. Хорошо, что такой пик у нас был относительно недолгий. Благодаря чему эта волна схлынула относительно быстро - бог весть. Думаю, Вы тоже не сумеете объяснить. Почему так не происходит, к примеру, в соседней РФ? У них смертность сегодня выше осеннего пика, держится под 800 в сутки и пока не падает. Представьте себе, что у нас бы цифра держалась пусть даже на 200 с хвостиком, т.е. под 7000 в месяц. Конечно, не "как в Бергамо", но как-то многовато.
,P s. Ну и, плиз, найдите у меня или того же Hotab'а какие-то "панические" посты. Типа "завтра мы все умрём".
уже на многие вопросы ответили до меня... На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ. Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками. Сейчас уже точно известно, что вирус активно передается в закрытых помещениях аэрозольным путем. Т.е. маски и заспиртованные руки особо не влияют. В то время как во время прогулок на свежем воздухе его подцепить маловероятно. Что в общем совпадает с логикой распространения и остальных ОРВИ. Но у нас же закрыли всех по домам, закрыли все парки. Ловили плавцов на гидропарке, который скорее погибнет от переохлаждения, чем от короны. А потом главный мудак с МОЗа, который это все придумал, рассказывал, что это было, чтобы попугать людей. Кто после такого МОЗу будет верить? Больницы - это тоже закрытые помещения. Т.е. шансов выжить при ковиде сидя на лавочке в парке больше, чем находясь в больнице (и не только укр). Там еще добавляются больничные инфекции и зараза от других больных. О том, что Украина благополучно все проходит: возможно потому, что украинцы дружно забили болт на государство? Касательно обострения весной 21: да, факторы наконец-то совпали, и свидетели все-таки смогли подтвердить пришествие, хоть с опозданием но все же. МОЗ целый год к этому шел. О том, что никто ничего не знает о ковиде: но все же рот оппонентам пытаются заткнуть, продвигая лишь свой негативный сценарий, который странным образом несет финансовую выгоду некоторым власть имущим и бенефициарам. К примеру, гугл и фб очень заинтересованы, чтобы люди сидели в соцсетях, а не в реальном мире. О хотабе: я ему лично опровергал его статистику. Он конечно не соглашался. Но дело такое. Точка зрения определяется точкой сидения)